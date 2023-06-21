Foxconn en Stellantis gaan samen halfgeleiders voor EV's produceren

Foxconn en Stellantis hebben een joint venture opgericht om halfgeleiders voor de auto-industrie te maken en verkopen. De chips moeten naar verwachting vanaf 2026 geproduceerd gaan worden. Het hoofdkantoor van de gezamenlijke onderneming zal zich bevinden in Nederland.

Beide bedrijven hebben een aandeel van 50 procent in de joint venture, SiliconAuto genaamd. De samenwerking moet volgens de twee bedrijven 'een op de auto-industrie gerichte bron van halfgeleiders bieden voor het groeiende aantal computergestuurde functies en -modules, voornamelijk in elektrische voertuigen'. Waar de halfgeleiders verder precies voor moeten dienen is niet geheel duidelijk. Wel moeten ze in ieder geval gebruikt worden voor de toekomstige EV-platformen van Stellantis en STLA Brain, een softwarearchitectuur voor elektrische auto's waar het Nederlandse bedrijf momenteel aan werkt. Verder is het de bedoeling dat er ook aan andere klanten chips geleverd zullen worden.

In 2021 tekenden beide bedrijven al de overeenkomst om op dit gebied samen te gaan werken. Begin dit jaar werd de samenwerking goedgekeurd door de Europese Commissie. Het managementteam van SiliconAuto bestaat uit leidinggevenden van beide bedrijven. In welk land de chips worden geproduceerd, is niet bekend.

Eerder hebben de Taiwanese chipfabrikant Foxconn en Stellantis al een andere joint venture opgericht, Mobile Drive, die zich richt op 'slimme digitale cockpits', waaronder de ontwikkeling van infotainment- en telematicasystemen, maar ook clouddiensten voor EV's.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-06-2023 17:37 27

21-06-2023 • 17:37

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Reacties (27)

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B_Swinkels 21 juni 2023 17:51
Stellantis een Nederlands bedrijf noemen is eeeeeh... Een beetje een stretch.

On-topic: interessant om te zien hoe auto en tech steeds meer verweven raken. Ook wel interessant dat dit breder lijkt te zijn dan alleen voor de 14 merken van Stellantis, en dat ze zich hier in de voorhoede willen opstellen.
Keypunchie @B_Swinkels21 juni 2023 18:12
Net zoals dat Nederlandse popbandje, U2 en de oer-Hollandse meubelzaak IKEA.

Nederland, belastingparadijs*


* aanbieding niet geldig voor particulieren
Frame164 @Keypunchie22 juni 2023 07:38
Stellantis is o.a. in Nederland gevestigd omdat geen enkele van de merken die ze hebben uit Nederland komt. Hoofdkantoor in Frankrijk, Duitsland, Italië of de VS vestigen gaf scheve ogen bij merken die dan uit de andere landen kwamen. Kan ik me wel iets bij voorstellen.
Kenju @Frame16422 juni 2023 08:41
Nope, dat is gewoon een belastingtechnisch motief. Ook Ferrari is in Nederland geregistreerd dat zogenaamd geen onderdeel is van Stellantis ondanks dat Elkann gewoon deel is van het bestuur van Stellantis en in het verleden stond FCA ook gewoon in Nederland geregistreerd.
Hansie9999 @Keypunchie21 juni 2023 18:51
* aanbieding niet geldig voor particulieren
Die vind ik geweldig :)
cariolive23 @B_Swinkels21 juni 2023 17:59
De postbus zal in Nederland zijn, evenals de belastingaftrek…
theMob @B_Swinkels21 juni 2023 18:19
Bedoelen ze niet 'STLA Brain' als Nederlands bedrijf?
Christoxz @theMob21 juni 2023 18:33
Het lijkt er op dat STLA Brain geen bedrijf is maar een product van Stellantis
theMob @Christoxz21 juni 2023 18:37
OK, erg duidelijk is het artikel niet.
WhiteSnake76 @B_Swinkels21 juni 2023 21:36
Alleen de brievenbus misschien :P
xzaz 21 juni 2023 23:58
Ik ken Stellantis alleen van die wetbelt motoren.
PcDealer @xzaz22 juni 2023 10:11
Ik ook vanwege de intervallen van de distributieriem die niet gehaald worden, vervolgens verlaagd en alsnog veel te vroeg stuk gaan, zie https://www.bnnvara.nl/kassa/tags/stellantis
vinkjb 21 juni 2023 18:36
De Peugot Foxx, Opel Foxxhaul, Citroen enzv

[Reactie gewijzigd door vinkjb op 25 juli 2024 03:28]

MarnickS @vinkjb21 juni 2023 18:44
Renault is niet van Stellantis
vinkjb @MarnickS21 juni 2023 21:07
Je hebt gelijk ben andere merk ff kwijt..thnx
WhiteSnake76 @vinkjb21 juni 2023 21:35
Renault - Nissan - Mitsubishi, die waren niet zo creatief met hun naam.

Stellantis is Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Abarth, Maserati, Chrysler, Dodge, Ram, en Jeep.
Maar ja, met zo veel namen moet je wel een beetje creatief zijn.
Clubbtraxx @WhiteSnake7621 juni 2023 22:49
Het blijft opmerkelijk dat PSA groep bedacht heeft dat het een goed idee was om een berg noodlijdende automerken op te kopen. Nu is het een zooi 'badge engineering'. PSA techniek met een Opel logo erop enz. Eigenlijk verkoopt alleen Peugeot Citroen en Opel wat, de rest is gerommel in de marge.
vinkjb @Clubbtraxx21 juni 2023 23:33
Ja als je nu een opel koopt en dat is nog de minst erge van het stel kom je Peugot knoppen tegen, ergste geval nog dat klote stuurtje...
B_Swinkels @Clubbtraxx22 juni 2023 00:37
Mwa, valt mee. In Nederland misschien, maar elders ligt dit echt anders. Alfa Romeo, Fiat en zelfs Lancia spelen nog een rol van betekenis in Italië, vlak de Amerikaanse tak niet uit, en het Zuid-Amerikaanse autolandschap is compleet anders dan alles wat wij hier kennen. Ook daar doen Fiat en de Amerikanen het vrij goed. Stellantis als geheel is nu geloof ik de vierde-grootste autobouwer ter wereld. Zo noodlijdend is het dus niet. En door op elektrificatie in te zetten op platformen die je met zes, zeven, acht modellen kan delen scheelt het natuurlijk echt wel in je R&D kosten.
WhiteSnake76 @B_Swinkels22 juni 2023 01:02
Lancia is zo goed als dood, maken geen eens auto's meer, Chrysler 300C is gerebranded als Lancia Thema, en de Chrysler Voyager is gerebrand als Lancia Voyager voor Europa.

Peugeot, Citroën, Opel, Chrysler, Ram en Jeep zijn denk ik de grote merken.
B_Swinkels @WhiteSnake7622 juni 2023 06:58
Wederom maar half waar. In Italië verkoopt de Lancia Ypsilon nog als een trein. En ja dat is maar één model, maar dat ene model heeft nog een significante aanwezigheid. Buiten Italië is het vooral een merk van vroeger, en die Chrysler-fase heeft het weinig goed gedaan voor de verkoopcijfers. Maar in Italië blijkbaar nog wel relevant!
RaJitsu @Clubbtraxx22 juni 2023 12:57
Waarom is dat opmerkelijk? Je koopt het merkrecht, aanwezige techniek en de hele infrastructuur. Alfa is gewoon een sterk merk waar je een hoop mee kan doen mocht de markt zich ervoor openen. Het is sterker als merk dan een Cupra of Mazda die een beetje in dezelfde markt zitten zij het op een wat andere manier.

De Amerikaanse namen verkopen ook goed en stel dat je een aparte serie wil uitbrengen, dan kan dat onder bijv. Lancia, die amper eigen auto's maken, en waar je dus qua infrastructuur niet zoveel kosten aan hebt. Vauxall zijn voor zover ik weet overigens gewoon Opel's voor de Britse markt.

Maserati is eveneens een sterk merk dat al jaren drijft op Ferrari-techniek, en aangezien Ferrari feitelijk ook deel van Stellantis is (ondanks dat dit officieel niet zo is), heb je ook hier weinig kosten aan.
RaJitsu @WhiteSnake7622 juni 2023 12:50
Dat heeft niet zozeer met creativiteit te maken, maar met het gegeven dat Stellantis echt één corporatie is, terwijl de Renaul, Nissan & Mitsubishi alliantie, een alliantie is. Renault is de leidende factor, maar Nissan en Mitsubishi zijn wel nog losse entiteiten. Hoewel Renault veel aandelen met beleids-vermogen bezit, zijn het geen dochterbedrijven. Je zag dit o.a. terugkomen toen de problemen met Ghosn speelde en Nissan zijn eigen weg ging in het omgaan met deze zaak.

Stellantis is ondertussen meer vergelijkbaar met de VAG.
jip_86 21 juni 2023 18:23
STLA, twee letters omdraaien en je hebt de beurscode van Tesla, die is namelijk TSLA :+
foleor81 22 juni 2023 00:12
Ik snap het wel minder concurrentie, althans niet van de andere concurrenten maar van jezelf. PSA heeft meerdere merken je kunt dus iets uitproberen aftasten qua ontwerp , techniek, doelgroep etc. Omdat je meerdere merken hebt kost het niet meteen je kop als de consument jou ontwerp toch niet zo geweldig vindt al jij had dacht. Mocht er na overmaat van ramp ook nog wordt geklaard over de minimale kwaliteit van de geleverde wagens. Dan is het toch handig handig ldat je nog weerdere merken hebt. Het probleem "merkje"
doek je op of je verkoopt het.
Frame164 @foleor8122 juni 2023 07:39
Meer iets dat de merken zelfstandig niet konden overleven. Het zijn vrijwel allemaal probleemmerken.
BG_tweakersnet 22 juni 2023 16:27
Chuavinisme, Frans ePSA is extreem chauvinistisch, Alles in Taiwan is extreem chuvinistisch.

Wil je matrijzen inkopen it Taiwan, betaal je non Taiwan prijzen, veel multinationals zittenin Taiwan alleen al om inetrn Taiwan prijzen te kunnen krijgen.

Beiden schermen hun eigendom zo extreem af dat ze zichzelf kapot concurreren.

Al die merken bestaan volgens mij enkel en alleen nog omdat ze iets betekend hebben in hun land van oorsprong, denk dat je dit hele pakket eigenlijk in 3 merken kan onderbrengen.

Maar als ze dat doen verliezen ze mogelijks zelfs de trouwe schare in die landen.

Benieuwd hoe Stellantis evolueert de volgende 5 a 10 jaar, derop of deronder, alleszins een corecomptence gaan delen met een EMS-er is ook niet van pure luxe.

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