ASML investeert flink in cleanrooms voor 'euv high NA'-chipmachines

ASML investeert in totaal vier miljard euro in vier bouwlocaties bij zijn hoofdkantoor in Veldhoven. Daar werkt het bedrijf onder andere aan grotere cleanrooms voor zijn volgende generatie chipmachines, die werken op basis van 'euv high NA'.

De nieuwe cleanrooms verrijzen op het complex van het hoofdkantoor van ASML en worden groter dan de bestaande cleanrooms op het terrein, omdat de high-NA-machines voor euv ook aanzienlijk groter worden dan de huidige euv-machines. High NA staat voor de volgende generatie euv-systemen waar ASML aan werkt. Die systemen bieden een NA van 0,5, waar de huidige euv-systemen een NA van 0,33 hebben. NA staat voor numerieke apertuur of de openingshoek van het objectief. Hoe groter deze waarde, hoe kleiner de structuren die op de wafers kunnen worden geprojecteerd.

ASML investeert daarnaast in nieuwe gebouwen voor de logistiek die gepaard gaat met de komst van de omvangrijkere systemen. Het bedrijf wil in 2022 de eerste high-NA-systemen leveren, waarna de productie moet toenemen. Onderdeel van het uitbreidingsproject is verder de bouw van een parkeergarage voor drieduizend voertuigen, een conferentiecentrum, een magazijn en vier gebouwen op De Run 1000, de plek waar ASML zich in 1985 vestigde. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad.

Vorig jaar investeerde ASML zo al 900 miljoen euro en dit jaar zal het bedrag daar ook op uitkomen. Zowel volgend jaar als in 2022 zullen de investeringen een miljard euro bedragen.