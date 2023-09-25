Nederland wil subsidie beschikbaar stellen voor 40 extra waterstoftankstations

De CO2 uitstoot verminder je niet met waterstof, sterker nog, je verhoogt daarmee de CO2-uitstoot.
Gezien de vraag naar waterstof nog niet zo groot is, is de productie nog niet groen, maar dat is ook gewoon een kwestie van tijd. De eerste EV's waren ook alles behalve groen en de productie van batterijen blijft nog steeds een heel smerig karwei. Lithium is net zo ongezond om te vergaren als menig oliecentrale. Of zijn we dat vergeten? Het ziet er mooi uit
, maar is alles behalve groen.
Ah ja, want het kip/ei probleem van EV's was er natuurlijk nooit of zo. De eerste EV's waren ook te duur, te lastig, duurden te lang om te laden en hadden nog wel meer problemen. Dat we nu pas eindelijk een standaard lijken te krijgen met stekkers is ook het gevolg van jarenlang bakkeleien.
Die ga je niet overtuigen met een duurder en complexer 'alternatief'.
Ja klopt, maar daar is de subsidie dan voor om dat verschil weg te halen. Er zijn al transportbedrijven die bezig zijn om waterstof te gebruiken. Sommigen willen zich ook gewoon differencieren. Het grote voordeel van waterstof blijft gewoon dat het minder lang duurt om op te laden dan EV's en het beter schaalt dan accu's vs het gewicht wat je meeneemt. De transportsector zal waarschijnlijk helemaal over gaan naar waterstof, net als dat ze de markt voor diesel weer domineren nu diesels door belastingen weer onrendabel zijn gemaakt voor personenauto's. Dat kip/ei-verhaal is ook nog relevant voor die sector namelijk. Want vrachtauto's komen de meeste laadpunten niet in of kunnen daar niet bij gaan staan. We hebben een leuk netwerk voor personenvervoer, maar dat is qua uitstoot ook nog maar een deel van het totaal. En daarom kunnen ze best op 2 paarden wedden met de subsidies. We hebben bovendien een vrachtwagenfabrikant in Nederland waar we waterstof kunnen stimuleren door te zorgen dat ze die ook meenemen, naast de EV versie. Het klinkt namelijk leuk om alles op te laden, maar het netwerk kan dat gewoon niet aan. Zie een Jumbo maar eens overgaan naar stekkers. Die trekken meteen evenveel stroom als een hele woonwijk. Dat ga je nooit goed kunnen managen zonder enorme investeringen. En kijk, die investeringen zijn voor waterstof dan net zo groot...
Je bedoeld appartement eigenaren of anderen die 'aan de straat' moeten laden? Moderne BEV's laad je in dat geval gewoon op aan een straatpaal of de snellaadpaal ondereg. Dat gemak krijg je nog lang niet met HEV.
Allereerst hoef je zo'n HEV niet elke keer op te laden, je staat ook niet elke dag met je brandstofauto bij de pomp. Maar daarnaast gaat elke lantaarnpaal niet de capaciteit krijgen om snel te laden. Iets wat toch voor veel mensen wel cruciaal is. "Oma moet maar even langzamer met haar sterfbed doen, want papa moet de auto nog eerst een half uur snelladen".
Het is knap dat je wel van alle nadelen van waterstof blijft hameren, maar volledig vergeet dat het energienetwerk al helemaal op zijn limiet zit. En daar wil je dan nog eventjes honderdduizenden auto's op gaan aansluiten die ook allemaal op tijdstippen willen laden waar de zon onder is en af en toe ook windstil. Het enige wat ik vraag is begrip voor een alternatief waarbij we zeker weten dat we over 10 jaar 100% van Nederland met een significant mindere uitstoot gaan laten rijden, dan dat we waterstof tegenhouden en een deel van de bevolking lekker met oude auto's zien rijden omdat ze niet over willen. Juist nu moet je veel investeren om dat te bereiken. Voor alle kanten die dat mogelijk maken. Je gaat ook niet alleen in zonnepanelen investeren, wetende dat windenergie ook veel voordelen heeft. En als dit betekend dat oliemaatschappijen nog een toekomst hebben om over te gaan in waterstof, dan is dat maar zo.
Waarom zou je als particulier een HEV willen kopen?
Omdat lang niet iedereen een stekkerauto wil? Er zitten gewoon grote nadelen aan een EV. Mijn appartement mag geen EV in de parkeerkelder, vanwege brandgevaar. En niet zozeer omdat die dingen spontaan ontbranden, maar indien er een fik is die overslaat naar de auto, dan is zo'n brand niet te blussen. Verder heb je veel woonwijken waar al parkeerproblemen zijn zonder laadpalen, dat wordt dan alleen maar erger. Bovendien kun je aanvoelen dat lang niet elke straat voldoende laadpalen gaat krijgen. Je hebt nu al lange wachttijden en dat wordt alleen maar erger. Ook gaat het bij parkeergarages lang niet meer zo snel. Ja, de onderste verdieping kan straks opladen, maar daarboven gaat het nog jaren duren voordat dat zover is, als het ooit al eens gaat gebeuren.
En dan heb je nog zoiets als armoede en tweede/derdewereldlanden. In west-europa gaan we waarschijnlijk wel het budget hebben om de netwerken te verbeteren en laadpalen te plaatsen, maar wat denk je van de rest van de wereld? Zeker op plekken waar de overheid niet zo actief is met klimaatverandering, gaat het heus niet gebeuren dat mensen, als ze al een auto kunnen betalen, laadpalen krijgen. De infrastructuur voor brandstofpompen is dan veel makkelijker te upgraden om een grotere groep te bereiken. Natuurlijk zijn er nog hobbels om te nemen en nu is het niet de beste oplossing, maar dat zegt niets over 5, 10, 25, 50 jaar verder. Bovendien is de prijs van auto's en infrastructuur nu wel voordeliger, maar is dat straks ook? En wat als er meer oorlogen uitbreken? Wat als belangrijke ketens kapot gaan vanwege natuurfenomenen? Wil je dan alle eieren in 1 mandje leggen of is het toch misschien verstandig om dat wel te spreiden?