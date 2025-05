Google begint met uitrol van 1080p-videogesprekken in Google Meet

Google is begonnen met de uitrol van 1080p-videostreams in Google Meet. Voorlopig wordt de functie alleen uitgebracht voor de webversie van de videovergaderdienst. Daarnaast is de kwaliteitsupgrade alleen beschikbaar voor bepaalde Workspace- en Google One-abonnees.

Standaard staat de resolutie nog steeds op 720p, maar gebruikers die in aanmerking komen voor de upgrade, krijgen een melding in beeld waarin medegedeeld wordt dat ze hun beeldkwaliteit kunnen verhogen. Dit is alleen mogelijk bij gebruikers met webcams die ondersteuning bieden voor de hogere beeldkwaliteit, en als er 'voldoende rekenkracht' is. Daarnaast waarschuwt Google dat er voldoende bandbreedte beschikbaar moet zijn voor deze functie. Als de bandbreedte van het apparaat 'beperkt' is, wordt de resolutie automatisch naar beneden geschaald.

De functie is beschikbaar voor Google Workspace-gebruikers met een van de volgende abonnementen: Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, de Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials en Frontline. Daarnaast is de 1080p-upgrade ook beschikbaar voor Google One-abonnees die minstens 2TB aan opslag hebben. De functie is niet beschikbaar voor persoonlijke Google-accounts.