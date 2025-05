EU wil 2,1 miljard euro investeren in supercomputers voor generatieve AI

De Europese Commissie wil 2,1 miljard euro investeren in supercomputers binnen het EuroHPC-project. Die supercomputers moeten onder meer beschikbaar komen voor start-ups. Zo wil de Commissie de ontwikkeling van generatieve AI in Europa versnellen.

Europa heeft een gezond start-up- en innovatie-ecosysteem nodig om de voordelen van generatieve kunstmatige intelligentie te benutten en de risico's te beheersen, schrijft de Europese Commissie. Daarom heeft de Commissie een actieplan opgesteld, om dat ecosysteem te versterken. Zo spreekt de Commissie over AI-fabrieken, Europese publieke supercomputers die gericht zijn op het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Die AI-fabrieken moeten ook experts op het vlak van supercomputers en AI bevatten. Dataspecialisten, onderzoekers, start-ups en anderen moeten deze AI-fabrieken kunnen gebruiken.

De AI-supercomputers worden onderdeel van het EuroHPC JU-supercomputerproject, waarin de EU van 2018 tot 2027 8 miljard euro investeert. Binnen EuroHPC JU moeten gespecialiseerde AI-supercomputers komen, waarvoor de investering van 2,1 miljard euro beschikbaar wordt gesteld. Gebruik van deze supercomputers is alleen toegestaan voor organisaties die er 'ethische en verantwoorde AI-modellen en -systemen' mee gaan maken. Met deze supercomputers kunnen organisaties sneller AI-modellen trainen: enkele weken in plaats van zes tot negen maanden, aldus de EC. Dit trainen zou bovendien tientallen miljoenen euro's goedkoper zijn dan wanneer gebruik wordt gemaakt van commerciële clouddiensten, stelt de Commissie.

Naast de AI-fabrieken wil de Commissie extra investeren in Common European Data Spaces. Deze bevatten data over bijvoorbeeld gezondheid, media, mobiliteit, toerisme en landbouw. De Commissie wil deze Data Spaces uitbreiden zodat er meer kwalitatieve data beschikbaar komt voor het trainen van AI-modellen.

De Commissie stelt verder honderd miljoen euro beschikbaar om te investeren in start-ups en scale-ups. De EC hoopt dat door te investeren in deze organisaties, andere overheden en investeerders ook willen investeren in deze organisaties. Zo moet er uiteindelijk 1 miljard euro aan investeringen vrijkomen, stelt de Commissie.