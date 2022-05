Foxconn verwacht stabielere toeleveringsketen in tweede helft van dit jaar

De Taiwanese elektronicafabrikant Foxconn verwacht in de tweede helft van dit jaar verbeteringen in zijn toeleveringsketen. Dat zei de bestuursvoorzitter van het bedrijf op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Volgens Foxconn gaat de tweede helft van 2022 'in een betere richting', mede doordat de covid-lockdowns in Shangai versoepeld lijken te worden, schrijft persbureau Reuters. "Wij hebben alle vertrouwen in de stabiliteit van onze toeleveringsketen voor de tweede helft van dit jaar", zei Foxconn-voorzitter Liu Young-way op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf.

De elektronicafabrikant gaf op dinsdag aan de eerste autofabrikant te willen worden die 'geen tekort aan materialen en voorraden heeft'. Daarmee doelt Foxconn op de aanhoudende tekorten in de chipsector. Die tekorten hebben bijvoorbeeld invloed op de productie van consumentenelektronica en auto's, twee markten waarop Foxconn actief is. De fabrikant produceert onder meer de iPhones van Apple en werkt ook aan elektrische auto's.

Foxconn waarschuwde eerder deze maand dat zijn omzet uit elektronica zoals smartphones in het komende kwartaal zal dalen vanwege inflatie, verminderde vraag en problemen in de toeleveringsketen, mede door de lockdowns in China. De fabrikant moest in maart bijvoorbeeld zijn productie in de Chinese stad Shenzhen stilleggen door een lockdown vanwege een nieuwe coronagolf in het land. Het bedrijf verwacht nu dus dat de situatie omtrent zijn toeleveringsketen later dit jaar zal verbeteren.