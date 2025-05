Intel Core i9-13900KS met 6GHz-boostclock was bij Megekko te koop voor 799 euro

De Nederlandse webshop Megekko heeft tijdelijk een nog onaangekondigde Core i9-processor van Intel getoond die een turbokloksnelheid van 6GHz heeft. De Core i9-13900KS stond daar te koop voor 799 euro, maar is inmiddels van de website af.

De Intel Core i9-13900KS stond tijdelijk in de shop van Megekko. De processor werd gespot door VideoCardz, maar inmiddels is de pagina offline gehaald. Intel kondigde op dinsdag tijdens de CES-beurs in Las Vegas nieuwe 13e-generatie-Core-processors aan, maar daar zat de i9-13900KS nog niet bij.

De nieuwe Core i9 beschikt net als de 'gewone' Core i9-13900K over 24 cores en 32 threads, verdeeld over acht P-cores en zestien efficiëntere E-cores. De standaardkloksnelheid bedraagt 3,2GHz, maar de cpu krijgt ook een turbokloksnelheid van 6,0GHz. Daarmee zou het de eerste processor op de markt zijn waarmee 6,0GHz zonder handmatige overclock behaald kan worden.

De 3,2GHz is in ieder geval al sneller dan de huidige Core i9-13900K, die een baseclock van 3,0GHz heeft. De enige andere specificatie die in de Megekko-listing te zien was, is dat de cpu een maximale tdp van 253W heeft. Dat is ongewijzigd ten opzichte van de gewone Core i9-13900K.

De i9-13900KS is nog niet officieel aangekondigd, maar veel details over de chip waren al wel bekend. Wat nog niet bekend was, is de prijs. Op de site van Megekko stond de processor te koop voor 799 euro, ruim 100 euro duurder dan de standaard 13900K, die rond de 699 euro kost, maar inmiddels ook iets goedkoper te vinden is. Megekko noemt de prijzen inclusief btw.