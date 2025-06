Intel kondigt nieuwe chipproductieroadmap aan, 14A-procedé gebruikt high-NA-euv

Intel heeft de nieuwe roadmap van zijn Foundry-chipproductietak geïntroduceerd. Het bedrijf kondigt onder andere de komst van een nieuw '1,4nm'-procedé aan, genaamd 14A. Dat moet de allereerste node zijn die gebruikmaakt van ASML's nieuwe machines voor high-NA-euv.

Intel kondigde zijn komende 14A-node aan tijdens zijn eerste IFS Connect-livestream. Intel komt met minstens twee verschillende procedés in die 14A-serie. In eerste instantie verschijnt een 'gewone' 14A-node. Later volgt een 14A-E-revisie. Volgens Intel betreft laatstgenoemde een feature-extension van de bestaande 14A-node, hoewel de fabrikant niet verduidelijkt wat dat precies inhoudt.

Voor beide 14A-procedés gaat Intel de high-NA-euv-machines van ASML gebruiken. Dat is de volgende generatie euv-machines, die beschikt over een grotere numerieke apertuur van 0,55. Bij de huidige euv-generatie ligt die nog op 0,33. Deze grotere NA zorgt ervoor dat de machines kleinere features, en daarmee ook kleinere transistors, kunnen afbeelden op een wafer. Intel ontving eind vorig jaar de eerste modules van een high-NA-testmachine. Het bedrijf zal naar eigen zeggen ook de eerste zijn die high-NA gaat toepassen voor massaproductie. Volgens ASML's planning worden de eerste machines voor massaproductie vanaf 2025 geleverd.

Intel deelt verder geen prestatieverwachtingen en zegt ook niet wat de transistordichtheid van de 14A-nodes wordt. Ook de productiedatum van 14A is onbekend, hoewel duidelijk is dat deze na 2024 zal verschijnen. De chipmaker zegt daarnaast te verwachten dat testproductie op de 14A-E-revisie in 2027 begint.

Intel ontvangt eerste modules van ASML's eerste high-NA-euv-testmachines. Bron: Intel

'Extensies' voor bestaande nodes

Intel gaat in de toekomst ook meer versies van zijn procedés uitbrengen, die allemaal een ander achtervoegsel krijgen. Naast nodes met een E-achtervoegsel, die dus een feature-extension aanduiden, komen er ook procedés die eindigen met een 'T' en/of een 'P'. Eerstgenoemde duidt aan dat een procedé is geoptimaliseerd voor through-silicon via's. Dat wil zeggen dat ze geschikter zijn voor geavanceerde 3d-packagingtechnieken, waarmee meerdere chips boven op elkaar worden gestapeld. De fabrikant noemt daarbij zijn eerder aangekondigde Foveros Direct-packagingtechniek. De P-procedés hebben op hun beurt betere prestaties.

Met zijn nieuwe naamgevingssysteem volgt Intel het voorbeeld van chipmakers als TSMC en Samsung. Die bedrijven brengen al jarenlang verschillende versies van hun procedés uit, die bijvoorbeeld zijn geoptimaliseerd voor specifieke use-cases of extra verbeteringen met zich meebrengen. TSMC heeft bijvoorbeeld een N3- en N3E-procedé in zijn '3nm'-serie en komt later met N3P, N3X en N3A. Zuid-Koreaanse chipmaker Samsung doet hetzelfde.

Intel toont ook meer details van dergelijke procedés. Het bedrijf komt bijvoorbeeld ook met meerdere versies van zijn Intel 3-procedé, die inmiddels gereed is voor massaproductie. Op termijn komt Intel bijvoorbeeld met een Intel 3-T-node. Later volgt ook een Intel 3-E-procedé en een Intel 3-PT-node. Van Intel 18A komt in de komende jaren ook een 18A-P-revisie beschikbaar. Intel werkt ook aan een nieuwe 12nm-node in samenwerking met Taiwanese chipmaker UMC, zo werd eerder al bevestigd.

Productieplanning en Foundry Services

Intel meldt tijdens IFS Direct verder dat zijn '5N4Y'-plannen nog steeds op schema liggen. Onder die planning wil Intel in vier jaar tijd vijf verschillende procedés uitbrengen: Intel 7, 4, 3, 20A en 18A. Drie daarvan zijn inmiddels beschikbaar. De overige twee moeten dit jaar nog verschijnen. Intel claimt met 18A de technology leadership van marktleider TSMC af te pakken, hoewel dat in de praktijk nog moet blijken.

Intel deelt verder een update voor zijn Foundry Services, dat nu wordt hernoemd naar Intel Foundry. Onder dat bedrijfsonderdeel gaat Intel ook chips produceren voor andere bedrijven, waar het voorheen alleen zijn eigen producten produceerde. De chipmaker zegt vier grote bestellingen te hebben ontvangen voor chipproductie op zijn 18A-procedé. Een daarvan zou 'een grote vooruitbetaling' hebben gedaan, schrijft Tom's Hardware. Microsoft kondigde ook aan dat het een chip gaat produceren op Intels 18A-proces.

Er zijn ook klanten voor Intel 16, Intel 3 en Intels packagingdiensten, bijvoorbeeld op basis van EMIB, Foveros en Foveros Direct. Er gingen onlangs geruchten rond dat Nvidia een deel van zijn datacenter-gpu's gaat laten packagen door Intel, hoewel dat op woensdagavond niet werd bevestigd. Verder kondigde Intel eerder al aan dat het samenwerkt met Arm om Neoverse-datacenter-cpu-cores te optimaliseren voor Intels procedés.