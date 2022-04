Aya Neo Next-handheld krijgt een AMD Ryzen 7 5825U, Ryzen 6000-model volgt later

Aya Neo laat weten dat zijn Next-gaminghandheld over een AMD Ryzen 7 5825U-apu beschikt. Eerder maakte het bedrijf bekend dat de handheld een Ryzen 7 5800U zou krijgen. Aya Neo meldt daarbij dat het eind dit jaar een handheld met AMD Ryzen 6000-chip wil uitbrengen.

Aya Neo maakt de wijziging bekend in een blogpost, merkte VideoCardz op. Het bedrijf verklaart dat de chip tijdens de presentatie van de Next-handheld nog onder embargo lag en dat het bedrijf er daarom voor koos om de Ryzen 7 5800U te noemen in zijn aankondiging. Het bedrijf zou 'halverwege de conferentie' gehoord hebben dat het de AMD Ryzen 5825U toch wel mocht noemen, maar Aya Neo had naar eigen zeggen niet voldoende tijd om alle promotiematerialen aan te passen met de nieuwe specificaties. De wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd op de Aya Neo Next-productpagina, hoewel er nog steeds een variant met Ryzen 7 5800U wordt genoemd.

AMD kondigde de Ryzen 7 5825U afgelopen week aan, tijdens de CES. Het betreft een nieuwe versie van de bestaande Ryzen 5000-laptop-apu's op basis van Zen 3. De nieuwe versie heeft een basiskloksnelheid van 2,0GHz, ten opzichte van 1,9GHz in de bestaande Ryzen 7 5800U. Ook de boostclock ligt met 4,5GHz iets hoger dan voorheen. De gpu-kloksnelheid van 2,0GHz blijft ongewijzigd.

AMD Ryzen 7 5825U naast Ryzen 7 5800U Model Cpu-cores Max. kloksnelheid Basiskloksnelheid Gpu-cores Gpu-kloksnelheid Ryzen 7 5825U 8 4,5GHz 2GHz 8 2,0GHz Ryzen 7 5800U 8 4,4GHz 1,9GHz 8 2,0GHz

Aya Neo-handheld met Ryzen 6000-apu en RDNA2-gpu volgt later dit jaar

Aya Neo laat ook weten dat het bedrijf later dit jaar een nieuwe handheld hoopt te introduceren, die beschikt over een AMD Ryzen 6000-apu. Die chips werden afgelopen week ook aangekondigd. De Ryzen 6000-apu's beschikken over een Zen 3+-architectuur, worden geproduceerd op TSMC's 6nm-procedé en krijgen voor het eerst een geïntegreerde RDNA2-gpu, die aanzienlijk sneller zou zijn dan de Vega-gpu in de bestaande apu's van AMD.

De fabrikant meldde daarbij dat het klanten 'zo snel mogelijk' een handheld met Ryzen 6000-chip wil bieden, maar dat dit 'waarschijnlijk' aan het eind van het jaar zal gebeuren. "In dit stadium, als een kleine fabrikant, is het moeilijk om aan Ryzen 6000-chips te komen", schrijft Aya Neo in de blogpost. Meer concrete details over de nieuwe Ryzen 6000-handheld zijn nog niet bekend.