MediaTek gaat chips laten produceren door Intel

Chipontwerper MediaTek gaat chips laten produceren door de nieuwe foundrydivisie van Intel. Dat maken de twee bedrijven op maandag bekend. Op deze manier wil MediaTek naar eigen zeggen zijn toeleveringsketen uitbreiden.

MediaTek is van plan om bij Intel Foundry Services chips te produceren voor 'verschillende slimme edgeapparaten'. Het bedrijf produceert de meeste van zijn chips momenteel bij de Taiwanese marktleider TSMC, maar wil met de samenwerking met Intel zijn supplychain uitbreiden met extra capaciteit in de VS en Europa, waar Intel al actief is en momenteel bezig is met capaciteitsuitbreidingen.

Intel schrijft in zijn persbericht niet op welke procedé's MediaTek zijn chips gaat produceren. Volgens persbureau Reuters gaat dat om de Intel 16-node, een doorontwikkeling van het voormalige Intel 22FFL, dat is geoptimaliseerd voor lowpowertoepassingen. De eerste chips zouden in de komende 18 tot 24 maanden geproduceerd worden. De twee bedrijven delen verder geen financiële details over de deal. Het is dan ook niet bekend hoeveel chips Intel gaat produceren voor MediaTek. De Taiwanese chipontwerper geeft wel aan dat het blijft samenwerken met TSMC voor meer geavanceerde chips op modernere procedé's.

Intel is een nieuwe speler op de foundrymarkt van fabrikanten die chips voor andere bedrijven produceren. De chipmaker was traditioneel een integrated device manufacturer, waarmee het bedrijf voornamelijk voor zichzelf chips ontwierp en produceerde. Vorig jaar kondigde de nieuwe ceo Pat Gelsinger echter Intels nieuwe IDM 2.0-strategie aan, waarmee het bedrijf onder meer chips voor andere bedrijven gaat produceren, om zo te concurreren met marktleiders TSMC en Samsung. Eerder uitten smartphonechipmaker Qualcomm en Amazon Web Services al interesse in de foundrydiensten van Intel. Ook Nvidia overweegt om chips te laten produceren bij Intel.