Stellantis brengt in 2023 waterstofbestelbusjes van Opel en Citroën uit in NL

Stellantis brengt vanaf het tweede kwartaal van 2023 waterstofbestelbusjes van dochterondernemingen Citroën, Opel en Peugeot in Nederland op de markt. Het gaat om waterstofelektrische versies van de bestaande Citroën Jumpy, Opel Vivaro en Peugeot Expert.

De waterstofelektrische bestelbussen maken gebruik van een brandstofcel die de lithiumionaccu met een 10,5kWh-capaciteit oplaadt. Een dergelijke constructie heeft volgens Stellantis enkele voordelen vergeleken met conventionele EV's. Zo is een waterstofbrandstoftank binnen drie minuten volgetankt, waarna deze brandstof omgezet wordt naar een elektrische lading. Ook zonder een waterstofvoorraad werken de bestelbussen. Ze hebben dan een bereik van zo'n vijftig kilometer, terwijl de accu's met 11kW opgeladen kunnen worden.

Stellantis maakt de voertuigen vooralsnog in het Duitse Rüsselsheim, waar de waterstofelektrische Citroën Jumpy, Opel Vivaro en Peugeot Expert op dezelfde productielijn gemaakt worden als de versies van dezelfde auto's met een verbrandingsmotor of accu-elektrische aandrijving. Vanaf 2024 worden de betreffende voertuigen in een eigen fabriek in het Franse Hordain geproduceerd.

Zoals Tweakers eerder in detail beschreef, zijn de drie waterstoftanks in de bodem van de bestelbus verwerkt terwijl de Proton Exchange Membrane-brandstofcel zich onder de motorkap bevindt. Hier wordt waterstof omgezet tot elektriciteit, waarna deze energie wordt opgeslagen in de accu die onder de stoelen is verwerkt.