Google voegt emojireacties toe aan Google Meet

Gebruikers van videochatdienst Google Meet kunnen weldra emoji’s gebruiken om reacties te delen tijdens het videobellen. De emoji’s worden tijdens videogesprekken als badge weergegeven aan de linkerkant van een videopaneel van een contactpersoon.

Bij meer emojireacties tegelijk worden de reacties via een overlay getoond aan de linkerkant van de Google Meet-gebruikersinterface. Gebruikers kunnen een emojireactie geven door op het emojiicoontje op de Google-taakbalk te klikken. Die balk bevindt zich onderaan de Google Meet-gebruikersinterface. Het wordt ook mogelijk om de huidskleur van bepaalde emoji’s aan te passen. De keuze die een gebruiker daarin maakt, wordt volgens Google toegepast op alle andere emoji’s waarbij deze optie van toepassing is.

Organisatoren van Google Meet-videogesprekken en admins van Google Workspace-suites kunnen de functie uitschakelen als ze dat nodig achten. Google-gebruikers met een persoonlijk account kunnen momenteel al gebruikmaken van de functie. Bij zakelijke gebruikers wordt de functie in de komende weken uitgerold. De functie is te gebruiken in de webapplicatie van Google Meet, op apparaten van Google en ook op iOS-apparaten. Gebruikers van Android-toestellen moeten volgens Google nog even wachten, maar zullen binnenkort ook gebruik kunnen maken van de emojireacties.