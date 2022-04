MinisForum introduceert mini-pc met Manjaro voor Steam Deck-ontwikkelaars

MinisForum en Manjaro introduceren de EliteMini UM700. Het gaat om een mini-pc met een AMD Ryzen-processor die Manjaro Linux draait. Volgens de beide bedrijven is de compacte pc met name geschikt als platform voor Steam Deck-ontwikkelaars.

De processor van de EliteMini UM700 is de AMD Ryzen 7 3750H, een processor die AMD begin 2019 voor laptops aankondigde. De gpu is de Radeon RX Vega 10. MinisForum combineert deze met 16GB ram en 256GB of 512GB ssd-opslag, afhankelijk van de gekozen configuratie.

Gebruikers kunnen via HDMI 2.1, DisplayPort en USB-C drie schermen aansluiten die dan alle drie 4k-beeld op 60Hz kunnen tonen. Dankzij de aanwezigheid van Intels AC7265-module via de M.2-interface, is er standaard ondersteuning voor 802.11ac-wifi en Bluetooth 4.0. De pc meet 128x127x46mm en weegt 500 gram.

Met zijn specificaties kan de mini-pc zich niet meten met actuele concurrentie, maar het voordeel van dit systeem zou de aanwezigheid van de Linux-distro Manjaro OS Plasma Gamer Edition zijn. Het systeem krijgt programma's als Firefox, Vivaldi Browser, Okular PDF, VLC media player, Elisa Audioplayer, Gwenview Imageviewer, LibreOffice, Steam, Skype en Crossover On daarmee voorgeïnstalleerd.

De aanwezigheid van Manjaro en Steam maken het systeem volgens de fabrikant geschikt als ontwikkel-pc voor Steam Deck-ontwikkelaars. Valve kondigde de Steam Deck-handheld met AMD-apu in de zomer van vorig jaar aan. Valve zelf levert dev-kits aan ontwikkelaars, maar het bedrijf meldt dat gebruikers zelf ook een systeem kunnen opzetten met Manjaro aangezien dit een Arch Linux-distro is, vergelijkbaar met wat op de Steam Deck draait.

De EliteMini UM 700 met 256GB opslag kost 529 dollar, de versie met 512GB kort 569 dollar. De levering start eind februari.