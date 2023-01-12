Intel brengt Core i9-13900KS met 6GHz-boostclock uit voor 700 dollar

Intel heeft de Core i9-13900KS uitgebracht, zijn eerste processor die een boostclock heeft van 6GHz. De processor is vanaf donderdag verkrijgbaar. Behalve de boostclock en het maximale stroomverbruik is de processor niet anders dan de eerder uitgebrachte 13900K.

Intel Core i9-13900KS
Intel Core i9-13900KS

Hoewel Intel dat niet noemt, lijkt het dus om een gebinde versie te gaan van de reguliere 13900K. De 13900KS komt beschikbaar als boxed processor en in systemen van OEM's, zegt Intel. De S staat voor 'Special edition' en heet zo, omdat de 13900KS als eerste Intel-processor uit de doos tot 6GHz kan boosten. De 13900K komt tot 5,8GHz.

Daarvoor is de tdp wel hoger. Met baseclock is dat 150W in plaats van 125W. Dat komt vermoedelijk door de hogere baseclock van 3,2GHz voor de P-cores. Bij boosten kan de processor tot 300W aan stroom trekken, bleek uit de video die Intel eerder over de processor postte bij wijze van teaser. In beeld van Intels eigen Extreme Tuning Utility is te zien dat de P-cores tot 300W komen. Volgens de video staan alle instellingen op default. Volgens de door Intel op donderdag geposte specs is de tdp 253W, even hoog als bij de 13900K.

De nieuwe Core i9 beschikt net als de 'gewone' Core i9-13900K over 24 cores en 32 threads, verdeeld over acht P-cores en zestien efficiëntere E-cores. De 13900KS moet 699 dollar gaan kosten, iets minder dan de 12900KS van de vorige generatie. In Nederland was de 13900KS eerder even te koop voor 799 euro; het is onbekend welke adviesprijs in euro's Intel rekent.

Cores Cache Kloksnelheden Gpu Stroomgebruik Adviesprijs
Processor P E L2 L3 Base P Turbo P Base E Turbo E Model Base Turbo
Intel Core i9-13900KS 8 16 32MB 36MB 3,2GHz 6,0GHz 2,4GHz 4,3GHz UHD 770 150W 253W/300W? € 799?
Intel Core i9-13900K 8 16 32MB 36MB 3,0GHz 5,8GHz 2,2GHz 4,3GHz UHD 770 125W 253W € 769
Intel Core i9-13900KF 8 16 32MB 36MB 3,0GHz 5,8GHz 2,2GHz 4,3GHz Geen 125W 253W € 729
Intel Core i7-13700K 8 8 24MB 30MB 3,4GHz 5,4GHz 2,5GHz 4,2GHz UHD 770 125W 253W € 519
Intel Core i7-13700KF 8 8 24MB 30MB 3,4GHz 5,4GHz 2,5GHz 4,2GHz Geen 125W 253W € 499
Intel Core i5-13600K 6 8 20MB 24MB 3,5GHz 5,1GHz 2,6GHz 3,9GHz UHD 770 125W 181W € 419
Intel Core i5-13600KF 6 8 20MB 24MB 3,5GHz 5,1GHz 2,6GHz 3,9GHz Geen 125W 181W € 389

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 12-01-2023 17:37
43 • submitter: Skyline GT-R

12-01-2023 • 17:37

43

Submitter: Skyline GT-R

Lees meer

Intel Core i9-13900K

vanaf € 511,-

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Intel Core i9-12900K

vanaf € 401,12

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Intel brengt 14th Gen i9-14900KS met 6,2GHz-boostclock uit voor 699 dollar
Intel brengt 14th Gen i9-14900KS met 6,2GHz-boostclock uit voor 699 dollar Nieuws van 14 maart 2024
'Intel werkt aan video-upscalingtechniek voor Chromium-browsers'
'Intel werkt aan video-upscalingtechniek voor Chromium-browsers' Nieuws van 5 maart 2023
Intels omzet uit processors daalt met 36 procent door dalende vraag
Intels omzet uit processors daalt met 36 procent door dalende vraag Nieuws van 27 januari 2023
Intel Core i9-13900KS met 6GHz-boostclock was bij Megekko te koop voor 799 euro
Intel Core i9-13900KS met 6GHz-boostclock was bij Megekko te koop voor 799 euro Nieuws van 4 januari 2023
Vermeende roadmap onthult Intel Core i9-13900KS met hogere kloksnelheden en tdp
Vermeende roadmap onthult Intel Core i9-13900KS met hogere kloksnelheden en tdp Nieuws van 9 december 2022
Meer producten en artikelen
Processors Intel Core i9

Reacties (43)

-Moderatie-faq
43
43
32
5
1
8
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
HMaster_II 12 januari 2023 17:45
Ik heb nog steeds moeite met die verdeling P-cores en E-cores. Ik ben aan heet oriënteren naar een goede i9 cpu, maar krijg dit niet goed omgezet naar iets begrijpbaars. Moet je meer P dan E cores hebben, of hoe moet ik dit zien?
ItalianStyle @HMaster_II12 januari 2023 18:05
Hier een test met enkel E cores, enkel P cores en volledige CPU. Je kunt zien dat ze bijna altijd samen werken voor de beste prestaties en enkel de E cores de minste performance opleverd.
https://www.techpowerup.c...e-cores-only-performance/
0siris @ItalianStyle13 januari 2023 07:16
Leuke benchmark. Zo te zien scoren die E-cores zowel qua performance als qua verbruik haast identiek als een i7-6700K. Ik heb zelf nog een i7-4790K, nog net wat langzamer. Dus vanaf nu beschouw ik een E-core als "core op mijn huidige processor" :)
hikashuri @HMaster_II12 januari 2023 17:49
De efficiency cores moet je eigenlijk niet naar kijken, er zijn programma's die ze goed gebruiken en er zijn meer programma's die ze helemaal niet gebruiken, het is eingelijk een soort bonus, de Power cores dat zijn de cores naarwaar je moet kijken want die zullen 99% van alle programma's gebruiken.
A Lurker @hikashuri12 januari 2023 20:21
Dat is wel erg kort door de bocht. De E cores zijn natuurlijk nuttig voor achtergrondprocessen en in idle, maar er zijn zat applicaties die goed schalen met meer dan 8 cores, en dan heb je zeker wel wat aan de E cores, die worden gewoon benut. Bij een goede scheduler (Windows 11 vereist, Windows 10 kan er niet zo veel mee) worden de juiste processen op de juiste cores gescheduled, maar voor een applicatie zelf is een core een core, of hij nu P of E is; het rekent dingen uit, in parallel. En dan is 24 (16+8) cores parallel aan de gang simpelweg beter dan 16 (8+8).

De 13900K gaat dan dus ook echt een stuk harder dan de 13700K in multithreaded applicaties, terwijl ze beiden 8 P cores hebben en de kloksnelheden elkaar niet dusdanig ontlopen dat dat het volledige verschil zou kunnen verklaren.

@HMaster_II Ik zou gewoon een CPU kiezen die bij je budget past. Een P core zal altijd sneller zijn dan een E core, maar staar je niet blind op de verdeling ertussen, meer cores is gewoon beter (in hoeverre dat dan daadwerkelijk relevant is in je toepassing natuurlijk, er is nog steeds software die er niet zo goed mee overweg kan). En hou ook rekening met dat de CPUs tegenwoordig zeer veel stroom trekken en dus erg warm worden. Check daarvoor even een review voor de exacte waarden.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 23 juli 2024 05:56]

CriticalHit_NL
@A Lurker12 januari 2023 21:51
Ik zit hier anders op Windows 10 met de i9 13900K en de processor threads-verdeling wordt gewoon goed gedaan hier, geen enkel probleem.

Ook wel interessant om te lezen:
Techpowerup.com - RTX 4090 & 53 Games: Core i9-13900K E-Cores Enabled vs Disabled Review

Wat je hier ook uit kan opmaken dat het hele gezeik rondom E-cores aan of uit zetten om performance te verbeteren ook niet iets is waar je jezelf echt druk om moet maken, net zo goed dat dit vroeger gezegd werd over hyperthreading, het kan soms iets schelen, het kan ook helpen, dat die E-cores in de achtergrond aanwezig zijn kan juist bijvoorbeeld bij games er voor zorgen dat het spel juist vloeiender blijft lopen wegens er geen achtergrondtaken steeds stukjes bij inhakken.
A Lurker @CriticalHit_NL12 januari 2023 22:01
Eens. Ik had begrepen dat Windows 10 dan niet echt onderscheid kon maken tussen P en E, maar dat zal wellicht dan meer voor extra zuinigheid zijn dan iets anders, of inderdaad bij games dat er minder kans op haper is omdat windows voor zijn eigen processen vooral de E cores pakt. Bij deftige workloads staan hoe dan ook alle cores in dienst van de workload, daar heb je geen intelligente scheduler voor nodig :+
PuzzleSolver @A Lurker13 januari 2023 10:02
Windows 10 hield ook al rekening met hyperthreading, het OS kijkt naar hoe het de softtware threads moet verdelen over de beschikbare hardware threads. Voordat er hyperthreading support in het OS zat ging dat dus fout omdat thread 1 en 2 op dezelde core draaiden.

Windows 10 zet eerst alles op de oneven threads, het zal dus waarschijnlijk de eerste 8 threads op de P core's zetten, de volgende 4 op de oneven E-cores en daarna 8 op de hyperthreads van de P core's en dan pas de laatste 4 E-cores.

Aangezien de E-Cores nog altijd sneller zijn dan de 2e thread van een bezette P-Core is het niet ideaal (beter om eerst al de E-Cores te gebruiken), maar het zit er ook niet ver af en in de praktijk pakt het vaak sowieso anders uit, want alle software is verschillend.
DLSS @CriticalHit_NL13 januari 2023 15:37
Ik heb ook een paar maanden op Windows 10 gezeten met een 12700. Toch kwam ik zo nu en dan problemen tegen. Metro exodus stotterde bijvoorbeeld verschrikkelijk omdat het spel de e-cores als normale cores behandelde..

In Windows 11 was dit probleem verholpen.
JDx
@A Lurker13 januari 2023 07:07
Zou wel willen dat je ze beter kon verdelen, of kan dat al, ik moet Handbrake of 3D Studio op de voorgrond laten draaien, anders duurt het tergend lang. Of dat is op een 12600K, eerste generatie met P en E.
Fly666 @JDx13 januari 2023 08:11
Mogelijk heb je hier een probleem van de scheduler van Windows 10. Ga in taskmanager naar het process van handbrake en kijk de prioriteit eens na. Indien dit lager dan normal staat, kan deze op de achtergrond heel traag worden.
PjotterP @hikashuri12 januari 2023 20:27
Die E cores zijn echt niet een soort slome atom processor cores. Volgens mij zijn het nog steeds best wel rappe skylake plus achtige core qua performance.
Countess
@HMaster_II12 januari 2023 20:58
What is je workload?
Voor gaming doen die e cores helemaal niks, en schade soms zelfs je performance.
voor single and lightly threaded workloads heb je er ook weinig tot niks aan (het grote deel van photoshop bijvoorbeeld).
Pas als je een taak hebt die volledig schaalbaar is kunnen de e cores goed uit de voeten en van voegen ze wat toe, en kunnen ze zelfs behoorlijk krachtig zijn. (CPU-encoding, en 3d rendering)
mastr-dc @HMaster_II12 januari 2023 17:49
Of je koopt gewoon AMD die veel betere performance bied zonder die onzin van P en E cores.
DieMitchell @mastr-dc13 januari 2023 11:35
heb je ook benchmarks die dit aantonen?
amd is beter in perf/watt maar overall perf naar mijn weten niet.
ViPER_DMRT @DieMitchell15 januari 2023 00:58
It's a Tie
bantoo 12 januari 2023 17:44
Nu maar de vraag of deze in benchmarks wel eens sneller is dan het voorgaande model. Aangezien het de beter gebinde chips zijn lijkt dit vanzelfsprekend maar ik vraag me sterk af hoe lang een CPU 6GHz kan vasthouden.
DylannJS @bantoo12 januari 2023 18:01
Er is al een video van Hardware Unboxed: https://www.youtube.com/watch?v=UNDxKQP1_FQ

+- welgeteld 2% meer fps in games dan de 13900K
westlym @DylannJS12 januari 2023 18:46
Wat is de meerwaarde van zo'n cpu? Voor Photoshop? Boinc? Ik heb online gezocht naar coolers die deze cpu redelijk stabiel kunnen houden. Ik heb niet zoveel kunnen vinden. Dit in combinatie met een 4090, ik zou me persoonlijk niet goed bij voelen. Dan heb je een computer die bij boosten minstens 600 a 700 watt uit de muur trekt. Ethisch verantwoord met onze energiebehoefte/problemen/milieuproblemen? Ik denk het niet. Ik zie persoonlijk geen meerwaarde in zo'n cpu.
CriticalHit_NL
@westlym12 januari 2023 20:55
Gebruik zelf een i9 13900K i.c.m. de Corsair iCUE H170i Elite LCD 420MM met 6 Noctua NF-A14 140MM 3000RPM fans in push-pull configuratie. Deze kunnen de processor nog nipt op maximaal 99°C houden met een 10-minuten een FPU-stress uit te voeren met Aida64, dat is enigszins redelijk vergelijkbaar met Prime95 qua load en temperatuur.

Dat is met een kamer temperatuur van ruwweg 21°C waarbij de videokaart nog niet eens warm is (GTX1080Ti t/m 320W).
Hierbij verbruikte de processor op piekmomenten zo'n 310W met een undervolt van -0.04v (Global Core SVID voltage), omdat hij de 100°C niet aantikt blijft de kloksnelheid dan gewoon op 5.5Ghz/4.3Ghz.

Inmiddels draait deze op een undervolt van -0.06 volledig stabiel, een vriend heeft hem zelfs op -0.07v staan zonder problemen, dan zakt het verbruik eerder naar de ~280-290W en zitten volgens mij de piek temperaturen eerder rond 95°C terwijl in veel realistischere normale scenario's ik hem eigenlijk niet meer boven het begin van de 80°C graden zie komen in spellen als GTA V, World of Warcraft en Halo Infinite, uiteraard zitten de wattages dan zo ongeveer rond de 90-110W en 100-170W.

Dat is wel met de fans op 3000RPM (nou ja, ze halen 2750~ op de rad) en ~2450RPM voor de pomp (balanced profiel), inmiddels fan profiel wat bijgesteld naar zo'n 1750-2250RPM gezien het toch niet veel verschil gaat maken met hogere snelheden maar wel een héél stuk stiller.

Heb via Prime95 volgens mij wel pieken van 360-370W kunnen halen, echter zat daar toen geen undervolt op, maar goed dan tik je vrij snel de 100°C aan en gaat hij throttlen. De undervolt geeft minder stroomverbruik, minder warmte, geeft de koeler meer ruimte om throttling te voorkomen en houd je netto meer performance over.

Zelfs met de -0.06v undervolt de hoogste score in Cinebench R23 kunnen halen, hoger dan zonder undervolt. (single-run 40839 naar 40856 punten van 300-318W naar ~290W).

Nu zou je zeggen, waarom zo'n processor? Zat al sinds 2013 op een i7 3930K (die uit 2011 stamt) maar met Windows 10 is het ding een beetje stroperig geworden met alledaags gebruik, maar die moest bij enkele spellen een groot deel van zijn maximale capaciteit inzetten en zelfs Halo Infinite zat constant op 100% met framerates van 30-60 of zelfs lager, dat is nu meer dan verdubbeld (~100-130+) ondanks dat de 1080Ti zelfs op lage instellingen 99% belast wordt (1440P/120 FOV).

Die i7 3930K heeft een TDP van 130W en kon zelfs op 4.4Ghz overklok onder Windows 10 nog bij lange niet de Windows 7 performance halen met 3.8Ghz, dat verbruik kon hij wel halen waar er bijna een vollast benodigd was. (t/m 180W onder FPU stress test).

Die i9 13900K is zo efficiënt dat hij eigenlijk niet eens onder doet qua verbruik t.a.v. de oude processor, sterker nog die heeft zoveel kracht dat je veel vaker met veel minder stroomverbruik kan doen want bij idle dropt deze ook gewoon naar 25W, zou je spellen frame-limiten vergelijkbaar met wat de 3930K zou halen (of het 165Hz plafond bereikt wordt met minder CPU kracht) dan zal het uiteindelijke verbruik gewoon lager liggen dan het oude systeem, het is dus niet zo zwart-wit allemaal en volledig afhankelijk van de gebruikersomstandigheden.

En veelal hoor je dat je voor gamen veel beter je videokaart kan upgraden, zonder een goede basis als processor kan je nog zo'n krachtige videokaart erin stoppen maar zul je sneller tegen het probleem lopen dat de videokaart niet volledig benut kan worden en de framepacing belabberd is wegens harde lag-spikes door beperkte CPU capaciteit.

De upgrade van een i7 3930K naar 13900K is ondanks de 1080Ti een wereld van verschil zowel in maximaal haalbare framerates als framepacing die een heel stuk consistenter/vloeiender is, en waar programma's eerder bedenktijd nodig hadden om te laden is nu vrijwel alles zo goed als instant, met een reguliere 840 Pro SSD, ook het starten en draaien van een virtuele machine is gewoon qua gevoel verdriedubbeld qua opstarttijden e.d.

En waar het oude systeem in piekmomenten zo'n 600-650W trok, haalt deze eerder 650-700W als je beiden componenten zwaar zou belasten, maar tijdens het gamen eerder 400-550W op het nieuwe systeem terwijl de oude toch zeker wel 550W bleef trekken in de zwaardere spellen. Maar goed dat zal in de toekomst met een zwaardere GPU wel meer zijn, alleen de spellen die nu de volledige kracht trekken hebben dat niet meer nodig op de nieuwe, kan zomaar ook lager uitkomen.

En dan te bedenken dat er i.p.v. 7 fans (inclusief CPU) er nu totaal 14 in het systeem zitten.

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 23 juli 2024 05:56]

Rrob @CriticalHit_NL13 januari 2023 02:01
Die i9 13900K is zo efficiënt dat hij eigenlijk niet eens onder doet qua verbruik t.a.v. de oude processor, sterker nog die heeft zoveel kracht dat je veel vaker met veel minder
Je vergelijkt met een 12 jaar oude processor! De correcte conclusie is dus dat die 13900K net zo inefficiënt is als een cpu uit 2011

Edit> op basis van benchmarks is een goede 15W laptop cpu uit 2019 ( i5-1035G7 @ 1.20GHz) sneller dan je oude cpu, dat maakt die oude cpu dus 760% minder efficiënt dan die i5. Goed om te weten dat die i9 niet nog minder efficiënt is dan dat.

[Reactie gewijzigd door Rrob op 23 juli 2024 05:56]

CriticalHit_NL
@Rrob13 januari 2023 18:22
Je kan het verbruik van de processor nog een flink stuk terug brengen terwijl hij nog steeds stukken sneller zal blijven, er wordt standaard alle remmen losgegooid voor de cijfertjes, maar dan ook met bijbehorend verbruik.

Ik haal t.a.v. de i7 3930K wel een meer dan dubbele single-threaded performance in de CPU-Z benchmark, 428.4 vs 941.5 punten. Multi-threaded is dit zelfs bijna vijfenhalf keer met 3152.9 tegenover 17021.8 punten, daar doe ik het zeker voor.
Cinebench 11.5 is ook zo'n voorbeeld, waar de i7 3930K op 4.4Ghz singlethreaded 1.75 punten haalde en 12.59 multi-threaded, is dit gestegen naar 3.93 & 71.71 punten.

Laten we overigens niet vergeten dat deze processor wel zware workloads met een hoge snelheid aankan, tijd is ook geld, dat zul je met een super zuinige processor qua tijd niet evenaren.

Wat ik ermee bedoel te zeggen is dat het gejank over het verbruik wat overtrokken is, ja het kost moeite om te koelen, maar het wordt lang niet altijd benut en blijft dan ook stukken koeler, je hebt de toegang tot meer kracht tot je beschikking op de momenten dat je het wel wenst, en dat kan ik alleen maar toejuichen.

Om dezelfde performance / framerates te halen als de i7 3930K dat deed zou het verbruik nog een stuk onderuit gaan, maar de oude i7 heeft zich lang staande gehouden en eigenlijk een van de beste kopen ooit geweest. Mensen zeggen dat Sandy Bridge (E) wel een van de grootste fouten van Intel zijn geweest van de afgelopen tijd, het was enorm duurzaam en overklokte als een gek en waren toen tevens nog gesoldeerd, bij Ivy Bridge (E) ging dat ineens achteruit.

Waar Halo Infinite de processor eindelijk de das om deed, speelde GTA V nog makkelijk framerates van 60-100fps afhankelijk van het gebied (met 4K resolutie door framescaling en vrijwel Ultra) en zelfs 150+ bij open gebieden of interiors. Zelfs het recentere Battlefield V deed nog prima 100+ FPS op Ultra maar de processor begon wel tussen de 85-95% verbruik te zitten, desondanks vloeiend, ook WoW haalde op veel plekken met gemak 100+, al was dat Windows 7 op DirectX11.

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 23 juli 2024 05:56]

Apennatie @CriticalHit_NL13 januari 2023 00:35
Je zou toch bijna zeggen dat een custom loop wel verplicht is met zulke temperaturen.
CriticalHit_NL
@Apennatie13 januari 2023 00:42
Niet perse nodig, maar een radiator met genoeg oppervlak is wel handig, de processoren zijn erop gemaakt en de hoogste temperaturen zal je in de meeste gevallen wel niet aanraken waarbij deze gaan throttlen. Maar een loop zal wel meer inhoud hebben en dus minder moeite hebben met koelen, je houdt er ook een stillere PC aan over lijkt me, maar kost wel een hoop werk ook als het los moet.
humpus @CriticalHit_NL13 januari 2023 08:57
Hangt er van af welk platform je in de toekomst gaat gebruiken. Bij AMD (bv 7900) zit je nu al aan de helft van het wattage en de temperaturen :)
shades @CriticalHit_NL13 januari 2023 09:11
En veelal hoor je dat je voor gamen veel beter je videokaart kan upgraden, zonder een goede basis als processor kan je nog zo'n krachtige videokaart erin stoppen maar zul je sneller tegen het probleem lopen dat de videokaart niet volledig benut kan worden en de framepacing belabberd is wegens harde lag-spikes door beperkte CPU capaciteit.

De upgrade van een i7 3930K naar 13900K is ondanks de 1080Ti een wereld van verschil zowel in maximaal haalbare framerates als framepacing die een heel stuk consistenter/vloeiender is, en waar programma's eerder bedenktijd nodig hadden om te laden is nu vrijwel alles zo goed als instant, met een reguliere 840 Pro SSD, ook het starten en draaien van een virtuele machine is gewoon qua gevoel verdriedubbeld qua opstarttijden e.d.
Is dat zo?
Mijn gen 9 i7 zou dus de reden kunnen zijn dat mijn "nieuwe" 3070 soms stottert? (Lees - mijn 1070 was overleden en had 2 maanden geleden net genoeg centen voor ene "ingebrande" 3070)
CriticalHit_NL
@shades13 januari 2023 18:28
Dat zou inderdaad kunnen maar dat is ook spel afhankelijk, welke API het gebruikt (Dx9 Dx11, Vulkan etc) en uiteraard de engine van het spel zelf, niet elk spel schaalt lekker op meerdere processor threads en bij games blijft IPC (de single-threaded performance) nog altijd een van de belangrijkste aspecten, zeker bij de iets wat oudere/inefficiëntere spellen.

De nieuwe videokaartenreeksen van de RTX3000/4000 series zijn zo absurd snel dat ook de recentere processoren daar moeite mee zullen hebben om dat bij te benen om je genoeg framerate capaciteit te leveren, des te meer frames je wilt halen schaalt dit lineair de lucht in met de drawcalls die de API moet verwerken, en dat komt uiteraard bij de CPU op zijn bord want zonder de CPU heeft de GPU ook niets te doen.

Een i9 13900K, de snelste game-processor die je momenteel kan krijgen, kan niet bijbenen wat een RTX4090 te bieden heeft, dat zegt nogal wat.
Dat is ook in deze conclusie te lezen: Techpowerup.com - RTX 4090 & 53 Games: Core i9-13900K E-Cores Enabled vs Disabled Review
1080p is the new 720p in context of our TPU50 articles, as this is where the graphics processing bottleneck is firmly in the court of the CPU. The RTX 4090 rips through frames, and the CPU isn't fast enough to keep up. Even with the highest IPC and clocks in the market, when averaged across all games, the two configurations of the i9-13900K post a difference of just 0.9% in favor of the stock configuration with the E-cores enabled. And much like 1440p, there are outliers to make the case for each setup—Prey, Metro Exodus, GreedFall, and Far Cry 5 each post significant 8-10% performance gains with the E-cores being disabled; whereas Warhammer III, Spider-Man Remastered, Far Cry 6, Dota 2, and Civilization VI, prefer the E-cores left untouched. In between these two extremes, the majority of games still show too insignificant a variation, and we end up with a stalemate between the two configurations.
Vibonacci @westlym12 januari 2023 20:40
Dit zijn 'binned' CPUs. De silicium is hoogwaardiger en kan daardoor op een hogere kloksnelheid draaien bij hetzelfde stroomverbruik in vergelijking met de 13900k. Helaas maakt dat deze alsnog niet echt energie efficiënt.
wortelsky @Vibonacci13 januari 2023 10:26
Deze zouden juist op lager voltages dezelfde snelheid kunnen draaien wat wel efficiënter is. Maar intel kiest voor verhogen van Mhz....
OruBLMsFrl @westlym12 januari 2023 19:20
Als de cpu 300W trekt, en de videokaart 400W-450W bij boosten, dan heb je nog ssd, moederbord, fans en eventuele leds van de kast. 800W intern gevraagd is al snel 850W uit het stopcontact en dat is dan nog met een hoog efficiënte voeding. Wel enkel tijdens boosten gelukkig.
jeffrey4413 12 januari 2023 17:55
Bij megekko staat die al te koop voor 749 https://www.megekko.nl/pr...ren/Intel-Core-i9-13900KS
Balance @jeffrey441312 januari 2023 18:17
Bij Alternate en Azerty voor hetzelfde bedrag. SiComputers voor € 760,73.
Bever! 12 januari 2023 19:12
De nieuwe ryzen met 65 watt is dan wel een verademing
belgianmadcow @Bever!12 januari 2023 20:12
Ieder zijn meug, maar dat vind ik ook. De 7600 (non-x), nu tegen 250, maakt AM5 alweer wat denkbaarder. Ook DDR5 RAM is aardig omlaag onderw€g. Maar de moederborden blijven 8)7
Hoenens 12 januari 2023 19:17
Eens benieuwd naar de echte benches tegen de nieuwe top amd
Sinester @Hoenens13 januari 2023 09:29
Die zijn er, en deze processor is wel geteld enkele procenten sneller als de 13900K met ongeveer het zelfde verbruik.. totaal niet interessant dus

Je kan 100% beter een 13900k of 7950x kopen als je top of de line wilt
Hoenens @Sinester13 januari 2023 11:06
Ok thanks voor de info.
Wyvern_GPV 12 januari 2023 22:33
Er zijn benchmarks gedaan door een aantal reviewers.
Het volgende kwam naar voren:
• Ongeveer 3%-10% hoge prestaties vergeleken met de 13900K.
• Temperatuur raakt makkelijk 100C aan waardoor de processor gaat throttlen en dus niet vaak en goed de extra clocksnelheid kan benutten.
• De 7950X staat erg dichtbij in prestaties en in sommige workloads zelfs iets sneller.
• De 13900K en 13900KS hebben zowat identiek verbruik. Het verschil is dat de 13900KS met een iets lagere voltage kan draaien door de betere kwaliteit silicon. Daar komt dus de iets hogere prestaties vandaan.
• De 13900KS combineren met snelle RAM van tenminste DDR5-7200 of hoger verhoogd de prestaties met ongeveer 3% tov de 13900KS met langzamer RAM.
• De hogere prijs tov de 13900K is voor de reviewers het niet echt waard.
BartDG 13 januari 2023 13:26
Leuk om te zien dat het kan, 6Ghz halen zonder overclocken... maar aan zo'n kostprijs qua verbruik vind ik dat echt niet interessant voor een thuis PC.

Ik vraag me wel af wat zo'n PC idle verbruikt in de Watt, of met licht kantoorwerk zoals een beetje browsen of een tekstje typen in Word...
Rixos 12 januari 2023 17:52
Leveren ze ook een voeding van 1000w er bij?
Yzord @Rixos12 januari 2023 19:38
Want bij een RS6 krijg je ook een benzinestation meegeleverd?
MetalSonic 14 januari 2023 16:19
Ben benieuwd of je deze koel kan houden met luchtkoeling. Als het al kan zal het wel een hels kabaal maken ;)
ViPER_DMRT @MetalSonic15 januari 2023 01:04
Easy !

[Reactie gewijzigd door ViPER_DMRT op 23 juli 2024 05:56]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.