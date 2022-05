Knab begint met ondersteuning Google Pay

Knab heeft ondersteuning voor Google Pay aan zijn mobiele app toegevoegd. Klanten die Google Pay activeren op een smartphone met NFC-ondersteuning, kunnen zo bedragen tot 50 euro direct contactloos afrekenen.

Klanten met een Knab Plus-, Knab Premium- of Knab Zakelijk-pakket kunnen Google Pay bij Knab aanvragen. Gebruikers kunnen verschillende betaalpassen koppelen aan Google Pay, maar moeten de dienst dan voor elke betaalrekening apart activeren. Bedragen tot 50 euro kunnen direct worden betaald. Betalingen van hogere bedragen moeten door de gebruiker worden bevestigd met een scan van het gezicht of een vingerafdruk, of via de persoonlijke code.

Vooralsnog werkt de dienst bij de bank alleen in combinatie met een Android-smartphone met NFC. Knab geeft aan 'te hopen' dat het de dienst ook voor smartwatches beschikbaar kan maken. "Wanneer dat zover is, weten we helaas niet."

Dat Knab, een merknaam van Aegon Bank, Google Pay is gaan ondersteunen, komt niet als een verrassing. Twee weken geleden kondigde het bedrijf al aan de laatste voorbereidingen hiervoor te treffen. De ondersteuning voor Googles dienst volgt een jaar na die voor Apple Pay. Meer Nederlandse banken ondersteuning Google Pay, waaronder de Rabobank, ABN Amro, bunq, N26 en Revolut.