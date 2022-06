Netbeheerder Enexis heeft al maanden problemen met uitlezen slimme meters

Netbeheerder Enexis kan al maanden een deel van de slimme meters niet uitlezen na de overstap op een nieuw uitleessysteem. Gebruikers kunnen daardoor ook geen meterstanden of verbruiksgegevens in de app zien.

Door een storing in het nieuwe IT-systeem van Enexis kunnen duizenden slimme energiemeters de laatste weken niet uitgelezen worden, bericht De Limburger vrijdag. De problemen blijken echter al veel langer te spelen. Al in oktober vorig jaar meldde Enexis uitleesstoringen te ervaren. Die zouden hun oorzaak hebben in de overstap naar een nieuw uitleessysteem.

Die overstap was volgens de netbeheerder noodzakelijk 'omdat de software van het oude systeem niet langer werd ondersteund door de softwareleverancier'. Enexis gaf toen aan de storing 'in delen' op te lossen, maar nog altijd blijken gebruikers hinder te ondervinden.

Het gevolg van de storing is dat gebruikers de meterstanden van de slimme meter niet kunnen zien op de app of verbruiksmanager van hun energieleverancier. Ook moesten sommige gebruikers de meterstanden weer zelf doorgegeven aan hun energieleverancier, omdat Enexis deze niet kon uitlezen en doorgeven. De display van de slimme meters zou wel correct de standen weergeven.

Enexis verzoekt gebruikers met problemen geen contact op te nemen. "Wij signaleren zelf of er bij u een storing is en proberen de storing op afstand op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan maken we een afspraak met u om langs te komen." In een brief aan gebruikers meldt het bedrijf dat de energiemeter 'niet meer helemaal werkt zoals het hoort' en dat het computersysteem van Enexis geen contact meer kan maken met de meter. De precieze details van de storing van het uitleessysteem meldt Enexis niet.