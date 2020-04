LG levert minder tv's en smartphones door corona-uitbraak

LG heeft afgelopen maanden iets minder tv's en veel minder smartphones geleverd door de uitbraak van het coronavirus. In de eerste maanden bleek de levering van onderdelen een probleem, in maart zakte de vraag in de westerse wereld in.

LG Velvet

LG Electronics verdiende afgelopen maanden 34 procent minder met de levering van smartphones ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt het bedrijf. Volgens het Zuid-Koreaanse bedrijf komt dat vooral door problemen met leveringen van Chinese toeleveranciers en fabrikanten van goedkope modellen. LG laat enkele van zijn goedkopere modellen ontwikkelen door Chinese bedrijven.

LG denkt de eigen positie in de lente te kunnen verbeteren met de aankomende Velvet-smartphone. Het bedrijf verwacht veel van de 5g-telefoon. Bovendien wil de fabrikant zijn aanbod van midrange-smartphones verbeteren.

De levering van tv's bracht bijna 5 procent minder op dan in dezelfde periode vorig jaar. LG heeft desondanks de marge van zijn tv-divisie omhoog gebracht, waardoor het bedrijf alsnog meer verdiende aan tv's. Vermoedelijk zal het schrappen van grote sportevenementen deze zomer ook impact hebben; dat is traditioneel een moment waarop veel mensen een nieuwe tv aanschaffen.

Het hele bedrijf LG Electronics behaalde een omzet van 14,73 biljoen Koreaanse won, omgerekend ongeveer 11,1 miljard euro en dat is een daling van 1,1 procent. Het operationeel inkomen kwam uit op omgerekend 823 miljoen euro en dat is 21 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.