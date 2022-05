Valve stelt leveringen van Steam Deck met twee maanden uit

Valve stelt de leveringen van de Steam Deck-handheld met twee maanden uit. Dat meldt de fabrikant in een e-mail aan kopers. De eerste handhelds worden naar verwachting in februari 2022 geleverd, in plaats van in december van dit jaar.

Valve schrijft dat het uitstel onder andere te wijten is aan de wereldwijde chiptekorten. "We hebben ons best gedaan om de problemen met de wereldwijde toeleveringsketen te omzeilen, maar door materiaaltekorten bereiken de componenten onze productiefaciliteiten niet op tijd om onze oorspronkelijke releasedata te halen."

Volgens de fabrikant houden alle kopers hun bestaande plek in de reserveringswachtrij. De leverdata worden verschoven in overeenkomst met deze wachtlijst. De eerste exemplaren van de Steam Deck worden naar schatting geleverd in februari 2022.

Valve kondigde de Steam Deck eerder dit jaar aan. De handheldconsole beschikt over een semi-custom apu van AMD, die beschikt over vier Zen 2-cores en een RDNA 2-gpu met acht compute-units. Het bedrijf begon op 16 juli met het accepteren van Steam Deck-preorders. De eerste leveringen handheld raakten toen al snel uitverkocht. Valve toont op het moment van schrijven een verwachte levertijd 'na het tweede kwartaal van 2022' voor nieuwe reserveringen van alle drie de Steam Deck-modellen.