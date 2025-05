Groningse aanbesteding voor vier waterstoftreinen is mislukt

Groningen heeft geen treinfabrikant kunnen vinden voor de vier waterstofelektrische treinen die vanaf eind 2027 over het spoor moeten rijden. De treinen hadden een uitbreiding moeten zijn van een eerdere proef. De provincie overweegt nu treinen te huren.

De aanbesteding startte eind 2022, maar treinfabrikanten hadden geen interesse, schrijft NOS. Gedeputeerde Johan Hamster zegt dat dit onder meer komt door de 'grote hoeveelheid maatwerk' die de provincie eiste, terwijl het om een relatief klein project ging. Daardoor zouden bedrijven veel moeten investeren voor weinig opbrengsten, aldus Hamster. Voor de aanbesteding was zo'n zestig miljoen euro beschikbaar.

De provincie wil dat de huidige dieseltreinen van Arriva in 2035 emissieloos zijn. Daarvoor kijkt de provincie al jaren naar waterstofelektrische treinen. Zo startte in 2019 een proef met een waterstoftrein, die succesvol verliep. Daarom wilde de provincie die proef uitbreiden met vier treinen, die eind 2027 moeten rijden. De provincie overweegt nu bestaande waterstoftreinen te huren. Het is niet duidelijk of het mislukken van de aanbesteding gevolgen heeft voor de planning van de provincie.