Google Meet-app voor Android krijgt Companion-modus

De Google Meet-app voor Android krijgt een Companion-modus. Die modus is bedoeld voor gebruikers die via bijvoorbeeld een set-up in een vergaderkamer deelnemen aan een vergadering, maar toch willen meechatten of gebruik willen maken van andere digitale features.

Google Meet-app Companion-modus

Met de Companion-modus kunnen gebruikers van de app bij een hybride vergadering vanaf een eigen apparaat inloggen, zonder beeld en geluid. Zo kunnen ze bijvoorbeeld via emoji's reacties geven op de vergadering, deelnemen aan de chat of een digitale hand opsteken om een vraag te stellen.

Google had die functie eind 2022 al aangekondigd, maar nu komt deze echt uit. De Companion-modus bestond al langer in de browser. Voor zakelijke klanten met Rapid Release-domeinen komt de functie vanaf deze week beschikbaar. Bij Scheduled Release-domeinen gebeurt dat over twee weken.