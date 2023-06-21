Foxconn en Stellantis gaan samen halfgeleiders voor EV's produceren

Foxconn en Stellantis hebben een joint venture opgericht om halfgeleiders voor de auto-industrie te maken en verkopen. De chips moeten naar verwachting vanaf 2026 geproduceerd gaan worden. Het hoofdkantoor van de gezamenlijke onderneming zal zich bevinden in Nederland.

Beide bedrijven hebben een aandeel van 50 procent in de joint venture, SiliconAuto genaamd. De samenwerking moet volgens de twee bedrijven 'een op de auto-industrie gerichte bron van halfgeleiders bieden voor het groeiende aantal computergestuurde functies en -modules, voornamelijk in elektrische voertuigen'. Waar de halfgeleiders verder precies voor moeten dienen is niet geheel duidelijk. Wel moeten ze in ieder geval gebruikt worden voor de toekomstige EV-platformen van Stellantis en STLA Brain, een softwarearchitectuur voor elektrische auto's waar het Nederlandse bedrijf momenteel aan werkt. Verder is het de bedoeling dat er ook aan andere klanten chips geleverd zullen worden.

In 2021 tekenden beide bedrijven al de overeenkomst om op dit gebied samen te gaan werken. Begin dit jaar werd de samenwerking goedgekeurd door de Europese Commissie. Het managementteam van SiliconAuto bestaat uit leidinggevenden van beide bedrijven. In welk land de chips worden geproduceerd, is niet bekend.

Eerder hebben de Taiwanese chipfabrikant Foxconn en Stellantis al een andere joint venture opgericht, Mobile Drive, die zich richt op 'slimme digitale cockpits', waaronder de ontwikkeling van infotainment- en telematicasystemen, maar ook clouddiensten voor EV's.