Chinese fabrikant demonstreert gaminghandheld met Ryzen 7 6800U

Aokzoe, een nieuwe Chinese fabrikant, demonstreert een gaminghandheld met een AMD Ryzen 7 6800U-laptopprocessor geconfigureerd op 28W. Het bedrijf toont de prestaties in games als Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077 en Elden Ring.

In een video over Forza Horizon 5 op de Aokzoe-handheld geeft het bedrijf uitgebreide details over de instellingen. Zo draait het spel in een resolutie van 1280x800 pixels op low-settings met een framerate van ruim 100fps en bij een resolutie van 1920x1200 pixels is dat ruim 70fps. Op high-settings is dat ongeveer 50fps bij de 1200p-resolutie.

Aokzoe toont in een andere video hoe Cyberpunk 2077, Elden Ring en Monster Hunter: World draaien. Daarbij worden echter geen details gegeven over de gekozen resolutie en grafische instellingen. Zowel Cyberpunk 2077 als Elden Ring draaien in de video met snelheden boven de 50fps. Dat wijst op het gebruik van een lage resolutie en lage instellingen. Monster Hunter haalt 80 tot 100fps, maar dat is een grafisch minder veeleisende game.

Uit de tweede video blijkt dat de handheld is voorzien van 16GB ram. Verdere specificaties zijn niet bekendgemaakt, al is zichtbaar dat de console een relatief groot scherm heeft, met een 16:10-verhouding. Het is niet duidelijk wanneer Aokzoe zijn handheld wil uitbrengen en wat die gaat kosten.

Aokzoe heeft nog niet eerder producten uitgebracht. De fabrikant sluit zich met zijn gaminghandheld aan in een rij van andere Chinese fabrikanten die handheldconsoles met Ryzen 6000U-processors hebben aangekondigd. Dat zijn Aya Neo, GPD, AYN en OneXPlayer. Geen van deze handhelds zijn tot dusver uitgebracht. Naar verwachting komen de handhelds pas tegen het einde van het jaar uit.

De Ryzen 7 6800U werd begin dit jaar aangekondigd. De 6nm-apu heeft 8 Zen3+-cores en een RDNA 2-gpu met 12 compute units. AMD heeft ook een Ryzen 5 6600U in zijn assortiment, met zes cpu-cores en een gpu met zes CU's. Diverse Chinese fabrikanten hebben ook handhelds met die minder krachtige apu aangekondigd. De eerste laptops met Ryzen 6000U-apu's zijn aangekondigd, maar nog nauwelijks verkrijgbaar.