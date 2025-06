Nederlandse Fokker Next Gen wil in 2035 waterstofvliegtuig op de markt brengen

Het Nederlandse bedrijf Fokker Next Gen is van plan om in 2035 een vliegtuig op waterstof op de markt te brengen. Het waterstofvliegtuig is gebaseerd op de Fokker 100 en is geschikt voor vluchten van maximaal 2500 kilometer, omdat waterstof meer ruimte inneemt dan kerosine.

Fokker Next Gen werkt samen met de Britse maker van vliegtuigmotoren, Rolls-Royce, aan een vliegtuigmotor die geschikt is voor waterstof. Samen met Fokker Services gaan de bedrijven een Fokker 100 ombouwen. Fokker Next Gen ontvangt zowel Nederlandse als Europese subsidies om dit te realiseren.

In totaal heeft Fokker Next Gen tot nu toe 27,5 miljoen euro aan subsidies ontvangen. Met behulp van deze subsidies hoopt het bedrijf te laten zien dat vliegen op waterstof mogelijk is, om uiteindelijk grote investeerders aan boord te krijgen. Er zijn nog miljarden euro's nodig om het vliegtuig op waterstof te ontwikkelen. Tegen Nederlands Dagblad zegt directeur Juriaan Kellerman dat de plannen voor het toestel realistisch zijn.

De eerste demonstratievlucht van een omgebouwde Fokker 100 op waterstof moet in 2027 plaatsvinden. De opgedane kennis kan dan gebruikt worden om een geheel nieuwe Fokker te ontwerpen. Daar zijn echter nog geen concrete afspraken over gemaakt met de samenwerkingspartners. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de productielijn 150 toestellen per jaar aflevert. Het project moet 'vijf- tot zesduizend' banen en 'in potentie miljarden aan belastinginkomsten' opleveren.

Waar Fokker Next Gen het realistisch acht dat er in 2035 een Fokker op waterstof op de markt wordt gebracht, vindt luchtvaartexpert Joris Melkert van de TU Delft dat 'heel moeilijk in te schatten'. Dat zegt hij tegen het ND. Melkert denkt dat de techniek van vliegen op waterstof 'kansrijk' is, maar ook erg duur. "Het is niet voor niets dat er nog maar twee grote vliegtuigfabrikanten over zijn". Eerder schreef Tweakers een achtergrondartikel over vliegen op waterstof.