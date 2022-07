Microsoft verkort opstarttijd van Xbox Series X en S voor Xbox Insiders

Microsoft heeft de opstarttijd van de Xbox Series X en S met ongeveer vijf seconden verkort. Hiervoor gebruikt het bedrijf een kortere opstartanimatie. De snellere opstarttijd is momenteel enkel beschikbaar voor Xbox Insiders die gebruikmaken van de energiebesparingsmodus.

Xbox Series X

John Munsee, marketingdirecteur bij Xbox, bevestigt de verandering. Volgens hem is de opstartanimatie van ongeveer negen naar vier seconden gegaan, wat een vijf seconden snellere opstarttijd van de console oplevert. Het is niet bekend wanneer de snellere opstarttijd voor alle eigenaren van de huidige generatie Xbox beschikbaar wordt.

De snellere opstarttijden zijn alleen beschikbaar als eigenaren van een Xbox Series X of S de energiebesparingsmodus van de console hebben ingesteld. Hierbij wordt de console volledig uitgeschakeld in plaats van in stand-by gezet. Eerder dit jaar maakte Microsoft de energiebesparingsmodus al de standaardoptie voor nieuwe Xbox-consoles. Ook werd het toen mogelijk om updates te downloaden in deze modus.