Minisforum introduceert Neptune NAD9-mini-pc met Intel Core i9-12900H-cpu

Minisforum introduceert de Neptune NAD9. Deze mini-pc wordt voorzien van een Intel Core i9-12900H-cpu met 14 cores en 20 threads. De NAD9 ondersteunt tot vier 4k-schermen via HDMI en USB-C. De Neptune NAD9 wordt vanaf januari geleverd met een adviesprijs vanaf 799 euro.

De Minisforum Neptune NAD9 wordt geleverd in een kleine behuizing van 180x67x208mm en heeft daarmee een volume van 2,51 liter. De mini-pc wordt geleverd met een standaard, waarmee het systeem verticaal neergezet kan worden. De pc heeft een enkele ventilator, die op een heatsink voor de cpu is gemonteerd.

De mini-pc wordt standaard uitgerust met een Intel Core i9-12900H-processor, die is gebaseerd op de Alder Lake-architectuur. Deze processor beschikt over 6 P-cores en 8 E-cores, voor een totaal van 14 cores en 20 threads. De P-cores halen volgens Intel een boostclock tot 5GHz, terwijl de E-cores maximaal 3,8GHz halen. De mini-pc beschikt daarnaast over een geïntegreerde Iris Xe-gpu met 96 execution-units op een kloksnelheid van 1,45GHz.

De NAD9 ondersteunt tot 64GB DDR4-geheugen met twee SO-DIMM-slots, biedt een M.2-slot met PCIe 4.0-interface en heeft ruimte voor twee 2,5"-SATA-drives. De pc wordt standaard geleverd met een wifimodule en ondersteunt ook bluetooth. De NAD9 beschikt over in totaal vijf USB-A-poorten, twee USB-C-connectors, twee HDMI-aansluitingen, een RJ45-poort voor 2,5Gbit/s-ethernet en twee 3,5mm-jacks voor audio en een microfoon. De twee USB-C-poorten ondersteunen allebei videosignalen en kunnen daarmee gebruikt worden om monitors op aan te sluiten. De pc wordt van stroom voorzien met een DC-adapter.

Minisforum levert de NAD9 als barebonesysteem, zonder geheugen of opslag. De pc kan ook vanuit de fabriek worden uitgerust met 16, 32 of 64GB geheugen en een ssd van 512GB of 1TB. De barebonevariant heeft een adviesprijs van 799 euro. De Neptune NAD9 wordt vanaf half januari geleverd vanuit Hongkong.