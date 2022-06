Aya Neo wil gaminghandheld voorzien van losse AMD- of Intel Arc-gpu

Aya Neo presenteert de Next II. Dat is een Windows 11-gaminghandheld die lijkt op de Steam Deck en volgens de fabrikant een losse gpu krijgt. Aya Neo wil daarvoor laptop-gpu's van AMD en Intel gebruiken. Wanneer de handheld uitkomt, is nog niet bekend.

Aya Neo toont renders van de handheld, die lijkt op de Steam Deck. Net als de console van Valve heeft de Next II touchpads. De handheldconsole is ook groter dan voorgaande modellen van Aya Neo. Dat zou het huisvesten van een losse gpu, naast een soc met geintegreerde gpu, mogelijk moeten maken.

In een presentatie, waar VideoCardz over publiceert, spreekt de Chinese fabrikant over een niet nader gespecificeerde Radeon 6000M-gpu of een Intel DG2. Vanwege het compacte formaat en de beperkte ruimte voor een accu, gaat het waarschijnlijk om instapmodellen van dergelijke gpu's. Die kunnen iets sneller zijn dan geïntegreerde gpu's die Aya Neo tot nu toe gebruikt in zijn handhelds.

Aya Neo wil een AMD-variant maken met Ryzen 6000-processor en Radeon 6000-gpu en een Intel-versie met Alder Lake-processor en DG2-gpu. Concrete details over de gebruikte componenten maakt het bedrijf nog niet bekend. Ook is onduidelijk wanneer de console zal verschijnen en wat de prijs zal zijn.

De Chinese fabrikant heeft de afgelopen maanden tal van gaminghandhelds aangekondigd. Inmiddels bestaat de line-up uit zeven verschillende modellen. Die zijn allemaal nog niet te koop, maar de Aya Neo Air met oledscherm is inmiddels vooruit te bestellen via Indiegogo. Vorig jaar heeft de fabrikant al enkele gaminghandhelds uitgebracht.