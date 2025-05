Minisforum brengt mini-pc uit met AMD Ryzen 9 5900HX-cpu en Radeon RX 6600M-gpu

Minisforum heeft de Elitemini HX90G op de markt gebracht. De mini-pc beschikt over een Ryzen 9 5900HX-cpu en een Radeon RX 6600M-gpu van AMD, en is beschikbaar vanaf 799 dollar voor een configuratie zonder ram en ssd.

De HX90G is onderdeel van de Neptune Series en werd eerder al aangekondigd. De behuizing bestaat voor zeventig procent uit koolstofvezel en heeft een afmeting van 205x69x203mm. Er zijn zeven heatpipes aanwezig, drie voor de cpu en vier voor de gpu, alsook een dubbele ventilator voor warmteafvoer. Volgens Minisforum maakt de mini-pc bij intensief gebruik 'weinig geluid', zonder daar concreet op in te gaan.

De AMD Ryzen 9 5900HX-cpu beschikt over een basiskloksnelheid van 3,3GHz en een boostkloksnelheid tot 4,6GHz. De AMD Radeon RX 6600M-gpu is gebaseerd op de RDNA 2-architectuur en werkt op het 7nm-proces van TSMC. Er is 8GB GDDR6-geheugen aanwezig. De HX90G ondersteunt verder vier aparte 4k/60Hz-beeldschermen, waarvan twee via HDMI en twee via DisplayPort kunnen worden aangesloten.

Het basismodel betreft een zogeheten barebones-pakket, waarbij gebruikers het geheugen en de ssd zelf kunnen kiezen en installeren. Er zijn ook builds beschikbaar met keuze uit 16GB of 32GB ram en een M.2-ssd van maximaal 512GB. De HX90G ondersteunt maximaal 64GB DDR4-ram en tot 2TB aan opslag via M.2-PCIe-slots.