Fairphone 3 komt uit met Google-loze /e/OS

De stichting achter het Google-loze /e/OS biedt vanaf woensdag de Fairphone 3 aan in Europa. De versie met de Android-uitgave zonder Google kost 30 euro meer dan de reguliere versie van de telefoon, die gebruikers ook zelf zonder kosten kunnen voorzien van /e/.

De stichting bood al eerder refurbished Samsung-smartphones aan, maar nu zijn nieuwe exemplaren van de Fairphone 3 verkrijgbaar in de webshop. Fairphone heeft de samenwerking bevestigd. De Fairphone 3 draaide al /e/OS en de custom rom is ook los te installeren voor gebruikers van de duurzamere smartphone van Nederlandse makelij. Het flashen daarvan werkt via fastboot en is dus alleen voor geavanceerde gebruikers. De custom rom is gericht op mensen die Android willen gebruiken, maar geen Google-diensten willen. Het besturingssystemen beperkt bovendien datastromen vanaf de telefoon om de privacy te beschermen.

De telefoon is met /e/OS voorgeïnstalleerd vanaf volgende week leverbaar, zo blijkt op de site. De Fairphone 3 kwam vorig jaar in augustus uit. De telefoon onderscheidt zich onder meer door modulaire componenten die gebruikers makkelijk zelf kunnen vervangen. Ook maakt Fairphone waar mogelijk gebruik van componenten uit conflictvrije gebieden en fabrikanten die oog hebben voor arbeidsomstandigheden. Met de eigen lijn van telefoons wil Fairphone andere fabrikanten laten zien dat het maken van een duurzamere telefoon mogelijk is en dat er markt voor is. Fairphone komt uit Amsterdam.