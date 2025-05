Meta-platforms gaan afbeeldingen gemaakt door AI van andere bedrijven labelen

Facebook, Instagram en Threads gaan later dit jaar afbeeldingen die gemaakt zijn door AI-generators van derden van een label voorzien. Zo moeten gebruikers zien dat content door AI is gemaakt. Meta labelt al content die door zijn eigen AI binnen apps wordt gemaakt.

Meta zegt samen met partners aan technische standaarden te werken, zodat het voor Meta-apps herkenbaar is wanneer een afbeelding is gemaakt door generatieve AI. Dan kunnen die Meta-apps de content labelen. Het bedrijf denkt bijvoorbeeld aan metadata, en zichtbare en onzichtbare watermerken. Meta wil zo AI-content van Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney en Shutterstock kunnen labelen.

Het bedrijf zegt nu aan de labels te werken en verwacht ze in de komende maanden te kunnen introduceren op alle talen die door zijn platforms worden ondersteund. Hiervoor gaat Meta het 'Imagined with AI'-label gebruiken dat nu voor content wordt gebruikt dat met Meta's eigen generatieve AI wordt gemaakt.

Naast afbeeldingen wil Meta ook audio en video die door generatieve AI is gemaakt van labels voorzien. Voor dergelijke content zijn echter nog geen uniforme metadata of watermerken, waardoor Meta de content niet eenvoudig kan herkennen. Daarom wil Meta het mogelijk maken dat gebruikers zelf kunnen aangeven als zij audio of video uploaden met generatieve AI, zodat het platform deze content kan labelen. Meta dreigt met 'maatregelen' als gebruikers dergelijke content uploaden zonder dit duidelijk te maken. Het bedrijf spreekt ook over 'extra duidelijke labels' als gemanipuleerde of gegenereerde content 'een bijzonder hoog risico heeft om mensen op een belangrijk onderwerp te misleiden'.

Het socialemediabedrijf merkt daarnaast op dat gebruikers de onzichtbare watermerken en metadata zelf kunnen verwijderen, waardoor Meta de gegenereerde content niet meer als zodanig herkent en dus geen label kan plaatsen. Meta werkt daarom aan methodes om generatieve-AI-content zelf te kunnen herkennen en wil het ook minder eenvoudig maken om die onzichtbare watermerken te kunnen verwijderen of aan te passen.