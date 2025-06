ASML bereikt 'first light' met eerste high-NA-euv-machine

ASML heeft 'first light' bereikt met zijn eerste lithografiemachine voor high-NA-euv. Dat bevestigde Intel-technologiemanager Ann Kelleher tijdens de SPIE Lithography-conferentie in Californië. High-NA-euv is naar verwachting in 2025 klaar voor productie.

ASML heeft inmiddels ook bevestigd dat het first light heeft bereikt met high-NA-euv, schrijft persbureau Reuters. Dit betekent dat een high-NA-machine in Veldhoven voor het eerst de fotoresist op een wafer heeft belicht. De machine werkt dus, hoewel de beoogde prestaties nog niet zijn behaald. ASML verwacht in de loop van 2025 zijn eerste high-NA-machines te leveren die geschikt zijn voor volumeproductie.

Intel nam eind vorig jaar de eerste modules voor zijn eerste high-NA-testmachine in ontvangst. Die wordt momenteel in elkaar gezet in een Intel-fabriek in Oregon, schrijft ook Reuters. Vermoedelijk gaat dat om de D1X-fab, waar het bedrijf zijn toekomstige procedés ontwikkelt. Intel maakte die fabriek in 2022 al gereed voor high-NA-euv-machines, die groter zijn dan de huidige euv-tools van ASML.

Onlangs bevestigde Intel al dat het bedrijf high-NA-euv gaat inzetten in zijn komende 14A-procedé, die vanaf 2026 in productie gaat. TSMC en Samsung hebben ook high-NA-machines besteld, net als geheugenmakers Micron en SK hynix. Die bedrijven hebben echter nog geen high-NA-vermelding op hun respectievelijke roadmaps.

High-NA wordt de volgende generatie euv-machines. Met een grotere 'numerieke apertuur' van 0,55 moet die machine een hogere resolutie voor het printen van transistors bieden dan de huidige euv-machines, die een NA van 0,33 hebben.