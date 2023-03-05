'Intel werkt aan video-upscalingtechniek voor Chromium-browsers'

Intel werkt volgens Videogamecardz aan een upscalingtechniek voor video die enkel werkt in Chromium-browsers. De functie is nog niet officieel aangekondigd, maar zou op bepaalde Intel-systemen al te activeren zijn via een apart commando.

Volgens Videogamecardz bevatten de instellingenmenu’s van Intel-videokaarten momenteel nog geen optie om de upscalingtechniek te activeren. De functie kan wel ingeschakeld worden door het ‘Eigenschappen’-snelmenu van een Chromium-app op te roepen en vervolgens het ‘Snelkoppeling’-tabblad aan te klikken. Bij ‘Doel’ dient een gebruiker het volgende commando in te typen: --enable-features=IntelVpSuperResolution .

De upscalingtechniek is beschikbaar vanaf Chrome versie 109. Om de functie te kunnen gebruiken, is er volgens Videogamecardz minstens een 10e generatie Intel-cpu nodig, met geïntegreerde gpu. De upscalingtechniek zou ook werken in combinatie met een Intel Arc-videokaart. Het is niet zeker of gebruikers die aan deze technische vereisten voldoen, ook gebruik kunnen maken van de upscalingtechniek. De redactie van de techwebsite meldt immers dat ze de functie zelf niet aan de praat heeft gekregen, ondanks het feit dat ze over een 11e generatie Intel-cpu met geïntegreerde gpu beschikt.

Intel heeft nog niet officieel gereageerd op de geruchten. Het is momenteel onduidelijk wanneer de functie daadwerkelijk wordt uitgerold en wat de systeemeisen zullen zijn. Het bedrijf heeft overigens nog een upscalingtechniek in huis, maar dan specifiek voor games: XeSS. Via deze temporal upscalingtechniek kan een game op lagere resolutie gerenderd worden en wordt er informatie uit huidige en voorgaande frames gebruikt om het beeld op te schalen naar een hogere resolutie. Andere voorbeelden van temporal upscalingtechniek zijn Nvidia DLSS en AMD FSR 2.0.