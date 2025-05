Meta test 'top topics' op Threads in VS, plant release in meer landen

Meta test in de Verenigde Staten 'top topics' voor Threads, een lijst van onderwerpen waarover gebruikers op het platform veel posten. Dat was er tot nu toe nog niet.

Het gaat vooralsnog om een kleine test, zegt Meta-oprichter Mark Zuckerberg. De bedoeling is wel om 'top topics' ook in andere landen aan te gaan bieden. Wanneer dat gebeurt, is onbekend. De lijst met onderwerpen lijkt afgekeken van X. Toen dat nog Twitter heette, begon het met 'trending topics', waaruit moest blijken welke onderwerpen onder gebruikers het meeste leefden. Hoewel Threads posts over politiek lager waardeert, kunnen politieke onderwerpen in de lijst belanden, zegt Adam Mosseri. De lijst wordt zichtbaar in de algoritmische tijdlijn en in de zoekfunctie.