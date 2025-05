De Nederlandse Rabobank meldt dat er momenteel een storing is waardoor klanten mogelijk transacties niet kunnen afronden. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Het is niet duidelijk hoelang de storing nog gaat duren.

De Rabobank erkent de storing op zijn website, maar geeft weinig details over wat er precies aan de hand is. Op Allestoringen meldden klanten sinds dinsdagochtend rond 06.00 uur Nederlandse tijd dat zij problemen ervaren met overboekingen en inloggen in de Rabobank-app.