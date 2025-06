Intel kondigt NUC 13 Extreme-mini-pc aan met Intel Raptor Lake-processor

Intel kondigt de NUC 13 Extreme mini-pc aan, die kan worden uitgerust met de dertiende generatie Intel-cpu's. Ook kan er een grafische kaart in worden gezet die drie sleuven in beslag neemt. Hiervoor heeft Intel de behuizing wel iets groter moeten maken dan eerdere NUC-pc's.

Intel toonde de NUC 13 Extreme met werktitel Raptor Canyon eerder al in een stream. Nu kondigt de fabrikant de mini-pc officieel aan. De NUC 13 Extreme moet nog in 2022 verschijnen en prijzen in de VS beginnen bij 1179 dollar. Europese prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekendgemaakt.

De NUC 13 Extreme komt in verschillende configuraties beschikbaar en kan worden uitgerust met een Core i5, i7 of i9 uit de Raptor Lake-generatie van Intel-cpu's. Het krachtigste model heeft een Core i9-13900K-cpu met acht P-cores en zestien E-cores. De pc's kunnen uitgerust worden met maximaal 64GB aan DDR5-sodimms en hebben drie M.2-slots met PCIe 4.0-interface.

De desktops worden niet standaard met een grafische kaart geleverd, maar door de extra ruimte zou er ruimte moeten zijn voor videokaarten die drie sleuven gebruiken. In eerste instantie konden gpu's van dit formaat niet in de nieuwe NUC, maar na feedback van klanten besloot Intel dit aan te passen en de behuizing groter te maken.

Voor wie niet de volledige NUC 13 Extreme mini-pc wil, maakt Intel ook het compacte moederbord met cpu en koeling als NUC 13 Extreme Compute Element beschikbaar. Deze zal vanaf 760 dollar te koop zijn.