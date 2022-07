Discord laat Xbox Insiders deelnemen aan spraakkanalen via Xbox-consoles

Discords voicechatfunctie is nu beschikbaar op de Xbox One en Xbox Series X|S voor Xbox Insiders. Hiermee kunnen de gebruikers vanaf hun consoles deelnemen aan spraakkanalen in de Discord-app. De functie wordt 'binnenkort' uitgerold naar alle Xbox-gebruikers.

Om de functie te kunnen gebruiken moet eerst de mobiele Xbox-app downloaden, omdat de telefoon wordt gebruikt om Discord-gesprekken over te brengen naar de console, schrijven Microsoft en Discord. Daarna moeten de Xbox- en Discord-accounts worden gekoppeld. Als deze accounts al zijn gekoppeld, dan moet dat opnieuw gebeuren om de nieuwe spraakrechten te kunnen accepteren. In Discord kunnen de accounts worden gekoppeld via de Gebruikersinstellingen onder het kopje 'Verbindingen'. Bij de Xbox-consoles staat de optie bij de Accountinstellingen onder 'Gekoppelde sociale accounts'.

Wanneer de Xbox-gebruiker met anderen wil praten via de voicechatfunctie, moet hij eerst naar het gewenste spraakkanaal gaan via de mobiele Discord-app, de desktopapp of de webversie. Daar is de optie 'Join on Xbox' zichtbaar. Als die is aangeklikt, dan start het overdrachtsproces en wordt de mobiele Xbox-app automatisch geopend. Die meldt dat het de Xbox kan verbinden met het Discord-spraakkanaal. Wanneer de verbinding is gemaakt, kan de gebruiker een headset naar keuze aansluiten op zijn console en verder praten met andere deelnemers van het kanaal.