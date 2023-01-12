Google voegt emojireacties toe aan Google Meet

Gebruikers van videochatdienst Google Meet kunnen weldra emoji’s gebruiken om reacties te delen tijdens het videobellen. De emoji’s worden tijdens videogesprekken als badge weergegeven aan de linkerkant van een videopaneel van een contactpersoon.

Bij meer emojireacties tegelijk worden de reacties via een overlay getoond aan de linkerkant van de Google Meet-gebruikersinterface. Gebruikers kunnen een emojireactie geven door op het emojiicoontje op de Google-taakbalk te klikken. Die balk bevindt zich onderaan de Google Meet-gebruikersinterface. Het wordt ook mogelijk om de huidskleur van bepaalde emoji’s aan te passen. De keuze die een gebruiker daarin maakt, wordt volgens Google toegepast op alle andere emoji’s waarbij deze optie van toepassing is.

Organisatoren van Google Meet-videogesprekken en admins van Google Workspace-suites kunnen de functie uitschakelen als ze dat nodig achten. Google-gebruikers met een persoonlijk account kunnen momenteel al gebruikmaken van de functie. Bij zakelijke gebruikers wordt de functie in de komende weken uitgerold. De functie is te gebruiken in de webapplicatie van Google Meet, op apparaten van Google en ook op iOS-apparaten. Gebruikers van Android-toestellen moeten volgens Google nog even wachten, maar zullen binnenkort ook gebruik kunnen maken van de emojireacties.

Emoji-reacties Google Meet
Emojireacties Google Meet

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 12-01-2023 15:53 24

12-01-2023 • 15:53

24

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Reacties (24)

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Jos_M 12 januari 2023 16:03
laat ze in Google Chat eens inline reactie mogelijkheid inbouwen. Dat zou in een grote groepchat voor werk een mooie toevoeging zijn
AlRoke @Jos_M12 januari 2023 16:48
Je hebt toch gewoon: https://workspaceupdates....ading-in-Chat-spaces.html Of heb je het over iets anders?
GertMenkel @AlRoke12 januari 2023 16:56
Ik heb die interface werkelijk nog nooit gezien. Hoe krijg je die?
Jos_M @GertMenkel12 januari 2023 16:58
ik ook niet!

Ik ken wel dat je op berichten kunt reageren middels een emoji, maar niet (zoals bij Whatsapp) inhoudelijk kunt reageren op een specifiek bericht in een chat.

Zou het kunnen dat het voor onze organisatie niet ingeschakeld staat..?

Edit: overigens kan ik de Threads functie wel, alleen dat wordt heel onoverzichtelijk in een chat waar dagelijks 30 man constant in zitten te chatten. Alhoewel... een constante stroom aan chats is ook niet heel overzichtelijk, maar is in elk geval gewoon 1 stroom :P

[Reactie gewijzigd door Jos_M op 22 juli 2024 22:29]

GertMenkel @Jos_M12 januari 2023 16:59
Ik zie het al, het is een optie bij het aanmaken van de kamer. Bestaande kamers met reeksen losse chats krijg je dus niet zomaar in de view als ik het goed zie.
Jos_M @GertMenkel12 januari 2023 17:23
ik kreeg net overigens nog wel deze tip van iemand https://allthings.how/quote-reply-google-chat/

Lelijk, maar wel een quote and reply mogelijkheid
Remzi1993 @GertMenkel12 januari 2023 19:24
Gelukkig gaan ze dit wel standaard aanzetten:
Starting with this rollout, newly created spaces will feature in-line threading by default. Until early 2023, you can change this to spaces organized by conversation topic from the creation menu under “Advanced Settings”. Once a space is configured, it cannot be changed.
Verwijderd @GertMenkel13 januari 2023 14:25
Je beheerder bepaalt of je zaken zoals 'spaces' kunt zien en/of data gemigreerd mag worden.
Verwijs hem even naar deze link: https://workspaceupdates....nts-spaces-migration.html
o_f_course 12 januari 2023 16:04
Tja, bij berichten kan ik het gebruiken want dan kun je content een waardering geven op content.
Bij personen, tijdens vergaderingen... ik weet het niet.
Meet is niet bedoeld als TikTok of zo.
Ik denk dat ik het uit zet bij de meetings waar ik verantwoordelijk voor ben.
CH4OS @o_f_course12 januari 2023 16:34
Op zich kan je het gebruiken om te checken hoe het met iemand is, zonder dat je een ellenlang gesprek moet aangaan.
Verwijderd @CH4OS12 januari 2023 16:53
Hoe het met iemand is lijkt me daarvoor juist een slechte use-case, aangezien dat gesprek juist context geeft. Een duimpje of een normaal menselijk gesprek zijn echt twee totaal andere dingen.
Persoonlijk vind ik dan dat iets gedaan of gelezen is een betere use case.
CH4OS @Verwijderd12 januari 2023 19:47
In een meeting zoals in het screenshot, ga ik echt niet zomaar aan iedereen laten weten hoe het met me is. ;)
Groax 12 januari 2023 16:34
Het is wel duidelijk dat grote bedrijven geen idee meer hebben wat ze moeten doen met al die kennis/developers
Verwijderd @Groax12 januari 2023 16:49
Aan de andere kant is het ook gewoon het in lijn brengen van je mogelijkheden met de concurrentie natuurlijk.
En laten we eerlijk zijn, niet alles in deze wereld zijn revolutionaire functies die alles veranderen. Ik durf zelfs te stellen dat het meeste development werk gaat zitten in dingen die al bestaat (maar niet bij dat bedrijf) of dit soort dingen, kleine functies die je platform net wel compleet maken en daardoor aantrekkelijker maken voor de grote massa.
Verwijderd @Groax13 januari 2023 14:31
Je bekijkt het verkeerd: Het is Tweakers die ervoor kiest deze onbelangrijke feature als nieuwsitem te brengen. Ze weten dat het dom is en ze weten ook dat er iedere maand veel nuttigere features uitkomen die ze niet rapporteren (ik krijg dezelfde nieuwsbrief).

Maar ze willen 'engagement' en jij trapt er met beide benen in... En ik nu ook, want ik reageer op jou....

Engagement!!!!!!!!!!! Kom hier met die clicks!!!!
Wraldpyk 12 januari 2023 16:57
Iedereen reageert hier vrij negatief en lacherig op, maar dit is, wat mij betreft, zeer fijn voor feedback. Ik geef af en toe presentaties via meet/zoom/etc, en deze reacties zijn zeer fijn zonder dat iemand audio hoeft te onderbreken.

Gezichtsuitdrukkingen zijn moeilijk te lezen op kleine schermen, en een reaction is veel laagdrempeliger als daadwerkelijk een reactie uitbeelden, als je je webcam al aanhebt.

Daarnaast is het handig bij grotere meetings om snel te peilen wat mensen van iets vinden.
Jerie @Wraldpyk12 januari 2023 17:34
Microsoft Teams had dit 2 jaar geleden al, dus ja ik moet er een beetje om lachen dat ze zo laat komen met zo'n simpele (doch handige en voor de hand liggende) feature. En ja, het is fantastisch tijdens presentaties, of als je in algemeen een speaker priority gebruikt. Al kan ik me voorstellen dat sommigen het helemaal op silent/focus mode willen zetten. Maar zo heb je ook sommigen die niet de gezichten willen zien van anderen tijdens geven van een presentatie. Ik in ieder geval niet, nutteloze afleiding van de veel belangrijkere kerntaak. Tijdens het kijken van een saaie presentatie kan het leuk zijn, maar dan kun je ook net zo goed iets on the side doen. Als het hoge prio materie betreft (bijvoorbeeld ingewikkeld, belangrijk, enz) dan wil je zo'n goed mogelijke focus (wat de presentator trouwens ook in kan stellen). Dus ja tenzij je de mening van anderen om de een of andere reden belangrijk vindt vind ik het noise.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 22 juli 2024 22:29]

SHVTTR 12 januari 2023 16:50
Ik hoop echt dat ze de screensharing functies gaan updaten. met 10 fps kan je niet eens fatsoenlijk presentaties laten zien als er video in zit.
moonlander 12 januari 2023 16:50
Doet mij gelijk denken aan glitterplaatjes bij hyves
abc874 12 januari 2023 15:59
Wanneer krijgt tweakers deze functie? ;)
jurriaan 12 januari 2023 16:44
🤷
Blue_Entharion @HenkEisDS12 januari 2023 20:24
Onze organisatie is recent overgestapt op de Google-suite, ik hoor graag over nieuwe features in de software die ik gebruik. Ik kan me voorstellen dat er van de vele miljoenen gebruikers ervan vast wel meer zijn...

Daarvoor ga ik bij uitstek naar een tech-nieuws site zoals Tweakers, hoewel het artikel natuurlijk geen journalistiek hoogstandje is kun je het ook gewoon skippen als de titel je al niet interesseert.
Jerie @HenkEisDS12 januari 2023 17:38
Dat is niet zo vriendelijk. Hoe denk je dat dit overkomt bij redacteur Jay? Als je een nieuwsitem niet interessant vindt kun je deze ook simpelweg overslaan. Tweakers.net draait niet om jou alleen. Je bent op een klein tandwieltje van het geheel. De rest heeft ook wat te zeggen. Als je reactie al ergens thuishoort, is het op GoT in een feedback topic.

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