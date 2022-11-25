Minisforum introduceert Neptune NAD9-mini-pc met Intel Core i9-12900H-cpu

Minisforum introduceert de Neptune NAD9. Deze mini-pc wordt voorzien van een Intel Core i9-12900H-cpu met 14 cores en 20 threads. De NAD9 ondersteunt tot vier 4k-schermen via HDMI en USB-C. De Neptune NAD9 wordt vanaf januari geleverd met een adviesprijs vanaf 799 euro.

De Minisforum Neptune NAD9 wordt geleverd in een kleine behuizing van 180x67x208mm en heeft daarmee een volume van 2,51 liter. De mini-pc wordt geleverd met een standaard, waarmee het systeem verticaal neergezet kan worden. De pc heeft een enkele ventilator, die op een heatsink voor de cpu is gemonteerd.

De mini-pc wordt standaard uitgerust met een Intel Core i9-12900H-processor, die is gebaseerd op de Alder Lake-architectuur. Deze processor beschikt over 6 P-cores en 8 E-cores, voor een totaal van 14 cores en 20 threads. De P-cores halen volgens Intel een boostclock tot 5GHz, terwijl de E-cores maximaal 3,8GHz halen. De mini-pc beschikt daarnaast over een geïntegreerde Iris Xe-gpu met 96 execution-units op een kloksnelheid van 1,45GHz.

De NAD9 ondersteunt tot 64GB DDR4-geheugen met twee SO-DIMM-slots, biedt een M.2-slot met PCIe 4.0-interface en heeft ruimte voor twee 2,5"-SATA-drives. De pc wordt standaard geleverd met een wifimodule en ondersteunt ook bluetooth. De NAD9 beschikt over in totaal vijf USB-A-poorten, twee USB-C-connectors, twee HDMI-aansluitingen, een RJ45-poort voor 2,5Gbit/s-ethernet en twee 3,5mm-jacks voor audio en een microfoon. De twee USB-C-poorten ondersteunen allebei videosignalen en kunnen daarmee gebruikt worden om monitors op aan te sluiten. De pc wordt van stroom voorzien met een DC-adapter.

Minisforum levert de NAD9 als barebonesysteem, zonder geheugen of opslag. De pc kan ook vanuit de fabriek worden uitgerust met 16, 32 of 64GB geheugen en een ssd van 512GB of 1TB. De barebonevariant heeft een adviesprijs van 799 euro. De Neptune NAD9 wordt vanaf half januari geleverd vanuit Hongkong.

Minisforum Neptune NAD9Minisforum Neptune NAD9Minisforum Neptune NAD9Minisforum Neptune NAD9

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 25-11-2022 10:55 29

25-11-2022 • 10:55

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Reacties (29)

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Quitzcused 25 november 2022 11:04
Ziet eruit als iets wat goed gaat throttlen onder load met een I9
yvez @Quitzcused25 november 2022 11:27
De minisforum PC's zijn niet zo traag als je misschien denkt. Schijnen door de dikke koeling structuur best veel te kunnen leveren. Zie internet, maar ook onze eigen tweakers liet zien dat een andere PC van ze behoorlijk beest:

review: Gamen op een mini-pc? - Minisforum Neptune HX90G met 5900HX en RX 6600M
TheVivaldi
@yvez25 november 2022 12:02
Ik heb al bijna een jaar een Minisforum HX90 (dus niet G) met een Ryzen 9 en ik heb nog nooit echt traagheid meegemaakt, zelfs bij zware taken of gamen. Je moet ook echt flink pushen om hem überhaupt te laten blazen.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:21]

d3x @TheVivaldi25 november 2022 14:54
HX90 heeft een pak beter koeling design, daarom zijn ze ook zo groot
HuisRocker @Quitzcused25 november 2022 12:36
Het is een H (laptop) CPU hé... Met een 'TDP' van 45W en Maximum Turbo Power van 115W in een 2,5 liter behuizing (met dus veel betere koel-ruimte/mogelijkheden dan een laptop) zie ik hier geen probleem.

De koeling van mijn 1 liter mini PC met T-serie (35W, 6 core/12 thread) CPU hoor ik, zelfs onder presteren, ook nauwelijks.
Cergorach @HuisRocker25 november 2022 13:36
Tegenwoordig is TDP niet heel veel zeggend, mijn 4800U (15W TDP, 8 core/ 16 thread, 64GB ram, SSD storage 2TB+4TB) is idle <10W, maar onder zware/max load 40W-45W. Dan hoor ik die irritante Asus fan echt wel, maar wil je de koeling van een mini PC van een halve liter een beetje betaalbaar houden, dan zal dat geluid maken. Hoe kleiner en krachtiger, hoe meer geluid...

Dat is dan ook waarom ik €150 extra heb uitgegeven aan een geheel passieve koeling, dat maakt het wel meteen 5x-6x zo groot, maar geheel stil. Hier hebben we het over een 14 core Intel CPU, ook al is het een laptop CPU, deze kan behoorlijk wat stroom verbruiken en dus warmte genereren, men zal die 2.5L dan ook echt nodig hebben gehad om dat fatsoenlijk te koelen.
HuisRocker @Cergorach25 november 2022 14:41
Tegenwoordig is TDP niet heel veel zeggend, ...
Waarom denk je dat ik '...' doe bij het vermelden en daarbij de (veel hogere) maximum turbo power vermeld? ;)
marcieking 25 november 2022 11:24
Wat is er aan de hand dat “Clear CMOS” een plek op de voorkant verdient? Moet je dat zo vaak doen dat de achterkant te onhandig is?
Fire69 @marcieking25 november 2022 11:37
Bedoel je effectief 'clear cmos' of gewoon 'hard reset'? want een externe knop om je cmos te resetten lijkt me redelijk vreemd.
Frappuccino @Fire6925 november 2022 11:55
Ik denk dat @marcieking precies bedoelt wat er op foto 2 te zien is. ;)
Fire69 @Frappuccino25 november 2022 12:35
Lol, compleet overgekeken :+

Vraag blijft, maar dan aan de fabrikant, dat kan toch niet echt een 'clear cmos' knop zijn??
Baseboy @Fire6925 november 2022 12:47
Moet met een kleine pin gebeuren net als bij een modem. Dus vermoed dat het Cmos is. Misschien dat de kast moeilijk open te maken is.
Ex Nunc @Fire6925 november 2022 12:43
Zo raar is dat niet hoor, zit op veel mid-/highrange moederborden. Meestal om makkelijk te maken dat je met de instellingen kan klooien en zo snel weer kan herstellen.

https://static-freedomusa...ent/uploads/2019/12/6.png
XpanD @marcieking25 november 2022 14:06
Dat niet alleen... Waarom wordt de roze 3.5mm-aansluiting voor een hoofdtelefoon gebruikt, en de groene voor een microfoon? Die kleuren horen precies andersom, erg vreemd.
Croga 25 november 2022 10:59
En opnieuw helaas niet uitgerust met USB4 poorten. Daarmee dus helaas ook geen garantie voor welke functionaliteit door de verschillende USB-C poorten ondersteund wordt. Hoeveel power ze kunnen leveren, wat voor maximale snelheid de data overdracht heeft....

Waarom kan men hier;
- niet duidelijker zijn over ondersteunde protocollen?
- Niet gewoon de volledig ondersteunde functionaliteit op alle poorten (USB4 dus bij deze CPU)?
mangahuisman @Croga25 november 2022 11:25
Wat wil je allemaal weten precies en waar heb je deze info voor nodig hoeveel stroom ze kunnen leveren? Je gaat toch geen laptop laden via deze poorten of je telefoon snelladen? Dat weet je...

[Reactie gewijzigd door mangahuisman op 22 juli 2024 14:21]

StackMySwitchUp @mangahuisman25 november 2022 11:29
Hoezo is wat @Croga vraagt raar?
Als de CPU bepaalde protocollen ondersteunt, en er hangt toch al een dikke voeding aan, wat is dan het probleem precies?
+ Vragen om duidelijkheid is m.i. niet vreemd, ik vroeg me hetzelfde af. Nu moeten we wachten op reviews.
killerbie @StackMySwitchUp25 november 2022 12:30
het is een mini pc, hier zal geen dikke voeding aan hangen met 200w aan reserve power om iets op te laden.
kwestie van gezond verstand
mangahuisman @killerbie25 november 2022 14:00
Idd gezond verstand, soms ver te zoeken. :)
Croga @killerbie25 november 2022 14:33
Mooi. Dan weet je dus nog niks.
Hangt er wel een dik genoege voeding in om 65W te leveren om een eenvoudige laptop te laten?
Hangt er een dik genoege voeding in om een scherm van stroom te voorzien?
Dik genoeg om een iPad op te laden?

Kwestie van gezond verstand om dat er inderdaad wél bij te vermelden zodat mensen weten wat ze kopen in plaats van maar moeten gaan gokken.
Kwestie van nóg gezonder verstand om gewoon de specs van het systeem te volgen, ook in aansluit mogelijkheden.
mangahuisman @StackMySwitchUp25 november 2022 12:18
Wat was je precies van plan dan?

SPEC
Modell Neptune Series NAD9
Prozessor Intel® Core™ i9-12900H
GPU Intel® Iris® Xe Graphics eligible
System Windows 11 Pro
Speicher DDR4 Dual channel (SODIMM Slots×2)
Speicherung M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD (bis zu 2TB)
Speicher-
erweiterung 2,5-Zoll-SATA HDD Slot×2
(SATA 3.0 6.0Gb/s)
MXM-Grafiksteckplatz ×1
Drahtlose Konnektivität M.2 2230 WIFI-Unterstützung
(Wi-Fi; BlueTooth)
Videoausgang HDMI (4K@60Hz) ×2
USB-C(4K@60Hz) ×2
Audioausgang HDMI , Kopfhöreranschluss
Ports & Tasten 1 * RJ45 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschluss
1 * USB3.2 Gen2 Typ-C (Nur Daten, Vorne)
1 * USB3.2 Gen2 Typ-C (nur DP)
1 * USB3.2 Gen2 Typ-C (Alt DP und Daten)
1 *USB3.2 Gen2 Typ-A (Vorne)
2 *USB3.2 Gen1 Typ-A (Hinten)
2 *USB2.0 Typ-A
2 * HDMI
1 * MIC IN-Anschluss
1 * Kopfhöreranschluss
Strom DC 19V (Adapter mitgeliefert)

[Reactie gewijzigd door mangahuisman op 22 juli 2024 14:21]

Zomborro 25 november 2022 11:02
Deze is (vandaag?) in de aanbieding voor €639,00 als barebone.
xfj @Zomborro25 november 2022 11:48
Dat is zonder BTW, by the way. Je kunt wel een BTW-betalingsverzekeringsservice erbij kopen, of zelf de gok nemen.
kevlar01 25 november 2022 11:19
Bizar hoeveel performance in zo'n klein apparaatje gestopt kan worden.
De meegeleverde voet is wel erg lelijk i.m.o.
Jammer dat de stroomvoorziening niet gedaan kan worden via de USB-C poort, al is dat ook wel weer begrijpelijk.
xfj @kevlar0125 november 2022 12:02
Efficiëntie van chips ligt in de basis aan de transistorgrootte, vermenigvuldigt met hoeveel transistors je nodig hebt voor je cores en chip, en vermenigvuldigt met in het kwadraat hoeveel voltage je erdoorheen laat lopen. Heel simpel gezegd heb je met een grote kast bijvoorbeeld 4 keer zoveel koelvermogen dus kan het 2 keer zo snel gaan tijdens continu belasten, maar is het idee van zo'n minicomputer dat je bij kantoorwerk alleen echt iets belast wanneer je op F9 drukt in Excel.
mangahuisman 25 november 2022 11:21
De kast is niet heel fancy maar wel een heel interessant kastje qua inhoud en peformance/prijs...

[Reactie gewijzigd door mangahuisman op 22 juli 2024 14:21]

jos707 25 november 2022 23:14
Leuk kastje, als je er ook een potje op kan gamen, al dan niet op medium settings dan gaat die bij mij op de short-list. Naast de HX90G.
Comentator 26 november 2022 10:47
Leuke Black Friday aanbiedingen op hun site
abusimbal 27 november 2022 17:51
Weer geen TB4 ondersteunig, jammer, anders kon je een zuinige compacte PC hebben met de mogelijkheid van eGPU en later 10Gbit ethernet.
TB4 zit nochtans standaard in deze SOC's.

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