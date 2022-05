Rabobank brengt Google Pay-ondersteuning uit en stopt 1 augustus met Rabo Wallet

Rabobank laat gebruikers vanaf dinsdag 17 mei betalen met Google Pay. Daarbij stopt de bank op 1 augustus met de Rabo Wallet-app. Rabobank zei eerder al deze overstap te maken, maar het was niet duidelijk wanneer dit zou gebeuren.

Rabobank-gebruikers kunnen Google Pay vanaf dinsdag activeren via de Rabobank-app, laat de bank weten in een persbericht. Met Google Pay kunnen klanten contactloos met hun Android-smartphone of smartwatch betalen. Het is ook mogelijk om via Google Pay in webwinkels en in apps te betalen. Rabobank liet vorige week al weten dat het 'op de korte termijn' met Google Pay-ondersteuning zou komen, maar meldde toen nog geen concrete datum.

Rabobank laat Android-gebruikers al contactloos via hun smartphone betalen met de Rabo Wallet-app. Die app komt volgens de bank op termijn te vervallen en wordt op 1 augustus uitgefaseerd. Gebruikers moeten dan overstappen op Google Pay of andere betaalmethoden, zoals hun fysieke betaalpas of smartwatchopties als Garmin Pay en Fitbit Pay.