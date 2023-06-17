IPhone-fabrikant Foxconn wil zich meer focussen op maken van elektrische auto's

Foxconn, dat onder meer bekend is van de iPhone-productie, is van plan om zich meer te focussen op het produceren van elektrische auto's. Dit doet het Taiwanese bedrijf om minder afhankelijk te zijn van China, waar momenteel het gros van de iPhones wordt geproduceerd.

Hoewel de iPhone-productie momenteel nog de grootste inkomstenbron is voor Foxconn, is het bedrijf bang dat de spanningen tussen de VS en China kunnen uitmonden in een conflict dat deze inkomstenbron in gevaar kan brengen. "We hopen dat de leiders van deze landen vrede en stabiliteit blijven nastreven, maar als bedrijf moeten we rekening houden met het ergste scenario", zegt ceo Young Liu in een interview met de BBC.

Het gros van de iPhone-fabrieken van Foxconn bevindt zich namelijk in China. Hoewel er eerder dit jaar ook plannen bekend werden gemaakt om een deel van de ontwikkeling van iPhones in India onder te brengen, is het maken van telefoons vooralsnog een vrij gecentraliseerde onderneming. Het kost dus veel tijd om op dit gebied niet langer afhankelijk te zijn van China.

Onder meer hierom wil het Taiwanese bedrijf zich meer focussen op EV-productie. Volgens Liu toont de ontwikkeling van elektrische auto's veel gelijkenissen met het maken van telefoons. De productie van EV's onderverdelen in fabrieken in verschillende landen is tevens gebruikelijker, stelt hij. De ceo zegt EV's te willen produceren in de VS, Thailand, Indonesië en mogelijk India. Hoewel het bedrijf tot dusver slechts een klein aantal auto's heeft geproduceerd, wil Foxconn binnen een aantal jaar vijf procent van de wereldwijde EV-markt veroveren.

Foxtron EV
Een prototype van een EV die Foxconn in 2021 toonde

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 17-06-2023 12:34 107

17-06-2023 • 12:34

107

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Reacties (107)

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Verwijderd 17 juni 2023 13:05
Toch bizar hoe snel de Aziatische markt evs's uit de grond stampen, terwijl de conservatieve Europese fabrikanten een heel slome start er mee maken.
TechSupreme @Verwijderd17 juni 2023 13:24
Zo traag zijn ze niet vind ik, de elektrische platformen zijn nu volop uit ontwikkeld en het aanbod is ruim. Het ding is wel dat ze inderdaad ruim de tijd nemen (zoals met elke ander platform wat eraan voorafging) om alles tot aan de puntjes uit te pluizen. Uiteindelijk gaat het toch om mensen levens en aansprakelijkheid.

Daarom is het maar altijd de vraag hoe goed die Chinese componenten zijn, want de fabrikant heeft er zelf ook geen antwoord op. Het kan zijn dat je een topproduct hebt, maar het kan ook zijn dat hij uit elkaar valt bij de eerste scheet. Wie weet?

Als je dan via media krijgt te horen dat er dagelijks 7 EV's in de fik vliegen in China en dat EV branden een serieus probleem zijn in China, daar wordt je natuurlijk niet vrolijk van.

In China hebben ze ook niet te maken met nare dingen als voetganger en fietser veiligheid, verplichte veiligheidssystemen en dat soort onzin. Dan wordt het natuurlijk ook wat makkelijker om iets op de markt te zetten.

En dan ook nog eens wat @Indoubt zei. Zware over capaciteit.
https://www.scmp.com/busi...e-market-making-it-harder

De Chinese overheid komt daarom met strengere regels mbt EV's. Om overcapaciteit terug te dringen en kwaliteit te bevorderen.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 08:22]

Giant87 @TechSupreme17 juni 2023 14:39
Dagelijks 7 EV branden in China. En dagelijks 150 brandstofauto's in de VS. Zal in China niet veel anders zijn. Dus tja.. Waar hebben we het over.

Oh of dit:

A better way of looking at electric vehicle fires is to compare the number of fires per 100,000 vehicles sold. Researchers from insurance deal site Auto Insurance EZ compiled sales and accident data from the Bureau of Transportation Statistics and the National Transportation Safety Board. The site found that hybrid vehicles had the most fires per 100,000 sales at 3474.5. There were 1529.9 fires per 100k for gas vehicles and just 25.1 fires per 100k sales for electric vehicles.

https://www.autoweek.com/...uld-worry-about-ev-fires/

[Reactie gewijzigd door Giant87 op 23 juli 2024 08:22]

jpsch @Giant8717 juni 2023 16:57
Bizar dat veel Chinese auto's niet gebruikt worden.

https://www.youtube.com/watch?v=1SEfwoqKRU8&t=4s
Deadsy @jpsch17 juni 2023 18:16
Heb de video niet gezien dus weet niet of het daar ook langs komt.

Dit is deels door een overheids subsidie die ze krijgen voor elke gemaakte EV. Dus maken ze massaal goedkope EVs die zeer goedkoop in elkaar gezet zijn, deze worden dan gewoon ergens in velden enzo gedumpt.
De subsidie die ze krijgen van de overheid is hoger dan de kostprijs van de auto, dit word ook met bussen etc gedaan.

Maar er is ook gerucht dat dit soms onderdeel is van een plan om aandeelhouders te misleiden.
Het gaat niet goed met de Chinese automarkt en diverse merken hebben hier flink last van.
Maar ze blijven gewoon doodleuk autos maken die niet verkocht zijn, zodat ze kunnen zeggen dat de productie gewoon op volle toeren draait etc.
Atlantis1995 @Deadsy17 juni 2023 19:17
Ja, dat komt inderdaad aan de orde. EV's worden geproduceerd, geregistreerd met 30 km op de teller. Dat doen met tienduizenden auto's om subsidies op te strijken en te kunnen zeggen dat ze marktaandeel hebben.
joene1972 @Atlantis199518 juni 2023 08:48
Gelezen op Facebook?
Atlantis1995 @joene197218 juni 2023 10:38
Nee, de url die hier boven ook al wordt genoemd

https://www.youtube.com/watch?v=1SEfwoqKRU8&t=4s
big_clarence @Deadsy17 juni 2023 23:09
Er zijn enorme wachtlijsten voor EV's, wachttijden van 1,5 jaar komen veel voor. ik ben dan ook benieuwd naar de cijfers en bewijzen van je beweringen dat ev's ongebruikt worden gedumpt. Je verhaal lijkt dan ook uit de lucht gegrepen.
SG @big_clarence18 juni 2023 11:18
Er zijn chinese ev die internationaal verkocht worden zoals MG etc.
Deze wanpraktijk zijn EV specifiek voor china zelf. Totaal mogelijk veelvoud aan merken.
En moeten uitsluitend voldoen aan chinese eisen. Of gebrek aan eisen. Komen mogelijk niet door Euro eisen heen.
Naast als ik EV wil ik dan kijk naar westerse merken en specifiek paar modellen.
Zoals vele anderen en dan is wacht tijd niet gek.
Maar ja als chinees ergens in china kan kiezen uit alle in thuisland beschikbare EV merken. Als snel wat wilt hebben kijk je wat er op stock is bij lokale dealer in china.

En ik heb ook het idee dat in china de lagere klasse EV beter vertegenwoordig zijn en meer keuze is. Dan citygo ev fiat 500e en nog wat.
WillySis @SG18 juni 2023 12:00
Zelfs voor Chinese begrippen is het aantal autobranden van EV's gewoon laag tov brandstof varianten. Het aantal EV's in China is gewoon gigantisch.
De kwaliteitseisen voor de Chinese markt bestaan nauwelijks. Er zijn ook veel micro-cars. Die worden echt zo goedkoop mogelijk gemaakt, zodat veel Chinezen die kunnen betalen. Veiligheid is daar niet echt een verkoop argument. De types die voor de export worden gemaakt zijn soms in China te koop en voldoen dan vaak wel aan de Europese veiligheidseisen.
Deadsy @big_clarence18 juni 2023 14:06
Hier zijn wachtlijsten.
In China zijn er geen wachtlijsten voor de modellen die gedumpt worden.

Of denk je soms dat velden die volstaan met nieuwe goedkope EVs nep zijn?
Dat de bizar hoge subsidies die ze daar vangen ook gewoon een leugen zijn.

Zelfs de dure EVs zijn moeilijk te verkopen in China op het moment.
Het gaat daar niet echt goed met de economie. Groeiende werkloosheid, mensen die een flinke salaris verlaging krijgen etc.
big_clarence @Deadsy19 juni 2023 08:29
Ik denk inderdaad dat het hele verhaal over de subsidies verzonnen is. Ik volg regelmatig Fully Charged, dat op bezoek is geweest bij BYD. En dat geeft een heel ander beeld.
Rogers @jpsch17 juni 2023 19:45
Bizar, die bergen met fietsen zijn ook geschift.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 23 juli 2024 08:22]

jpsch @Rogers17 juni 2023 20:05
Hoeveel accu's staan daar te verrotten?
big_clarence @jpsch17 juni 2023 22:13
Geen. Accus zijn nadat ze niet meer geschikt zijn voor de auto, nog prima te gebruiken als opslag.
Indoubt @big_clarence17 juni 2023 22:42
maar dat gebeurt niet daar, de accu's zitten nog in de auto's
jpsch @big_clarence18 juni 2023 19:43
Hoop 't. Als die auto's alleen gemaakt worden voor de subsidie, zullen de batterijen ook wel niet veel soeps zijn. Maar de grondstoffen zouden gerecycled moeten worden.
big_clarence @jpsch18 juni 2023 23:58
In het filmpje zag ik dat het BYD auto's zijn. Prima auto's met LFP batterijen: die gaan langer mee dan gewone batterijen en bevatten minder schadelijke stoffen, ze zijn kobaltvrij.
Heel goede batterijen, en de auto krijgt ook goede reviews. Zal mij niets verbazen als de auto's gewoon staan te wachten op verscheping.
big_clarence @jpsch17 juni 2023 23:13
Lol, dit is echt slecht in elkaar gezet zeg. Als je fakenews maakt, doe het dan goed
OhMyGod @big_clarence18 juni 2023 10:43
Ah de fake news kaart. 🤧
big_clarence @OhMyGod18 juni 2023 23:51
Krijg je die vaker toegespeeld?
muffer @jpsch18 juni 2023 08:57
Voor zover ik kan zien is het grootste gedeelte van deze video gebaseerd op de claims van 1 weibo(?) gebruiker en 1 veld waar een aantal nieuwe EV's geparkeerd staan.

Het is ook mogelijk dat er logistieke problemen zijn waardoor de levering niet lukt, de opslag vol is en ze daarom tijdelijk in een overflow veld zijn gezet
jpsch @muffer18 juni 2023 10:24
We zullen zien. Dat van die deelfietsen was ook waar.
Blokker_1999
@jpsch18 juni 2023 19:21
Sowieso stel ik mij vragen telkens ik dat kanaal zie langskomen in mijn aabevelingen. Het is een man die al jaren views genereert door negatieve berichten over China te posten, en dan moet je je de vraag stellen: hoe objectief is hij nog?

Ik ga niet door deze specifieke video gaan, maar enkele van de stills die ik er zo uithaal vertellen mij al enorm veel over wat er aan de hand is, en dan zie ik ook direct dat het een verhaal is dat niet uniek is aan China. Ook in Frankrijk is het ondertussen al gebeurd.

Een e-mobility startup koopt een hoeveelheid elektrische wagens aan om als deelauto of gelijkaardigs in een stad te gaan gebruiken, wagens worden geleverd, interesse van de bevolking blijft achterwege, firma gaat failliet, wagens belanden ergens in een veld.
OhMyGod @jpsch18 juni 2023 10:41
Ongelofelijk die film. Echt on-ge-lo-de-lijk.

Iedereen zou even 9 minuten de tijd moeten nemen om dit te bekijken.
Sinester @OhMyGod19 juni 2023 09:05
En daarna even 10 minuten om voor je zelf te bedenken hoeveel van het verhaal nou echt klopt, en wat de achtergrond van deze Youtuber is
rene_fb @Giant8717 juni 2023 16:02
Nog beter is het te kijken naar wat voor een brand het is, de gevolgen, als ook de mate van brandbestrijding.
Zonder die informatie is de statistiek ook maar leuk, maar kun je er verder geen conclusies aan hangen.
AndrewF @rene_fb19 juni 2023 12:09
Dat zou beter zijn. Is die data beschikbaar? Het lijkt me wel een stuk moeilijk om die data op een betrouwbare en vergelijkbare manier te verzamelen.
Skiddie @Giant8718 juni 2023 11:36
Nou ja, iedereen kan wel goochelen met cijfers. Wat is de gemiddelde leeftijd van de wagens in kwestie? Wat was de oorzaak van de branden?
SillieWous @Skiddie18 juni 2023 11:58
Los daarvan zegt dit weinig over de bouwkwaliteit van een auto als geheel. Misschien vallen de deuren er wel af bij al die Chinese autos. Of (wellicht realistischer) kun je ze na 10 jaar volledig afschrijven of zijn ze helemaal doorgeroest.
Blokker_1999
@SillieWous18 juni 2023 19:23
Wagens die in de EU verkocht worden moeten voldoen aan vele eisen rondom veiligheid en kwaliteit, waaronder bijvoorbeeld een behandeling tegen het roesten. Het is direct 1 van de belangrijkste redenen waarom wagens voor de EU markt zoveel duurder zijn en waarom Chinese wagens, voor hun binnenlandse markt, hier niet zomaar verkocht kunnen worden.
TechSupreme @Giant8717 juni 2023 16:37
Een accu brand vanwege een fabriagefout is toch echt wat anders als iemand die zn handrem vergeet.

Alles is naar ratio is, het is maar welke ratio je pakt.
lonewolf2nd @Giant8717 juni 2023 18:18
Ik vind deze getallen eigenlijk best wel schrikbarend hoog. En zeker de 3.5% hybrid en 1.5 % gas.
n4m3l355
@Giant8718 juni 2023 05:22
7 EV's per dag of 2500 op jaarbasis op een kleine 3 miljoen EV's verkocht in 2022 maakt op papier EV's beduidend veiliger met 85 auto's op 100k maar... dit zijn wel Chinese nummers.

Neemt niet weg dat ze nog steeds beduidend veiliger zijn dan ICE maar minsters drie keer zo minder veilig dan Westerse EV's. Ik denk dat dit toch wel een belangrijkere take-away van dit bericht is. We mogen dan ook hopen dat Chinese EV's die worden geimporteerd tegen Westerse standaarden.
Tintel @Giant8719 juni 2023 10:42
Wat ook nog belangrijk is: werd het voertuig gebruikt op het moment?
Ik vind het veel erger dat een auto (ICE of EV) spontaan in de brand vliegt. Naar mijn idee zijn de branden bij ICE voertuigen vooral tijdens gebruik (dat ding wordt tenslotte behoorlijk warm).

En dan heb je nog de categorie: tijdens laden/tanken.

Maar 25 per 100K sales voor EV is duidelijk veel minder dan de rest.

Misschien is het omdat een EV brand veel meer 'collateral damage' geeft, de reden dat het sentiment richting EV i.c.m. brand slechter is?
WillySis @TechSupreme17 juni 2023 20:06
Een absoluut getal over het aantal EV branden zegt helemaal niets, zeker niet als je er geen enkele referentie bijzet. Deze manier van publiceren gebruik je zuiver om de EV in een kwaad daglicht te zetten.
Een accu gaat zelden zomaar branden. in bijna alle gevallen is er wel een vorm van beschadiging aan voorafgegaan. Daar de wegen in China niet altijd van goede kwaliteit zijn, kan steenslag tegen de onderkant van de EV al voldoende schade veroorzaken om de accu onder specifieke omstandigheden in brand te laten vliegen. Dat kan zelfs maanden later zijn.
@Giant87 geeft al een beter perspectief voor de Amerikaanse situatie. Dan zie je dat de kans op brand in een EV vele malen kleiner is dan bij een brandstof auto. Bij hybride voertuigen lijkt dat je de kansen bij elkaar op moet tellen.

Overcapaciteit is ook maar hoe je het meet. Voor de export is de capaciteit bij lange na nog niet genoeg. De kwaliteit van de geëxporteerde EV's is tegenwoordig prima in orde. De kwaliteit voor de types die op de lokale markt verschijnen is beduidend minder. Van de alle goedkoopste wagentjes (micro-cars) is de kwaliteit bedroevend en is er wel sprake van overproductie.
SG @WillySis18 juni 2023 11:38
Er komen meer EV die minder battpack density en range op offeren voor veiligheid.
LFP instappers Volvo XE30 en komende Explorer EV
t14wo @TechSupreme17 juni 2023 19:48
Je maakt een grapje?
Europese fabrikanten zoeken alles tot in de puntjes uit?

Jij herinnert je de gigantische problemen met de eerste serieuze elektrische auto van Volkswagen, de ID3? Of de talloze andere problemen en obstakels, vooral op gebied van software.

Je verkijkt je gigantisch. De traditionele Europese fabrikanten hebben de boot helaas gemist en peddelen er nu met hun roeiboot achteraan.

Fiat heeft nog steeds geen fatsoenlijke elektrische auto. Opel/peugeot heeft er eentje die alweer jaren oud is en qua range achterhaalt. (e20(0)8 en corsa-e)

[Reactie gewijzigd door t14wo op 23 juli 2024 08:22]

SG @t14wo18 juni 2023 11:35
Dat is meer probleem van de late aktie van EV aanpak en R&D van paar merken die nu zwaar achterlopen zoals VW VAG en Ford.
Na dat groenen de EU overgenomen hebben en volk en industrie bewuster is van klimaat problemen en ICE gaat verdwijnen op lange termijn zijn eindelijk ook de achterblijvers meegekomen en ja hun 1st eigen pogingen hebben uiteraard kinderziekten en nu het hard gaat stonden ze nu flink onder druk. Wat KIA Hyundai de laatste decades kwa werk verzet heeft was de druk er niet alleen voorbeeld Tesla.
Nu moeten ze investeren en zwaar inzetten en daar is Ford erg laat mee.

Maar ja naast VAG Ford hebt die recenter zwaar aan de weg timmeren, heb je ook Tesla Volvo die vroeg bij waren. Waarvan Tesla pionier. In tijd dat petrolheads rulen als consument maar ook tot aan beleidmakers binnen de industrie. Nu moeten de koppige CEO ook over of zijn vervangen.
TechSupreme @t14wo17 juni 2023 22:28
Jij herinnert je de gigantische problemen met de eerste serieuze elektrische auto van Volkswagen, de ID3? Of de talloze andere problemen en obstakels, vooral op gebied van software.
Volgens mij hebben ze dat zelf ook aangegeven voor ze de ID3 op de markt brachten, wel netjes dat ze kopers informeren voor ze kopen, maar goed. Als dat je enige voorbeeld is. Is nog steeds geen brand trouwens.
Fiat heeft nog steeds geen fatsoenlijke elektrische auto. Opel/peugeot heeft er eentje die alweer jaren oud is en qua range achterhaalt. (e20(0)8 en corsa-e)
Tot zover you automotive kennis want Fiat is PSA... Deze hele zin is tegenstrijdig. Fiat-Chrysler is sowieso heel lang geen Europees merk geweest, hun nadruk lag in Amerika. Waar ze de Fiat 500e hadden lang lang lang voor wie dan ook. Nieuwe generatie 500e wordt nu ook in Europa verkocht trouwens, 3x raden welk platform dat is? Lijkt nogal op de nieuwe generatie Corsa-e... en de nieuwe generatie e-208. Hey al die auto's lijken wel een beetje op elkaar en zijn allemaal in 2023 uitgebracht, hoe zou dat kunnen?

Ik zal je een hint geven:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stellantis

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 08:22]

t14wo @TechSupreme17 juni 2023 23:24
je bent erg snel met je mening hè. ;)

Ik weet uitstekend welke moederbedrijven welke merken hebben. Zullen we nog eens beginnen? Wat vind je zo nuttig aan de Fiat 500e? Een extreem dure niche elektrische auto. Niet echt competitief als je kijkt naar concurrentie. De 500e is niks meer dan een probeersel. En ga nou niet die omgebouwde amerikaanse 500e als iets serieus zien. Dat ding sloeg nergens op. 2x naar de supermarkt en hij was leeg. En oja, jij weet natuurlijk dat dat ding nooit officieel in NL verkocht is.

De nieuwste Corsa-E is mij niet bekend. Mooi ding! 402 km range. Dat lijkt er al meer op. Hopen dst het wat is. Ik hou wel van compacte auto’s.

Maargoed, blijft staan: Europees is het huilen qua electric. Het komt nu pas lekker los. BMW mist de boot, terwijl ze zo vroeg met de i3 waren. Nu is er niks anders dan geëlektrificeerde benzineauto’s. Citroën/DS hetzelfde. Erg jammer dat er niks komt. Terwijl DS zo vooruitstrevend is.

Renault is misschien wel de grootste teleurstelling. Komt eerst met een succesvolle Zoe, om erna niks uit te brengen, behalve het speelgoedauto’tje Megane Electric, die van binnen bijna kleiner is dan de Zoe.
TechSupreme @t14wo17 juni 2023 23:42
Ik weet uitstekend welke moederbedrijven welke merken hebben. Zullen we nog eens beginnen? Wat vind je zo nuttig aan de Fiat 500e?
Jij weet niks, je hebt het over Fiat en Europa? Huh? 500e en Corsa-E zijn dezelfde auto's. 500e is niche maar een 3 deurs Corsa-E voor dezelfde prijs is wel goed? Huh? 5 deurs Corsa-E, 500X en 208, allemaal zelfde auto. Ik vroeg nog 3x raden welk platform dat is, verkeerd geraden.

Als je echt verstand zou hebben van EV's zou je het niet hebben over bereik. Je zou de e-Golf aandragen als een voorbeeld van hoe het niet moet (als je dan toch Duitsland wil bashen). De 500e is gewoon goed.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 08:22]

Tintel @t14wo19 juni 2023 10:46
Toch is later instappen geen probleem. Want eerlijk is eerlijk Tesla is wel laat in de automarkt ingestapt en doet het wel goed nu.
Een EV is niet alleen een EV natuurlijk maar ook 'gewoon' een auto. En ook Tesla had die typische opstartproblemen bij een nieuw produkt i.c.m. nieuwe fabrikant (dus minder service mogelijkheden bijv.).

Dus dat de gevestigde orde, later met EV's komt is toch geen probleem voor de afnemer van een EV?

Dus boot gemist? Alsof er geen boten meer komen...
Verwijderd @TechSupreme17 juni 2023 14:59
Als je dan via media krijgt te horen dat er dagelijks 7 EV's in de fik vliegen in China en dat EV branden een serieus probleem zijn in China, daar wordt je natuurlijk niet vrolijk van.
7 EV's per dag in de fik, dat is veel! Altijd leuk die cijfers over China, mensen onderschatten enorm op welke schaal alles daar gebeurt. Even rekenen, 7 per dag is 2555 per jaar. In Nederland vorig jaar 73 EV's in de fik. Aantal EV's in China 10+miljoen, in Nederland ongeveer 300.000 -> precies hetzelfde percentage branden :)

En dat met die Chinese troep waar ze daar mee rijden, wat doen wij dan verkeerd ? Maar serieus, meest verkochte EV daar is BYD, wel eens in gereden ? Prima kwaliteit en afwerking, vergelijkbaar met Koreaanse merken.
Chris_147 @TechSupreme17 juni 2023 20:16
Gek toch dat ze diezelfde chinese, volgens jou onveilige EV's, wel in Europa mogen verkopen?

Heb je bewijs voor je statement over de kwaliteit?
Ik denk het niet.

Ik weet niet waarom je +jes krijgt, want zoals andere reageerders al aangeven, vertel je onzin.
SG @Chris_14718 juni 2023 11:40
Auto voor EU moeten goedkeuring traject ondergaan ook chinese. Dus die troep uit china komt daar niet door. Alleen wat voldoet. Ik maak me meer druk om backdoors in software/hardware.
david-v
@TechSupreme17 juni 2023 21:50
7 EVs per dag? Zegt niet veel als je het niet in perspectief kan zetten. In de VS heb je al iets van 500 autobranden per dag op de snelweg alleen al.

Je moet die cijfers dan tegenover het totaal aantal EVs zetten in China en hetzelfde doen met ice autos. Dan pas kun je iets zeggen over percentages.
watercoolertje
@david-v18 juni 2023 12:56
Vergelijking met ICE is juist niet relevant, je bent al de 3de die doet alsof hii daarmee vergelijkt, maar dat is dus helemaal niet zo.

Zijn punt is dat een EV hier of daar op de markt grote verschillen hebben mbt veiligheid/brandgevaarlijkheid.

Of dat waar is weet ik ook niet, maar het heeft dus niks met EV afzeiken te maken en daarom dus ook niks met EV vs ICE te maken.
FPSUsername @TechSupreme17 juni 2023 17:43
het aanbod is ruim
Bestaat overigens grotendeels uit SUVs en crossovers, beetje jammer
SG @FPSUsername18 juni 2023 11:26
Eigenlijk niet , dat is gewoon de meest efficient manier van EV aandrijving systeem in auto te intergreren. Als ICE model neemt zoals 2010 Focus EV met slapped on EV krijg ding met zeer beperkte range en rare plaatsing van EV parts en beperkte toepassing van motor ruimte.
david-v
@SG18 juni 2023 13:23
Eehh, nee, dat is het niet. Aerodynamica is een hele belangrijke factor. Dat zie je ook bij Tesla 3 en Tesla Y waarbij de laatste hoger verbruik heeft per gereden kilometer. Wat betreft de onderdelen, ik weet niet precies wat je bedoelt. Een electromotor is echt een stuk kleiner. Zie als voorbeeld de nieuwe Hyundai en bijvoorbeeld de Tesla 3. Dat zijn geen suvs of crossover en hebben echt geen kleine range of ruimte tekort.
FPSUsername @SG19 juni 2023 15:59
Je spreekt mijn opmerking hiermee toe, dat SUVs simpelweg meer ruimte hebben voor een elektrische aandrijving, dus "makkelijker". Dit is dan waarschijnlijk ook een van de redenen waarom er zo weinig sedans of überhaupt coupes, laat staan cabrios zijn (model 3, polestar 1 & 2, bmw i4 om er maar een aantal te noemen). Natuurlijk gooit de noord Amerikaanse sector hun SUV liefde er bovenop waardoor het alleen erger wordt.
Tintel @FPSUsername19 juni 2023 10:49
Tja, jammer idd. Blijkbaar is dit het segment die het snelst verkoopt. Maar dat was bij ICE niet anders. Afzetvolume blijft belangrijk.
FPSUsername @Tintel19 juni 2023 16:00
Als je kijkt naar lease autos was bijv de BMW i3 (als "eerste" ev) erg in, maar ook de PHEV Audi A3 etron. Dit waren nog hatchbacks/sportbacks. Nu is de ev keuze vrijwel alleen de BMW i4 of welke SUV/Crossover dan ook.
Tintel @FPSUsername19 juni 2023 16:41
Maar een echte SUV kunnen we de i3 toch niet noemen? Dat was ook een tussenvorm - relatief kleine accu met eventueel een range-extender. Een BMW i4 is toch wel weer een echte sedan. Dus ze zijn er wel en komen er ook wel meer van denk ik.
FPSUsername @Tintel19 juni 2023 19:12
Ik noem die ook als de niet SUV opties. Er zijn er niet veel
Tintel @FPSUsername20 juni 2023 09:14
(Aha - verkeerd begrepen ;) )
lighting_ @TechSupreme17 juni 2023 14:12
LFP en LMFP
Indoubt @Verwijderd17 juni 2023 13:14
Dat viel mij ook al op. Vooral China produceert razendsnel EV's.

Daar zitten ook wel een paar leuke bij.

Overigens is het daar ook niet allemaal koek en ei, ik heb begrepen dat er graveyards zijn met vele duizenden nieuwe EV's die staan weg te rotten. Staan wel op kenteken want dan zijn ze "verkocht" maar er is geen koper gevonden.
Zyphlan @Indoubt17 juni 2023 13:43
Klopt echter ga je dieper in op de cijfers dan wordt het pas interessant.

https://www.youtube.com/watch?v=QhF53DmtF2U&t=532s
Overigens is het daar ook niet allemaal koek en ei, ik heb begrepen dat er graveyards zijn met vele duizenden nieuwe EV's die staan weg te rotten. Staan wel op kenteken want dan zijn ze "verkocht" maar er is geen koper gevonden.
Ik denk dat je naar zo iets refereert
https://www.youtube.com/watch?v=1SEfwoqKRU8
Indoubt @Zyphlan17 juni 2023 14:47
Thanks,

Die eerste kende ik niet maar die tweede heb ik wel eens gezien.

Dat was inderdaad wat ik bedoelde. blijkbaar tienduizenden EV's op een graveyard. Nu is het misschien slechts een percentage van de totale productie maar het heeft me gewoon verbaast dat het er nog zo veel zijn.

Voor de kenners was het misschien geen nieuws.

Het geeft wel aan dat China (waarschijnlijk) in staat is en bereid is om van de EV's een groot succes te maken zowel in China als voor de export. Als daar offers voor moeten worden gebracht dan is dat maar zo blijkbaar.
hrstil @Zyphlan18 juni 2023 16:33
Ik denk dat deze 'graveyards' het gevolg zijn van het feit dat het allemaal 'witte' EV's zijn. In China is wit toch de kleur van de dood? Wellicht wil geen Chinees nog dood gevonden worden in een witte auto.
Volgens mij was jaren geleden zo'n akkefietje met witte Philips telefoons die voor geen meter verkochte n om die reden.
Zyphlan @hrstil18 juni 2023 16:48
Nee :
The country with the highest percentage of car buyers that buy white cars is China at 50%. Conversely, the only region in the world that doesn't have white as the most popular color is Europe. In Europe, the top car color choice is gray (27%), followed by white (23%), and black (22%).9 Jan 2022
Zie me comment stukje 17 juni 2023 16:12 hieronder met de precieze uitleg waarom ze er zijn.
litebyte @Indoubt17 juni 2023 13:27
China is een gigantische markt met heel veel investeringsgeld, je ziet deze 'graveyards' ook op andere gebieden (on(t)roerend goed) Maar je moet het wel in perspectief plaatsen, dat doet veel westerse media niet.
Patrickccc @Indoubt17 juni 2023 15:35
Dat is overal zo, in Europa noemen ze dit stockwagens en dan blijven die maaaanden soms jaren staan tot een handelaar die met massa's opkoopt, een beetje BTW carrousel. Een assemblage lijn dat blijft draaien is goedkoper dan stil zetten.Heb dat ooit eens op een Duitse zender gezien ongeveer 20 jaar geleden ,ik dat ergens tussen Wolfsburg en Maagdenburg en zover als je kunt kijken allemaal stockwagens .
Mijn Focus is op 27/10/2014 geproduceerd en heb deze aangeschaft eind April 2015 bij officiële dealer ,veel goedkoper dan 2 maanden wachten toen.
Zyphlan @Patrickccc17 juni 2023 16:12
Nee dat is dus niet het geval.
Last week, Chinese state media said that China's central government launched a fraud investigation after wide-spread subsidy fraud in many small cities. According to reports from China, companies assemble poor-quality vehicles and sell them to their own car rental companies,
Gevalletje ze gaan het nu wel aanpakken maar zullen de cijfers die dus vertekend zijn gewoon gebruiken voor propaganda.
“EV maker makes a crappy EV bus or truck for, let's say, 200.000 yuan. He then launches the vehicle on the market for, let's say, 400.000 yuan. He can put any price on the car he wants, no limit, no checks. He then sells the vehicle to a rental or lease company which he also owns. This company, as a buyer, will get local and central subsidies, which for a bus can be as much as 300.000 yuan. The company has made 100.000 yuan profit on the subsidies alone. “

“Another fraud is already well-known in the regular auto sector. Any vehicle manufacturer in China needs a provincial, and a national license, but these licenses are very hard to get. License holders sell or rent the licenses to smaller outfits who often engage in shady business.”
https://www.forbes.com/si...tors-say/?sh=30cf65c06ae1

En subsidie pot leeg halen met frauderen is in China echt wel een standaard dingetje. Maarja ze volgen gewoon het gezegd van Deng: it doesn't matter if a cat is black or white so long as it catches mice

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 23 juli 2024 08:22]

HuisRocker @Patrickccc18 juni 2023 21:22
Nee, het zijn geen 'stockwagens', ze zullen namelijk nooit verkocht worden...

Het is echt heel simpel, ze zijn alleen maar in veel te grote aantallen geproduceerd, op kenteken gezet en daarna geloosd omdat de subsidie die ze daarvoor krijgen hoger is dan de kosten zijn.

Dat is een situatie die in Europa simpelweg niet bestaat.
jpsch @Indoubt17 juni 2023 16:58
Na de fietsen.

https://www.youtube.com/watch?v=1SEfwoqKRU8&t=4s
Frame164 @Verwijderd17 juni 2023 22:48
Aziatisch? Eigenlijk alleen China en Korea. En China heeft al jaren een grote autoindustrie, maar ze hadden ook wel door dat het zinloos was om met oude technologie (ICE) een volwassen markt te betreden. Nu met de komst van EVs wordt de markt opgeschud (net als met iedere disruptive verandering) en dan heb je net zoveel kans op succes als andere fabrikanten.
Groningerkoek @Frame16418 juni 2023 00:16
Vergeet India niet. En ook Vietnam heeft inmiddels een eigen merk met eigen fabrieken.
SG @Frame16418 juni 2023 11:57
Dat is meer omdat het opzich zelfstaande zeer grote markten zijn dat het rendabel is om eigen auto te fabriceren ook ICE india en china zijn elk zeer groot.
Komt ook nog bij dat westerse merken EV op 1 na lang links hebben laten liggen. Aleen enkele volgden. En China er ook hard in ging. Maar alles in china wordt door staat geregisseerd. Dus als hun leider ziet dat EV de toekomst is dan wordt ook van uit de staat zwaar gepushed. Dat heb je hier niet. De staat / EU moet hier zwaar lobbien om wat voor elkaar te krijgen en recent is de push hoog dat ook de achterblijvers moeten meekomen.
lighting_ @Verwijderd17 juni 2023 14:05
De gevestigde orde kan niet zomaar overstappen op een nieuw productieproces.
Het duurt jaren. Daarbij produceren ze ook ICE.
Nieuwkomers hebben het makkelijker.
SG @lighting_18 juni 2023 11:47
Nou nee makkelijker als ICE motor moet aan hoge EURO6 voldoen. En hele aandrijflijn is mechanisch complexer.
EV is high-power BLM controler bat electronica verlegt de complexiteit naar power electronics.
Maar grotere probleem is dat van de software.
VW ID3 software isue
Motor management systeem voor ICE is embedded ECU
De huidige hogere klasse ICE hebben zware computer systeem voor meer media en accesoires en grote display’s
Beetje EV ook lagere klasse hebben zo zwaardere MPU systeem.
Reinier 182 @Verwijderd18 juni 2023 10:26
Zeker in Azië worden ideeën en plannen gelijk totaal opgestart. Hier moet eerst begonnen worden en succes aangetoond worden voordat er wat gebeurt?
ps22geert @Verwijderd18 juni 2023 19:26
Het is daarom ook dat er in China weiden vol met EV staan te rotten.
China houdt ons een doekje voor de ogen, China is totaal geen groen land, maar het land
van verspilling en hebzucht geworden.
Je moet maar eens het Youtube kanaal van Serpentza volgen op youtube en je ogen zullen
openvallen.
Bulkzooi @Verwijderd17 juni 2023 14:56
Toch bizar hoe snel de Aziatische markt evs's uit de grond stampen, terwijl de conservatieve Europese fabrikanten een heel slome start er mee maken.
nou, Toyota is toch wel pioneer, hoewel hybride. Vergeet ook niet het dozijn multi-nationals dat bv. enkel en alleen Japan huisvest. Stuk voor stuk toppers.

Eigenlijk is Japan de enige die de Duitse combustion giants een beetje kunnen bijbenen. Maar Taiwan en Korea zijn natuurlijk ook zeer moderne landen, die net als Singapore en Malaysia en zo hun zaakjes echt wel op orde hebben.

En China?
Als die focussen op iets nieuws dan mag je dat best als consider it done bestempelen. EV's is niet meer dan logisch voor een land dat ook op eigen technology naar space gaat. Hetzelfde geldt voor India.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 08:22]

tweakuwe 17 juni 2023 16:49
Dit interview is misschien nieuw, maar de focus van Foxconn om met EV's te beginnen is al een paar maanden bekend (hier o.a. genoemd in een Reuters artikel: https://www.reuters.com/t...ck-is-ticking-2023-03-06/ en sindsdien regelmatig in het interview circuit benoemd).

Sinds 2020 voert Foxconn al het 'Mobility in Harmony Consortium' aan om open standaarden en software voor EV's te ontwikkelen samen met partners (o.a. Microsoft).
Blokker_1999
@tweakuwe18 juni 2023 19:29
Paar maanden? Zelfs al langer dan dat. Reeds in 2021 heeft het de fabriek van Lordstown Motors gekocht bijvoorbeeld, net met het doel daar uiteindelijk wagens op hun open platform te gaan bouwen, waaronder de Lordstown Endurance als dat bedrijf kan overleven.
Bulkzooi 17 juni 2023 14:31
Foxconn maakt 70% van alle iPhones en iPhones zorgen voor 45% van de omzet van Foxconn [1], dus zo'n gek label is dat niet. Heel wat anders dan 1 klein product uit duizenden zoals in je Ahold voorbeeld.

[1] https://www.reuters.com/t...-plant-source-2022-10-31/
Foxconn is een Taiwanese bedrijf dat veel iPhones in China produceert.

Foxconn’s plant in Zhengzhou, China, which is the largest facility for iPhones in the world

Vergeet Foxconn's concurrent niet, Pegatron, een Taiwanese contract manufacturer, die eigenlijk Foxcon's strategy kopieert. Ze kochten ook Casetek.

Volgens mij heeft Taiwan de production-linked incentive (PLI) scheme for smartphones.

Je kan dat ook zien als Apple die hun geo-politieke belangen hedged. Wistron is dan ook de 3e belangrijke contract manufacturer van Apple.

https://telecom.economict...tag/pli+scheme?redirect=1
Wistron assembles the iPhone for Apple in Taiwan, had sold the division that manufactures the device to a company called Luxshare. The latter becomes the first company on China's mainland to churn out Apple's number one product. There are some advantages for Apple by having some handset production done on the mainland. One, factory workers make less money than they do in Taiwan.
Pegatron owns .57% of Luxshare.

Anyway, in het kort komt het er op neer dat zowel Pegatron als Foxcon fabrieken in India gebouwd hebben, en hiermee Apple's problemen oplossen.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 08:22]

BlueBird022 17 juni 2023 15:56
Wat Westerse olie bedrijven en staten als Qatar en Saoedische Arabië willen is dat er nog zolang mogelijk benzine en diesel wordt getankt. Ik denk dat dat ook een rol speelt in waarom het zo lang duurt in het Westen. Plus de betaalbaarheid van elektrische auto's.
Blokker_1999
@BlueBird02218 juni 2023 19:31
De omschakeling in het westen is net 1 van de snelste. Het is in Europa dat we de eerste landen krijgen die de verkoop van voertuigen met brandstofmotoren aan banden zullen leggen. Tegen 2035 volgt er een significant deel van de ontwikkelde wereld, waaronder de EU, delen van Noord Amerika, China, Japan, Korea, ...
Tintel @Blokker_199919 juni 2023 10:55
De snelste t.o.v. wat? Want vergelijken van landen die in in een andere ontwikkelingsfase zitten of een ander kosten-model qua auto-gebruik en auto-bezit, wordt al snel appels en peren vergelijken.

De snelheid is niet slecht maar remmende voorsprong is zeker aanwezig. Al de tijd en moeite die gestoken is in infrastructuur (tankstations), fabrieken, knowhow, enz. voor brandstof gooien 'we' liever niet zomaar weg. Ook zijn het soort van investeringen voor de consument - zomaar weggooien van een ICE willen we liever niet natuurlijk.
Roel1966 17 juni 2023 19:48
Volgens Liu toont de ontwikkeling van elektrische auto's veel gelijkenissen met het maken van telefoons.
Ik weet niet maar er zijn toch wel heel wat verschillen tussen een EV en een smartphone dus die logica snap ik niet helemaal.

Maar ja, verder blijf ik die hele strijd tussen de VS en China maar onzin vinden, vooral wel dat de VS nu ook min of meer bepaald voor bedrijven buiten de VS. Er zit ook wel iets dubbels achter want Apple is toch een typisch Amerikaans bedrijf. En juist Apple laat het gros van hun iPhones in China produceren, hmm, tja, ik kan dat niet meer volgen.
tweakuwe @Roel196618 juni 2023 03:48
Hij doelt vooral op hoe complex de supply chain is, niet zozeer hoeveel de eindproducten op elkaar lijken.

Er focust Foxconn zich ook al enkele jaren (dat ze zich op EV's zijn gaan focussen is oud nieuws) specifiek op open platformen voor EV's, naar eigen woorden willen ze de 'Android van EV's' ontwikkelen die het mogelijk maakt voor veel kleine EV ontwerpers om zich aan een groter platform te binden (en die dan laten produceren bij Foxconn uiteraard ;) ).
SG @Roel196618 juni 2023 12:02
Ook Apple had/heeft ambitie voor EV te gaan. Apple EV.
Apple verdeeld ook meer de productie buiten China.
Frame164 17 juni 2023 22:45
Kan de titel van het onderwerp aub een beetje minder telegraaf-achtig. Zeg gewoon elektronicafabrikant Foxconn. Waarschijnlijk heeft iedereen producten in huis die gemaakt zijn door foxconn, zelfs als je geen enkel Apple product hebt
HanslH 17 juni 2023 23:30
Om het beter te doen in laten we zeggen het segment model y moeten ze dus van geen enkele ervaring alle japanse chinese en koreaanse gevestigde auto fabrikanten stevig voorbij.
Andros 17 juni 2023 12:47
Waarom blijft westerse pers Foxconn toch consequent "iphone fabrikant" noemen? Dat bedrijf maakt zoveel meer, het is een van de grootste fabrikanten/leveranciers van elektronica. Je noemt Ahold Delhaize toch ook niet een tomatenverkoper?
Verwijderd @Andros17 juni 2023 13:04
Omdat dat het enige is waar we ze van kennen. Net als Samsung of Hyundai, maar weinig mensen weten wat ze allemaal maken. En dat is ook helemaal niet erg.
RefriedNoodle @Verwijderd17 juni 2023 14:30
Omdat dat het enige is waar we ze van kennen.
Niemand heeft ooit gehoord van PlayStation, Xbox, of bedrijven als HP, Dell en Cisco?

Volgens mij heeft 99% van alle Tweakers minstens 1 product uit een Foxconn-fabriek in huis, ook als het niet van Apple is.
Wolfos @RefriedNoodle17 juni 2023 21:13
Inderdaad, "iPhone fabriek" is gewoon inaccuraat. Foxconn fabriceert naar schatting wel 40% van alle consumentenelectronica ter wereld. Als je dan schrijft "iPhone fabriek" dan krijgen mensen dus een totaal vertekent beeld van wat Foxconn is.
watercoolertje
@RefriedNoodle18 juni 2023 10:51
Niemand heeft ooit gehoord van PlayStation, Xbox, of bedrijven als HP, Dell en Cisco?
Daar gaat het dan ook helemaal niet om, het gaat er om of we Foxconn kennen als producent van producten (van die merken). En nee bijna niemand weet dat!
Wolfos @watercoolertje18 juni 2023 13:29
En hoe zou dat komen? Is het misschien omdat journalisten naar Foxconn verwijzen als "iPhone fabrikant"?
watercoolertje
@Wolfos19 juni 2023 07:18
Oh dat zal best, daar ging het alleen niet over :)
Stiggy @Verwijderd17 juni 2023 13:26
Maar het is het enige waar we ze van kennen omdat het bedrijf consequent iphone fabrikant genoemd wordt (zonder verdere duiding) natuurlijk.
Bulkzooi @Verwijderd17 juni 2023 14:47
Omdat dat het enige is waar we ze van kennen. Net als Samsung of Hyundai, maar weinig mensen weten wat ze allemaal maken.
Als het gaat over chaebol's mag Daewoo ook wel een mention. Da's een portmanteau voor iets wat we tegenwoordig een conglomoraat of multi-national noemen.
TheVivaldi @Bulkzooi17 juni 2023 21:48
Vroeger meer dan nu, toen ze ook nog o.a. auto's bouwden.
sourcedirect @Andros17 juni 2023 12:56
Foxconn maakt 70% van alle iPhones en iPhones zorgen voor 45% van de omzet van Foxconn [1], dus zo'n gek label is dat niet. Heel wat anders dan 1 klein product uit duizenden zoals in je Ahold voorbeeld.

[1] https://www.reuters.com/t...-plant-source-2022-10-31/

[Reactie gewijzigd door sourcedirect op 23 juli 2024 08:22]

punishedbrains
@Andros17 juni 2023 12:57
Simpelweg omdat het meer interesse wekt, als een tomaat zeer gewild zou zijn dan had dat wellicht tomaten-fabrikant Ahold geheten. Het is wel jammer dat ze er dan nooit enige verduidelijking bij plaatsen zodat je wat context hebt, maar dat is het probleem met media in het algemeen.
Keypunchie
@Andros17 juni 2023 12:59
Meest aansprekende product en (per artikel) de grootste bron van inkomsten.

Hetzelfde geld voor Apple zelf natuurlijk. Ook daar wordt meestal de iphone erbij gesleept, terwijl ze ook significant verdienen met andere producten, als Mac of AppleTV en met diensten, als Music en Apple TV+
litebyte @Andros17 juni 2023 13:29
Omdat meer dan de helft van hun productie naar deze china (i)phone gaat.
porky-nl @Andros17 juni 2023 16:28
Artikel niet gelezen?
vinkjb @Andros17 juni 2023 18:32
Nou die betalen de werknemers ook voor een appel en een ei.

[Reactie gewijzigd door vinkjb op 23 juli 2024 08:22]


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