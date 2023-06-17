IPhone-fabrikant Foxconn wil zich meer focussen op maken van elektrische auto's

Foxconn, dat onder meer bekend is van de iPhone-productie, is van plan om zich meer te focussen op het produceren van elektrische auto's. Dit doet het Taiwanese bedrijf om minder afhankelijk te zijn van China, waar momenteel het gros van de iPhones wordt geproduceerd.

Hoewel de iPhone-productie momenteel nog de grootste inkomstenbron is voor Foxconn, is het bedrijf bang dat de spanningen tussen de VS en China kunnen uitmonden in een conflict dat deze inkomstenbron in gevaar kan brengen. "We hopen dat de leiders van deze landen vrede en stabiliteit blijven nastreven, maar als bedrijf moeten we rekening houden met het ergste scenario", zegt ceo Young Liu in een interview met de BBC.

Het gros van de iPhone-fabrieken van Foxconn bevindt zich namelijk in China. Hoewel er eerder dit jaar ook plannen bekend werden gemaakt om een deel van de ontwikkeling van iPhones in India onder te brengen, is het maken van telefoons vooralsnog een vrij gecentraliseerde onderneming. Het kost dus veel tijd om op dit gebied niet langer afhankelijk te zijn van China.

Onder meer hierom wil het Taiwanese bedrijf zich meer focussen op EV-productie. Volgens Liu toont de ontwikkeling van elektrische auto's veel gelijkenissen met het maken van telefoons. De productie van EV's onderverdelen in fabrieken in verschillende landen is tevens gebruikelijker, stelt hij. De ceo zegt EV's te willen produceren in de VS, Thailand, Indonesië en mogelijk India. Hoewel het bedrijf tot dusver slechts een klein aantal auto's heeft geproduceerd, wil Foxconn binnen een aantal jaar vijf procent van de wereldwijde EV-markt veroveren.