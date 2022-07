NASA wil Artemis I-missie met SLS-raket 29 augustus of begin september lanceren

NASA heeft nieuwe mogelijke lanceerdata voor zijn Artemis I-missie met de Space Launch System-maanraket gedeeld. De ruimtevaartorganisatie hoopt de raket op 29 augustus, 2 september of 5 september te lanceren.

Volgens de huidige plannen van NASA wordt de SLS-raket op 18 augustus naar het lanceerplatform op het Kennedy Space Center in Florida gebracht, bevestigt de ruimtevaartorganisatie tijdens een persconferentie. Vervolgens zouden er lanceermogelijkheden zijn op de drie genoemde data. De ruimtevaartorganisatie geeft wel aan dat de rest van de voorbereidingen goed moeten verlopen om deze data te halen en dat deze planning daarom nog niet vaststaat. NASA zegt dichter bij de lancering een concretere toezegging te doen.

De SLS-raket wordt gelanceerd met de Artemis I-missie, waarmee de raket zonder crew naar de maan wordt gelanceerd. De Space Launch System-raket moet dan zes dagen in een baan rond de maan blijven om data te verzamelen, waarna deze terugkeert naar de aarde en vervolgens in de oceaan neerploft. Artemis I is een opmars naar de Artemis III-maanmissie met crew, die in 2025 moet plaatsvinden.

Afhankelijk van de lanceerdatum, kan de missieduur van Artemis I veranderen. Als de raket op 29 augustus wordt gelanceerd, dan zal de test 42 dagen duren en op 10 oktober landen. Bij een lancering op 2 september zou de missie 39 dagen duren en op 11 oktober landen. Als de raket op 5 september neerkomt, dan duurt de missie 42 dagen met een landing op 17 oktober.

NASA wilde SLS-raket aanvankelijk dit voorjaar al lanceren, maar dat liep vertraging op na problemen. De Artemis I-missie werd eind vorig jaar bijvoorbeeld al uitgesteld vanwege een motorprobleem van de SLS. Vervolgens ging de wet dress rehearsal driemaal verkeerd. Bij zo'n test wordt de Space Launch System-raket volgetankt met brandstof. Vervolgens wordt de lanceerprocedure doorlopen en op het laatste moment afgebroken. Uiteindelijk is de wet dress rehearsal op 20 juni grotendeels voltooid, hoewel ook deze vierde poging twintig seconden eerder eindigde dan gepland. NASA geeft aan de test wel als een succes te zien