NASA wil eind augustus raket Artemis I-missie lanceren

NASA wil tussen 23 augustus en 6 september zijn Space Launch System-raket lanceren. Na de succesvolle brandstoftest in juni, kiest het ruimtevaartagentschap voor een vroeg beschikbaar moment om de raket te lanceren.

In een interview met Ars Technica zegt associate administrator Jim Free dat er met het werk aan de SLS-raket vorige week 'ongelooflijk veel vooruitgang is geboekt'. NASA gaf eerder aan dat als de wet dress rehearsel in juni goed zou gaan, dat de SLS-raket dan op zijn vroegst in augustus gebruikt kan worden voor de Artemis I-missie. Tijdens een wet dress rehearsal wordt de SLS-raket volgetankt met brandstof, waarna de lanceerprocedure wordt doorlopen en op het laatste moment wordt afgebroken. De test is succesvol verlopen, dus het is mogelijk om de raket eind augustus te lanceren.

Voordat de vlucht kan beginnen, moeten technici de laatste voorbereidingen aan de SLS-raket afronden, waaronder het vervangen van een afdichting die leidde tot een waterstoflek tijdens de test van 20 juni. Er zijn daarvoor meerdere pogingen gedaan om de brandstoftest goed te laten verlopen, maar die mislukten steeds. Dat kwam onder meer door problemen met het lanceerplatform en door een lekkage bij het voltanken van de SLS-raket.

Bij de Artemis I-missie worden de SLS-raket en een Orion-capsule zonder crew naar de maan gelanceerd. In 2025 staat Artemis III op de planning, waarbij in samenwerking met SpaceX daadwerkelijk astronauten naar de maan worden gebracht.