Grote telefoon- en internetstoring in Japan treft bijna 40 miljoen mensen

Het Japanse telecombedrijf KDDI Corp kampte afgelopen weekend met een grote storing. Daardoor konden 39 miljoen klanten onder meer niet bellen en sms'en. Daarnaast hadden ze geen internettoegang. De storing is maandagmorgen nog niet helemaal verholpen.

KDDI is het op een na grootste telecombedrijf van Japan. De storing begon zaterdagochtend tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden in een datacenter in het westen van Tokio, schrijft persbureau AP. Gedurende het weekend konden KDDI-klanten niet bellen en hadden ze geen internettoegang. De storing trof niet alleen particuliere klanten: zo kon het Meteorologisch Agentschap op honderden stations geen weergegevens doorsturen en werkten pinautomaten niet.

Staatssecretaris Seiji Kihara noemt de storing 'ernstig' en vraagt KDDI om een grondige verklaring. Ook verwacht hij dat KDDI zijn klanten compenseert. "Het is uiterst betreurenswaardig dat de mobiele telefoondienst, die cruciaal is voor sociale en economische activiteiten, zo lang onbruikbaar is geweest."