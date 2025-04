Getty Images stelt ingebouwde, betaalde afbeeldingengenerator beschikbaar

IStock introduceert een betaald abonnement voor een digitaleplaatjesgenerator in Getty Images. De tool maakt afbeeldingen op basis van rechtenvrije foto's, waardoor gebruikers geen auteursrechteninbreuk plegen. Gebruikers betalen 13,99 euro voor honderd prompts.

IStock, de eigenaar van de Getty Images-database, werkt voor de afbeeldingengenerator samen met Nvidia, dat zelf de Picasso-generator uitbracht. De bedrijven kondigden Generative AI by Getty Images vorig jaar al aan, maar stellen de tool nu pas beschikbaar. De bedrijven kondigden dat aan op de CES-beurs. Die beschikbaarheid geldt voor alle iStock-abonnees. Gebruikers betalen voor de tool 13,99 euro per honderd prompts. Iedere prompt genereert vier afbeeldingen die gebruikers rechtenvrij kunnen gebruiken. Afbeeldingen worden in middelgroot formaat gegenereerd, maar gebruikers kunnen daarnaast een extra groot formaat genereren. Er komt ook een api beschikbaar waarmee de tool kan worden geïntegreerd in andere software.

De afbeeldingen in de database zijn getraind op de Getty-database, waarin rechtenvrije foto's zijn opgenomen. Daardoor weten gebruikers volgens iStock zeker dat ze geen auteursrechteninbreuk plegen. Gebruikers van de tool krijgen daarbij de standaardverzekering van iStock, waarmee ze voor 10.000 dollar aan rechtsbijstand zijn verzekerd bij klachten.

Gebruikers mogen gegenereerde afbeeldingen zelf ook weer licentiëren. De afbeeldingen worden niet opgenomen in Getty Images, maar iStock gebruikt de prompts en afbeeldingen wel voor het trainen van zijn eigen model. Gebruikers kunnen prompts opgeven in 75 talen, waaronder het Nederlands.