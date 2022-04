Aya Neo Air-gaminghandheld met oledscherm krijgt weer Ryzen 5000-processor

Aya Neo voorziet zijn komende Air-gaminghandheld met Windows en oledscherm weer van een AMD Ryzen 5000-processor. De handheld krijgt daarmee opnieuw een Vega-gpu en geen nieuwe RDNA2-gpu, zoals de Steam Deck. Volgens de fabrikant weegt de handheld minder dan de Switch.

De Aya Neo Air weegt minder dan de 420 gram die de Switch Oled weegt, schrijft MyDrivers op basis van informatie van de Chinese fabrikant. Het exacte gewicht is nog niet bekendgemaakt. Ook is de Windows-handheld iets kleiner dan de Switch; het volume zou overeenkomen met dat van de Switch Lite. Op foto's toont de fabrikant de zijkant van de Aya Neo Air. Foto's van de voorkant en het scherm zijn nog niet vrijgegeven.

Aya Neo geeft de Windows-gaminghandheld een 6"-oledscherm met een 1080p-resolutie. Ook is de handheld voorzien van een micro-sd-kaartslot. De handhelds van Aya Neo zijn tot nu toe duurder dan de Steam Deck, maar de fabrikant claimt dat de Air een prijs krijgt die voor veel mensen bereikbaar zal zijn. Hoeveel de handheld precies gaat kosten, is nog niet duidelijk. De fabrikant zal dat in mei bekendmaken, als de console formeel geïntroduceerd wordt.

Welke Ryzen 5000-processor de handheld krijgt, is nog niet bekend, maar alle apu's uit die serie hebben een Vega-gpu. Eerder dit jaar bracht Aya Neo al een handheld uit met de Ryzen 5825U. Die heeft meer processorkracht dan de apu in de Steam Deck, maar de Vega-gpu is minder krachtig dan de RDNA2-gpu in de handheld van Valve. Aya Neo heeft eerder aangegeven dat er later dit jaar een Discovery Edition van deze handheld uitkomt, met Ryzen 6000-apu. Daar zit wel een RDNA2-gpu in, maar het is nog niet bekend wanneer die handheld verschijnt.