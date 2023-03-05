'Intel werkt aan video-upscalingtechniek voor Chromium-browsers'

Intel werkt volgens Videogamecardz aan een upscalingtechniek voor video die enkel werkt in Chromium-browsers. De functie is nog niet officieel aangekondigd, maar zou op bepaalde Intel-systemen al te activeren zijn via een apart commando.

Volgens Videogamecardz bevatten de instellingenmenu’s van Intel-videokaarten momenteel nog geen optie om de upscalingtechniek te activeren. De functie kan wel ingeschakeld worden door het ‘Eigenschappen’-snelmenu van een Chromium-app op te roepen en vervolgens het ‘Snelkoppeling’-tabblad aan te klikken. Bij ‘Doel’ dient een gebruiker het volgende commando in te typen: --enable-features=IntelVpSuperResolution .

De upscalingtechniek is beschikbaar vanaf Chrome versie 109. Om de functie te kunnen gebruiken, is er volgens Videogamecardz minstens een 10e generatie Intel-cpu nodig, met geïntegreerde gpu. De upscalingtechniek zou ook werken in combinatie met een Intel Arc-videokaart. Het is niet zeker of gebruikers die aan deze technische vereisten voldoen, ook gebruik kunnen maken van de upscalingtechniek. De redactie van de techwebsite meldt immers dat ze de functie zelf niet aan de praat heeft gekregen, ondanks het feit dat ze over een 11e generatie Intel-cpu met geïntegreerde gpu beschikt.

Intel heeft nog niet officieel gereageerd op de geruchten. Het is momenteel onduidelijk wanneer de functie daadwerkelijk wordt uitgerold en wat de systeemeisen zullen zijn. Het bedrijf heeft overigens nog een upscalingtechniek in huis, maar dan specifiek voor games: XeSS. Via deze temporal upscalingtechniek kan een game op lagere resolutie gerenderd worden en wordt er informatie uit huidige en voorgaande frames gebruikt om het beeld op te schalen naar een hogere resolutie. Andere voorbeelden van temporal upscalingtechniek zijn Nvidia DLSS en AMD FSR 2.0.

Vergelijking upscalingtechniek Intel

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 05-03-2023 09:55 29

05-03-2023 • 09:55

29

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Reacties (29)

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Aardedraadje 5 maart 2023 11:35
Ik had het mooier gevonden als dit in de drivers was verwerkt, en door browserboeren of andere software middels een API kon worden aangeroepen. Maar misschien (wishful thinking?) volgt dit nog.
HollowGamer @Aardedraadje5 maart 2023 13:02
Helemaal mee eens, want het werkt weer enkel in Chrome i.p.v. andere browsers die niet Chromium/blink als engine hebben zoals Firefox. Wedden dat het ook alleen werkt op Windows en niet op Linux/macOS?

Het doet mij verder ook denken aan de browser plug-ins die je vroeger had, iets dat ik liever nooit meer zie terugkomen.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 26 juli 2024 21:44]

nullbyte @HollowGamer5 maart 2023 14:03
Nvidia Video Super resolution werkt ook alleen maar met Edge of Chrome. Jammer genoeg, ik ben niet zo'n fan van de API Manifest.v3 die binnenkort naar Chromium browsers komt.
Kenhas @nullbyte6 maart 2023 08:47
Als het over Chromium browsers gaat, zal het op meer werken dan enkel Edge en Chome. Ook bijvoorbeeld Opera, Brave, Vivaldi, ... zijn Chromium gebaseerd.

En die API Manifest V3 is toch voor Chrome, niet algemeen Chromium? Maar kan het verkeerd voor hebben.
nullbyte @Kenhas6 maart 2023 14:59
Het uitfaseren van manifest v2 is gericht op de Chrome-browser van Google. Echter, aangezien veel andere Chromium-gebaseerde browsers de codebase van Chrome delen, zullen ze waarschijnlijk ook de wijzigingen van manifest v3 overnemen.

Het is mogelijk dat sommige Chromium-gebaseerde browsers zoals Microsoft Edge en Brave verschillende implementaties hebben van bepaalde functies van Chrome, inclusief manifest v3. In dat geval zouden deze browsers hun eigen tijdlijn voor het uitfaseren van manifest v2 kunnen hebben en mogelijk niet worden beïnvloed door de wijzigingen in Chrome.

Over het algemeen is het echter veilig om aan te nemen dat het uitfaseren van manifest v2 van toepassing is op alle Chromium-gebaseerde browsers, aangezien ze vaak dezelfde basisfunctionaliteit delen. Echter wanneer dat voor elke op Chromium gebaseerde browser gaat gebeuren is onduidelijk. Ik ben alergisch voor advertenties en ben om die reden inmiddels al aan Firefox gewend.
eboellie @HollowGamer5 maart 2023 18:16
inderdaad, soort van cross selling.
Henkieschmenkie @Aardedraadje5 maart 2023 12:53
Helemaal mee eens. Waarom een hardwarefabrikant als Intel zich met (andermans) browserontwikkeling zou bemoeien, is mij werkelijk een raadsel. En Firefox wordt hiermee verder op achterstand gezet.
Skiddie @Henkieschmenkie5 maart 2023 13:47
Enkel voor mensen die FOMO hebben of de FOTM volgen.
Waren die paar ms sneller loaden het echt waard om je memory te zien verdwijnen alsook je info richting advertisers?
batjes @Skiddie5 maart 2023 17:32
Ja, voor veel mensen was dat het 'waard'. Chrome is niet de grootste geworden omdat mensen een weloverwogen keuze maken.
Frame164 @Aardedraadje5 maart 2023 15:48
Haal je daar dezelfde performance mee? Ik kan me voorstellen dat een driver + API ook niet gratis is. Je haalt er toch een softwarelaag uit door het direct in de applicatie te bouwen.
SuperDre @Aardedraadje5 maart 2023 19:05
Het zit er ook in, maar die browserboeren maken er zelf niet standaard gebruik van, daarom moeten de bedrijven zelf hiervoor aanpassingen maken aan de browser, zodat vervolgens die opensource browsers er wel mee werken. Zelfde als dat Gameengines XESS en DLSS in moeten bouwen

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 26 juli 2024 21:44]

drdelta @SuperDre5 maart 2023 21:15
Het zit er ook in, maar die browserboeren maken er zelf niet standaard gebruik van, daarom moeten de bedrijven zelf hiervoor aanpassingen maken aan de browser, zodat vervolgens die opensource browsers er wel mee werken. Zelfde als dat Gameengines XESS en DLSS in moeten bouwen
Of men kan een open-source hardware agnostisch alternatief implementeren, zoals bijvoorbeeld: FSR2 :*)
SuperDre @drdelta6 maart 2023 11:12
Maar die moet dus alsnog apart geimplementeerd worden, net zoals de anderen. En de anderen hebben ook weer zo hun voordelen boven de FSR2.
drdelta @SuperDre6 maart 2023 16:08
Daar heb je gelijk in. Had me trouwens niet gerealiseerd dat XeSS ook open-source is!
lenwar @Aardedraadje6 maart 2023 10:44
Allicht is het wat rottig verwoord in het artikel en/of het gelinkte artikel en dat het gewoon betekend dat alleen Chromium(gebaseerde browsers) op dit moment ondersteuning hebben?
Blijkbaar moet je je Chromiumgebaseerde browser met een vlaggetje starten om het te laten werken. Misschien hebben Mozilla en Apple domweg de ondersteuning nog niet ingebouwd?

Edit:
Waar ik dus op doel is dat een artikel over een één of andere HomeKit accessoire kan zeggen dat het apparaat met iPhones/iPads werkt. Terwijl je op Home Assistant ook een HomeKit hub kan installeren, en daar je HomeKit apparaten op kan installeren.

[Reactie gewijzigd door lenwar op 26 juli 2024 21:44]

meowmofo 5 maart 2023 10:51
Weet iemand hoe het hier mee staat voor AMD kaarten? Ik kan dit voor NVIDIA vinden maar Google laat me in de steek als ik op AMD zoek (krijg alleen maar irrelevante search results). Voor games kan ik het inschakelen maar ik was benieuwd of ik het zelfde zou moeten kunnen doen met bv. 360p youtube videos op full-screen formaat.

@Verwijderd Aha, bedankt voor de uitleg!

[Reactie gewijzigd door meowmofo op 26 juli 2024 21:44]

Verwijderd @meowmofo5 maart 2023 11:37
Eh, het heeft weinig zin voor AMD. Intel doet dit via geintegreerde videochips en via Arc (die blijkbaar nog niet erg goed beschikbaar is). Nvidia gebruikt de CUDA-cores. AMD heeft geen dedicated sectors zoals Nvidia, en ipv onboard chips zoals Intel mikt AMD meer op APUs.

Er zijn programmas die onafhankelijk van CUDA of integrated graphics videos kunnen upscalen 'on the fly', maar die weigeren tot dusver te vaak OpenCL of Vulkan te ondersteunen of AMD in het algemeen.
Wolfos @Verwijderd5 maart 2023 15:43
En dat komt vooral door AMD's slechte ondersteuning voor compute in het algemeen. Tegen de tijd dat OpenCL op AMD een beetje werkbaar werd, was alle software al voor Nvidia geschreven.

Als AMD er echt werk van zou maken dan kregen ze het vast voor elkaar, maar het lijkt niet echt de prioriteit te zijn.
6Pac 5 maart 2023 13:13
Wie een Nvidia kaart heeft kan de laatste drivers installeren.
Daar zit dezelfde functie in en heet "Super Resolution" (aanzetten onder "adjust video image settings")
Helaas alleen voor series 3xxx kaarten en hoger. Ondersteuning voor de 2xxx kaarten komt ook binnenkort.
StGermain @6Pac5 maart 2023 14:00
Ik zat gisteren op de pc van mijn vrouw in de AMD drivers te kijken en zag daar ook super resolution staan maar lijkt daar enkel voor games te zijn.
6Pac @StGermain5 maart 2023 14:15
Geen ervaringen met AMD helaas, dus dat kan best wat je zegt :)
Maar de setting in de Nvidia driver is het alleen voor browsers (alleen chromium based dus het werkt bijv. niet op Firefox)
Bioman 5 maart 2023 11:07
Net uitgeprobeerd met een xps laptop met een 12e generatie intel chip en Chrome 110. Zowel visueel als in iGPU usage zie ik geen verschil, dus lijkt op mijn systeem nog niet te werken. Was wel leuk geweest om oude filmpjes op een modern scherm toonbaarder te maken ;)
HollowGamer @Bioman5 maart 2023 13:03
Geeft de Chrome flags/logs wel aan dat het geactiveerd?
whersmy 5 maart 2023 12:01
Lijkt me ook een superfijne functie :)
HollowGamer 5 maart 2023 14:18
Ja, maar dus niet in de browser.

Intel heeft dat het kan worden gebruikt in de browser, wat ook bruikbaar kan zijn voor non-games.

Edit: reactie op @StGermain

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 26 juli 2024 21:44]

Sepio 5 maart 2023 14:44
Gisteren zat ik toevallig in “What”s new” op het Edge Insider te kijken. Hier wordt ook gesproken over Video Super Resolution. Is dit hetzelfde?

Het is momenteel het eerste tegeltje linksboven.
Temenes @Sepio6 maart 2023 08:30
Hetzelfde concept maar door Microsoft zelf geïmplementeerd.
Webdog 5 maart 2023 16:23
Heb je dan weer een andere monitor nodig die ook die resolutie ondersteund?
Roel1966 5 maart 2023 18:39
Zoals anderen ook al schrijven heeft Nvidia laatst ook super resolution toegevoegd aan de drivers wat dan door Edge en Chrome ondersteund word. Ik heb het zelf eens uitgeprobeerd maar kon tot nu toe geen verschil zien. Wel merk ik dat het nog niet geheel bug vrij werkt want soms blijft Edge even hangen als super resolution ingeschakeld is.

Dat Intel ook met hetzelfde komt kan natuurlijk wel handig zijn voor vooral laptops met geen externe videokaart. En voor zover mij bekend heeft AMD dit al een tijdje in hun drivers zitten voor zowel de videokaarten als iGPU.

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