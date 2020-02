LG maakt minder winst op tv's door lagere prijzen

De operationele winst van LG op tv's is in het afgelopen kwartaal flink gezakt door de lagere prijzen die de fabrikant heeft moeten hanteren. De prijsverlagingen waren nodig door concurrentie op de markt voor dure tv's.

Waar LG over heel 2018 nog een operationele winst van 9,2 procent had, was dat eind 2019 gedaald tot 2,4 procent, blijkt uit de kwartaalcijfers. Behalve de prijsverlagingen maakte LG ook meer marketingkosten, merkt de fabrikant op. De lagere prijzen vielen op; geregeld dook de prijs van bepaalde modellen oled-tv's onder de 1000 euro. Dat was een paar jaar geleden nog ondenkbaar. LG verwacht dit jaar meer dure tv's te verkopen.

LG gaat dit jaar goedkopere telefoons met 5g-ondersteuning uitbrengen. Vorig jaar bracht het bedrijf alleen de high-end V50 ThinQ met 5g uit, maar dit jaar moeten er ook midrangemodellen met ondersteuning voor de nieuwe generatie mobiel netwerk komen, zo blijkt uit de rapportage.

Het concern boekte in het vierde kwartaal van 2019 een omzet van 16 biljoen Koreaanse won, omgerekend ongeveer 12,2 miljard euro. Dat is 1,8 procent meer dan een jaar ervoor. Het operationele inkomen was omgerekend 770 miljoen euro en dat is 26 procent meer dan het jaar ervoor.

Terugkijken: preview van LG-tv's voor 2020 vanaf de CES