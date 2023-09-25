Nederland wil subsidie beschikbaar stellen voor 40 extra waterstoftankstations

De Nederlandse overheid wil een subsidiepot van 125 miljoen euro beschikbaar stellen voor bedrijven die waterstoftankstations willen plaatsen. Met dit bedrag kunnen er naar verwachting veertig extra tankstations komen en enkele duizenden waterstofvoertuigen.

Bij een subsidieaanvraag moet er één tankstation in het plan zitten, samen met de aanschaf van genoeg vrachtwagens, bussen of bestelbussen om het tankstation meteen rendabel te maken. Gemiddeld zijn per waterstoftankstation tien tot vijftien waterstofvrachtwagens nodig om het rendabel te maken, zegt de overheid.

Zo wil het kabinet het 'kip-eiprobleem' oplossen en ervoor zorgen dat er waterstofvervoer komt zonder dat bedrijven wachten op tankstations of vrachtwagens voordat ze een tankstation plaatsen of waterstofvrachtwagen kopen. De overheid verwacht dat in de praktijk tankstationhouders en transportbedrijven samen subsidieaanvragen zullen indienen.

Hoewel de overheid focust op bedrijven, moeten de waterstoftankstations ook geschikt zijn voor personenauto's. De tankstations moeten daarnaast openbaar toegankelijk zijn. De subsidieregeling moet in maart 2024 beginnen en tot 2028 lopen. Met de regeling hoopt de overheid dat er een landelijk dekkend waterstoftankstationnetwerk ontstaat. De regeling gaat nu in consultatie en moet nog definitief worden vastgesteld.

Op het moment van schrijven zijn er zeventien waterstoftankstations in Nederland, al worden hierbij slow-fill-tankstations meegeteld, die traag tanken en daardoor niet bruikbaar zijn voor personenauto's, evenals tankstations waar auto's niet kunnen tanken en niet-publieke locaties. De subsidieregeling hangt samen met een EU-initiatief om het Europese transportnetwerk geschikt te maken voor accuelektrisch en waterstofelektrisch vervoer, waar Tweakers eerder dit jaar een achtergrondartikel over schreef. Onder deze verordening moeten lidstaten meer waterstoftankstations plaatsen, waarbij er eisen worden gesteld aan de grootte, capaciteit en toegankelijkheid.

Van de zeventien Nederlandse waterstoftankstations voldoen er op dit moment vier aan die Europese eisen, die vanaf 2030 gaan gelden. Onder die eisen moet Nederland minstens dertig waterstoftankstations hebben; met de subsidieregeling hoopt de overheid hieraan te kunnen voldoen. Met de subsidieregeling wordt veertig procent van de kosten van de bouw van een waterstoftankstation gesubsidieerd. Per vrachtwagen of bestelbus gaat het om tachtig procent van de meerprijs ten opzichte van een dieselvariant. Op dit moment rijden er een 'handjevol' waterstofvrachtwagens en -bestelbussen, en 600 waterstofpersonenauto's.