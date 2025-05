Qualcomm komt met Snapdragon Game Super Resolution-upscalingtool voor telefoons

Qualcomm heeft de mobiele upscalingtool Snapdragon Game Super Resolution getoond. Hiermee belooft de ontwikkelaar hogere framerates en resoluties voor mobiele games. Hiermee moet ook de accu van de telefoon langer mee kunnen gaan.

Volgens Qualcomm kunnen 1080p-games met de Game Super Resolution-tool in 4K weergegeven worden, en 30fps kan met de technologie verhoogd worden naar 60fps. De fabrikant belooft 'twee keer zoveel prestatieverbeteringen' ten opzichte van andere mobiele upscalingtools.

Gebruikers krijgen de keuze uit vier verschillende opties. Ze kunnen ervoor kiezen om de resoluties te verhogen, terwijl de visuele kwaliteit van de graphics hetzelfde blijft, of dat de visuele kwaliteit van de graphics wordt verhoogd maar dat de framerate hetzelfde blijft. Daarnaast is het mogelijk om de framerate te verhogen terwijl de resoluties en visuele kwaliteit hetzelfde blijven, of dat 'enkel' het stroomverbruik wordt verminderd zodat de accu langer meekan.

Deze tool is in staat om de geüpscalede beelden in één keer te renderen, in plaats van in stapjes van twee, zoals de concurrerende FidelityFX Super Resolution 1.0-tool van AMD, en zou daardoor snellere prestaties leveren en minder stroom verbruiken. Game Super Resolution is 'geoptimaliseerd' voor de Snapdragon Adreno-gpu's, maar zou desalniettemin moeten werken met 'de meeste' mobiele gpu's, beweert Qualcomm.

Mobiele games moeten zelf ondersteuning bieden voor de upscalingtechniek. Qualcomm noemt onder meer Call of Duty Warzone Mobile, Farming Simulator 23 Mobile en Jade Dynasty als games die deze tool gaan ondersteunen. Game Super Resolution moet later in het jaar beschikbaar komen.