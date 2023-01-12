Intel brengt Core i9-13900KS met 6GHz-boostclock uit voor 700 dollar

Intel heeft de Core i9-13900KS uitgebracht, zijn eerste processor die een boostclock heeft van 6GHz. De processor is vanaf donderdag verkrijgbaar. Behalve de boostclock en het maximale stroomverbruik is de processor niet anders dan de eerder uitgebrachte 13900K.

Intel Core i9-13900KS

Hoewel Intel dat niet noemt, lijkt het dus om een gebinde versie te gaan van de reguliere 13900K. De 13900KS komt beschikbaar als boxed processor en in systemen van OEM's, zegt Intel. De S staat voor 'Special edition' en heet zo, omdat de 13900KS als eerste Intel-processor uit de doos tot 6GHz kan boosten. De 13900K komt tot 5,8GHz.

Daarvoor is de tdp wel hoger. Met baseclock is dat 150W in plaats van 125W. Dat komt vermoedelijk door de hogere baseclock van 3,2GHz voor de P-cores. Bij boosten kan de processor tot 300W aan stroom trekken, bleek uit de video die Intel eerder over de processor postte bij wijze van teaser. In beeld van Intels eigen Extreme Tuning Utility is te zien dat de P-cores tot 300W komen. Volgens de video staan alle instellingen op default. Volgens de door Intel op donderdag geposte specs is de tdp 253W, even hoog als bij de 13900K.

De nieuwe Core i9 beschikt net als de 'gewone' Core i9-13900K over 24 cores en 32 threads, verdeeld over acht P-cores en zestien efficiëntere E-cores. De 13900KS moet 699 dollar gaan kosten, iets minder dan de 12900KS van de vorige generatie. In Nederland was de 13900KS eerder even te koop voor 799 euro; het is onbekend welke adviesprijs in euro's Intel rekent.