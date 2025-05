Google Meet laat Workspace-gebruikers aantekeningen maken tijdens presentaties

Google maakt het mogelijk om aantekeningen te maken tijdens presentaties in Meet. Gebruikers kunnen diverse pentools gebruiken, maar ook stickers, lijnen, vormen, tekstvakken en plaknotities. De functie wordt momenteel uitgerold voor Workspace-gebruikers.

De annotatiefunctie wordt standaard ingeschakeld bij het starten van een Google Meet-presentatie. Rechtsonderin verschijnt voortaan een nieuw menu met instellingen en tools voor de aantekeningen. Gebruikers kunnen andere gebruikers toevoegen als annotator, zodat de presentator kan spreken terwijl een ander aantekeningen maakt.

Momenteel kunnen iPhone-gebruikers nog geen aantekeningen maken in Meet, tenzij de gebruiker als coannotator wordt aangewezen. Voor Android-gebruikers is de functie wel beschikbaar, al wordt coannoteren nog niet ondersteund. Google is vorige week begonnen met de uitrol van de functie. Het kan een aantal weken duren voordat de functie voor alle Workspace-gebruikers beschikbaar is.