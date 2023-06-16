Rabobank waarschuwt voor storing Rabo App en iDEAL - update

Klanten van de Rabobank kunnen momenteel last hebben van een storing waardoor de Rabo App niet te gebruiken is. Ook zouden er problemen met iDEAL-transacties zijn. De Rabobank geeft geen indicatie wanneer de problemen verholpen moeten zijn.

Dat zegt de Nederlandse bank op zijn website. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Overigens zegt iDEAL op de beschikbaarheidspagina dat de storing sinds 08.40 uur weer verholpen moet zijn. Er is geen oorzaak van de problemen bekend.

Update, 10.10 uur: Rabobank zegt dat beide vermelde storingen ondertussen weer verholpen zijn. De bank maakt geen oorzaak van de problemen bekend.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 16-06-2023 09:15
125 • submitter: WPNL

16-06-2023 • 09:15

125

Submitter: WPNL

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Keni 16 juni 2023 09:29
Grote verstoring bij Microsoft Azure services in West-Europa. Misschien gerelateerd?
https://azure.status.microsoft/nl-nl/status
Buitenaerts @Keni16 juni 2023 13:09
Wij hebben geen problemen gehad van deze storing gelukkig, draaien ook alles op Azure West
Iconlast @Keni19 juni 2023 06:45
Het was inderdaad gerelateerd. Conversie dips.
CH4OS @Keni16 juni 2023 09:32
Ik denk het niet, dan zou het ook op https://beschikbaarheid.ideal.nl/ staan. ;)
Alxndr @CH4OS16 juni 2023 10:01
Ga je nu echt onder iedere reactie hetzelfde schrijven terwijl het niet eens over iDeal gaat?
Power2All @CH4OS16 juni 2023 14:25
Je weet dat iDeal niet van Rabobank is ?
Als je de datacenters bekijkt van iDeal en Rabobank, had je kunnen zien dat ze apart van elkaar hosten, dus is het leuk dat iDeal werkt, maar zegt helemaal niks over Rabobank.
CH4OS @Power2All16 juni 2023 14:53
Dat weet ik, maar dat betekent niet dat als iDeal in hun koppeling met de Rabobank een storing heeft, dat mensen dan niet gaan klagen dat 'de Rabo app' niet werkt. ;) De app werkt dan prima. :) Die twee hebben (zoals nu) wel degelijk een relatie. Het artikel gaat immers over de Rabo app en iDeal koppeling, niet waar?

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 09:49]

rstyled 16 juni 2023 09:30
Het is wachten op het moment dat men af en toe de boodschappen niet kan betalen door storingen na afschaffing van bankbiljetten en munten.
nestview @rstyled16 juni 2023 09:36
En hoe vaak heb jij je boodschappen al niet kunnen betalen door een storing dan? Het komt bij mij vaker voor dat ik geen cash bij heb dan dat ik niet kan pinnen. Daarnaast gaat het hier om rabobank ideal + app, pinnen in de winkel kan gewoon.
Cowbeef @nestview16 juni 2023 09:42
Het is mij persoonlijk 3x gebeurt, en dat kwam door een internetstoring in de winkel.

Na de eerste keer nam ik al altijd cash mee dus dan maar met wat minder boodschappen naar buiten.
Transcrawler @Cowbeef16 juni 2023 12:34
Ik wil juist wel van het cash betalen af. Nog niet eerder meegemaakt dat een pinkassa niet werkte. Geld pinnen doe ik sinds jaren sws al niet meer

[Reactie gewijzigd door Transcrawler op 23 juli 2024 09:49]

Cowbeef @Transcrawler16 juni 2023 12:40
Het internet van de supermarkt lag plat, oftewel hun pinapparaten deden het niet.

Mijn internet doet het gewoon. Ik gebruik nooit een openbaar netwerk.
Transcrawler @Cowbeef16 juni 2023 12:54
Da's gewoon pech hebben. Openbaar netwerken gebruiken is bij mij ook taboe, daar heb ik mijn databundel voor. Internet winkel plat komt gelukkig niet vaak voor, zij zijn voor de gehele logistieke keten afhankelijk van het Internet. Zullen daarom over het algemeen de zaken wel goed op orde hebben. Vaker ligt het probleem bij de providers
Cowbeef @Transcrawler16 juni 2023 13:29
Klopt, maar het is wel erg kut als je daar staat met je lunch die je niet kan afrekenen.

Maar daarom neem ik persoonlijk een extra optie mee.
Huugje @Transcrawler16 juni 2023 13:21
En wat is er precies mis mee om gewoon beide opties te hebben?
Verwijderd @Transcrawler19 juni 2023 15:20
maar hoezo moet het helemaal weg?
david-v
@Cowbeef16 juni 2023 10:06
je zou een stroomstoring hebben in de winkel en de kassa wil niet opengaan. Ofwel, het kan wel eens gebeuren.
Cowbeef @david-v16 juni 2023 10:13
Klopt, en daarom is het handig om een alternatief te hebben als zo iets gebeurd.

Als ik in het cafe sta en ze weer een keer het pinapparaat in de wasbak laten vallen staan ze ook altijd te kloten met het betaalsysteem om te gooien want het is pin-only. Super ruk als je enige pinapparaat dan stuk is.

Ik heb daarom altijd wel iets van contant mee want vaak genoeg zeggen ze toch wel "oke geef maar dat geld".
david-v
@Cowbeef16 juni 2023 10:17
Als ik in het cafe sta en ze weer een keer het pinapparaat in de wasbak laten vallen staan ze ook altijd te kloten met het betaalsysteem om te gooien want het is pin-only. Super ruk als je enige pinapparaat dan stuk is.
Als ik de eigenaar was en dit overkomt me, dan zou ik betaalverzoeken QR codes aanmaken met mijn telefoon zodat mensen met hun mobieltje via iDeal kunnen betalen ;)

De kosten van meerdere betaalmiddelen (digitaal én fysiek) is vele malen hoger dan de schade die je oploopt omdat digitaal betalen even niet kan.
Cowbeef @david-v16 juni 2023 10:55
Dat is ook precies wat ze doen, maarja barpersoneel is zelf ook al een beetje aangeschoten (het gaat om een studentenbar in dit geval) dus dat opzetten duurt meestal wel een half uurtje.

Bij een supermarkt zal het wel niet zo snel gebeuren dat je alleen met pin mag betalen, vandaar dat ik altijd iets van contant meeneem als ik boodschappen doe.
Aherin @nestview16 juni 2023 10:00
Ik stond eergisteren bij de AH waar de pin automaten het "ineens" niet meer deden. Voor het eerst in mijn leven dat ik dat mee maak, maar niet minder vervelend omdat ik dit keer toevallig geen cash bij me had. Nou duurde het maar vijf minuten, maar anders had ik dus mijn boodschappen moeten laten staan.

We zijn gewend om belangrijke IT systemen redundant uit te voeren, dat moeten we met geld stromen ook doen. Digitaal EN fysiek. Als het een uitvalt, kun je het andere gebruiken. En er zullen altijd mensen blijven die anti <oplossing> zijn, maar het grootste deel vang je er mee af.
david-v
@Aherin16 juni 2023 10:09
het probleem met dit soort redundanties die maar in 0.01% van de gevallen nodig zijn zijn de enorme kosten dat het met zich meebrengt.

Nog belangrijker is bijvoorbeeld dat je thuis stroom hebt. Bij een storing zou je dus een aggregaat of accu moeten hebben om de klap op te vangen. Maar ik ken vrijwel niemand die dat doet.

Het tijdelijk niet kunnen betalen in een winkel zie ik niet als van levensbelang, tenzij het dagen duurt natuurlijk ;)

edit:typo

[Reactie gewijzigd door david-v op 23 juli 2024 09:49]

Aherin @david-v16 juni 2023 10:41
ik heb een UPS thuis. Voor de laptop, de router en de koffiemachine :Y

En nee, tijdelijk niet kunnen betalen is voor de MEESTE mensen geen probleem. Maar er is een steeds grotere bevolkingsgroep die net aan de eindjes aan elkaar kan knopen. Ik ken mensen die in de schuldsanering zitten en van 50 euro per week moeten leven. Ik laat even de schuldvraag buiten beschouwing want die doet er hier niet toe. Die mensen zijn blij dat ze het van maandag tot maandag kunnen redden. Als er dan een grote pin storing is van 2 a 3 dagen dan hebben ze dus een probleem.

Dat het voor jou en mij geen probleem is om een dag of twee dagen later boodschappen te doen, wil niet zeggen dat het voor niemand een probleem is ;)

[Reactie gewijzigd door Aherin op 23 juli 2024 09:49]

david-v
@Aherin16 juni 2023 10:51
Als er dan een grote pin storing is van 2 a 3 dagen dan hebben ze dus een probleem.
Is dat ooit voorgekomen in Nederland? Ik kan me dat serieus niet herinneren.
Aherin @david-v16 juni 2023 11:53
Ik ook niet, maar gezien de huidige spanningen in de wereld sluit ik ook niet uit dat we het mee gaan maken ;-)
MazDaMan1970 @david-v16 juni 2023 15:12
Redundantie hoeft helemaal niet zo duur te zijn, voor grote supermarktketens moet dat prima te doen zijn, als ze zelf zoiets zouden invoeren. Maar dan wel gemeenschappelijk.
david-v
@MazDaMan197016 juni 2023 15:28
Redundantie hoeft helemaal niet zo duur te zijn
Het onderhouden van een fysieke betaalmiddel is in ieder geval niet goedkoop. kluis met een tijdslot, grote hoeveelheden fysiek geld die continu beveiligd moeten worden (50 euro briefjes gaan meestal in een andere vak bij de kassa), natellen elke dag, geldtransport zodat je genoeg wisselgeld hebt, administratie kosten kosten die de bank in rekening brengt voor inleveren en ophalen van grote sommen fysiek geld enz.
corporalnl @nestview16 juni 2023 10:02
In Duitsland was er vorigjaar een grote storing van dagen. ( meer dan een week )

Dus ja het is een risico.
TechSupreme @nestview16 juni 2023 13:12
Nou ik had dus vorige week een storing met VPay waardoor Apple Pay niet werkte bij sommige processors. heel onhandig als je daar staat met een tas vol spullen en er staat "Storing Betaal anders" op het scherm.

Het gebeurt dus wel... en veel vaker dan je denkt.

Maar goed meer als een irritatie is het niet. Maar stel je voor, de Russen leggen morgen onze infra plat... Dan hebben een hoop mensen geen toegang meer tot hun geld want alles gebeurt tegenwoordig elektronisch. Voor de jongere generaties al helemaal die hebben hun telefoon met Apple Pay of Google Pay en dat was het.
Aiii @rstyled16 juni 2023 09:33
Moet ik dan de volgende dag terugkomen? Oh jee, wat erg.
Aherin @Aiii16 juni 2023 10:46
Voor mensen die in de schuldsanering zitten, en het net aan een week kunnen redden, kan dat wel een probleem zijn ja. En dan is dat wel degelijk erg.
Jeroenneman @Aherin16 juni 2023 11:34
Die mensen pinnen vrijwel allemaal hun geld eenmaal per week, en betalen contant, omdat je dan veel bewuster met je geld omgaat dan met digitale getallen op een database ergens.
MarcoC @rstyled16 juni 2023 09:41
En dan?
Alxndr @rstyled16 juni 2023 09:56
Het is wachten op het moment dat winkels verplicht worden cash te accepteren?
Johnny D @Alxndr16 juni 2023 10:38
die winkels negeren is de oplossing
Als ik zonder enige aanwijzing niet cash kan betalen , zeg ik tot ziens en laat alles bij de kassa achter en ga ergens anders heen
lenwar
@Alxndr16 juni 2023 10:40
Dat lijkt me niet geheel de beste oplossing voor iedereen. Ik denk niet dat autodealers het zien zitten om nieuwe auto’s contant af te laten rekenen.

Op dit moment is er geen acceptatieplicht van geld. Dit is ook de reden dat een winkel bepaalde coupures mag weigeren. (Het stickertje op het raam/bij de kassa is niets rechtsgeldig, alleen een service en een middel om discussie te voorkomen)

Als iemand dat niet accepteert en niet wil pinnen, is dat het probleem van de ondernemer. Die mist z’n verkoop.

Het verplicht stellen van acceptatie van contant geld overal, gaat voor veel gedoe zorgen. Parkeerautomaten enzo zijn dan in eens weer doelwit van criminelen.
Autisme_tech @lenwar16 juni 2023 13:08
Sterker nog als je een auto iets anders koopt boven de 3000,- bij een ondernemer mag je niet eens contact afrekenen, dit ivm het witwassen van geld.
lenwar
@Autisme_tech16 juni 2023 13:59
https://www.rijksoverheid...aankopen-met-contant-geld
10.000 Er is een voorstel voor 3.000 euro

Ik wist dit overigens niet. Ik kan me er ook wel in vinden overigens.


Edit:
Ik las m'n eigen linkje verkeerd. :|
Boven de 10.000 euro is er een verplichting om een cliëntenonderzoek te doen. En er is een wetsvoorstel om boven de 3.000 euro te verbieden.

[Reactie gewijzigd door lenwar op 23 juli 2024 09:49]

Kimbo72 @rstyled16 juni 2023 18:32
na afschaffing van bankbiljetten en munten.? Gebeurd dat in 2030?
cariolive23 16 juni 2023 09:19
Kun je toch gewoon melden op Allestoringen?

Het gebeurt zo vaak dat het niet echt nieuwswaardig meer is.
knakworst @cariolive2316 juni 2023 09:21
Normaal is het ING, dus dit is echt wel nieuws.
ChemoNL @knakworst16 juni 2023 09:24
It's funny because it's true.

Dat gezegd hebbende, vind ik het best irritant dat een grote bank, in deze moderne tijd, zijn/haar systemen niet op orde krijgt.
CH4OS @ChemoNL16 juni 2023 09:43
Er zal altijd ergens een point of failure zijn. Onfeilbare ICT omgevingen zijn nu eenmaal een utopie. Helemaal in bank-omgevingen, die best behoorlijk complex zijn. Zomaar roepen dat een bank "de systemen niet op orde krijgt" is dan best kort door de bocht.
n4m3l355 @CH4OS16 juni 2023 10:06
Misschien een betere vraag (en zou leuk zijn voor Tweakers om dit te monitoren) hoevaak dit voorkomt wat hun SLA is. Stel je voor een bepaalde bank is buitensporig vaak offline dan zou dit voor Tweakers een leuk artikel zijn, maar direct ook voor ons als lezer een goede reden om niet bij die bank te blijven.
lenwar
@n4m3l35516 juni 2023 10:28
Hoezo?

Stel dat de ING voor de variatie een storing heeft, maar jij die dag niks te doen hebt met de ING, dan heb jij er geen last van.

Als je er wel te vaak last van hebt dan stap je op. Daar heb je Tweakers of een andere bron toch niet voor nodig?

Ik zeg altijd: als je bij bent met wat je hebt, moet je het houden. Ben je niet meer blij of je kan wat beters krijgen, dan moet je om je heen gaan kijken en eventueel wat anders nemen.
ChemoNL @CH4OS16 juni 2023 13:05
Correct, daarover zeg ik ook niets.
Ik doelde meer op het feit dat de grote concurrenten veel minder last hebben van downtime. dus daar hebben zij de zaken wel op orde.
CH4OS @ChemoNL16 juni 2023 13:17
ING is anders een hele grote concurrent en die heeft juist dit jaar wat storingen betreft best een jaar met pech. Zomaar stellen dat de concurrenten de zaken wel op orde hebben zou ik dus zeker niet doen.
Gladiator5 @CH4OS16 juni 2023 10:06
Ik vind het daarom wel belangrijk om niet geheel afhankelijk te zijn van digitaal geld.

het is me gelukkig nooit meer overkomen, maar kan me herinneren dat ing als ''fout'' alle overboekingen dubbel had geboekt, stond ik met een feest dag(dacht Koningsdag, als ik het me goed herinner :p), alle potjes onderste boven te halen, want ik kon niet pinnen, omdat ik hierdoor rood stond.

Zins dien altijd cash op zak. Zoiets overkomt me echt nooit meer.
nils7 @ChemoNL16 juni 2023 09:31
Stiekem heb ik altijd het gevoel dat er hack pogingen zijn en ze geen andere optie hebben dan het offline te halen of te containen zodat een andere server uiteindelijk online is.
Maar dat is puur speculatie.

Hetzelfde geldt voor je wachtwoord is ineens fout bij een website. 3x proberen, dan een reset en dan toch je wachtwoord invullen wat je gebruikte (of dat slim is, is vers 2) maar dan wel de melding krijgen dat je geen eerder gebruikt wachtwoord mag invullen.
lenwar
@nils716 juni 2023 10:24
Dat is niet best practice.

Wanneer je door hebt dat je systeem wordt aangevallen moet je juist niet de boel dichtzetten, maar zoveel mogelijk logging en tracing aanzetten.

Je hebt er meer aan om precies te weten wat waar en wie dan proberen te stoppen en maar hopen dat je niks kwijt bent.
Aaargh! @lenwar16 juni 2023 12:59
Wanneer je door hebt dat je systeem wordt aangevallen moet je juist niet de boel dichtzetten, maar zoveel mogelijk logging en tracing aanzetten
Dat is ook niet best practice. De best practice is heel snel op je keyboard gaan rammen, liefst met 2 man, terwijl er allerlei random windows over je scherm vliegen
Ionicawa @ChemoNL16 juni 2023 10:17
In de praktijk kan er altijd wel eens een keer wat misgaan natuurlijk. Ik vind de Rabobank hierin nog wel een van de betere.
Autisme_tech @knakworst16 juni 2023 13:09
Rabobank toch ook wel regelmatig hoor kan ik zeggen uit ervaring. Alleen wordt dat niet altijd gemeld
Verwijderd @cariolive2316 juni 2023 09:28
Het is nooit goed, als tweakers het niet meld is het: waarom melden jullie geen storingen?

En wanneer ze het wel melden is het zo'n antwoord wat jij geeft
evilution @Verwijderd16 juni 2023 09:42
Welkom op internet :+
CH4OS @cariolive2316 juni 2023 09:32
Of op https://beschikbaarheid.ideal.nl/ :) Zou ik althans een logischere plek vinden, gezien de combinatie Rabo app + iDeal.

EDIT:
Daarnaast is allestoringen.nl ook nog eens opgezet met een andere insteek. Die is namelijk vanuit de consumerende kant, hebben andere gebruikers ook problemen met een bepaalde dienst of service.

Het is dus niet bedoeld als informerende partij, waarbij een bank bijvoorbeeld kan melden "we hebben storing" of "er komt dan en dan onderhoud, dus liggen we er even uit".

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 09:49]

bhartman @CH4OS16 juni 2023 12:33
Ik kan je vertellen dat er banken zijn die de website van allestoringen monitoren ;)
CH4OS @bhartman16 juni 2023 13:19
Dat weet ik, er zijn meer bedrijven/instellingen die dat doen. ;) Maar Allestoringen is nu eenmaal niet bedoelt om te communiceren naar gebruikers. Allestoringen wordt juist gevoed door meldingen van gebruikers, in dat op zicht is het dan wel logisch om (als klantenservice of zo) een dergelijke pagina te monitoren, naast de eigen monitoring systemen.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 09:49]

Alxndr @cariolive2316 juni 2023 10:04
Mag van mij ook gewoon hier, allestoringen houd ik niet in de gaten Tweakers wel.

Nu weet ik dat ik het voorlopig niet hoeft te proberen, totdat ik de update dat het opgelost is zie.
evilution 16 juni 2023 09:30
Vorige week ING, nu Rabo weer. Kunnen banken niet gewoon een rooster opstellen wanneer wie er uit ligt?
muffer @evilution16 juni 2023 09:57
Zit al een aantal jaar bij ASN. Kan me geen storing herinneren.

Het is goedkoper dan de drie grote, betere service, minder storingen, sociaal verantwoordelijker en net zoveel kantoren in de buurt als je er eentje nodig hebt om binnen te lopen (0).
lenwar
@muffer16 juni 2023 10:44
Wat voor service gebruik jij van je bank dan? En hoe is die daar beter dan bij de (bijvoorbeeld) ING?

Ik zit sinds m’n kindertijd bij één van de grote drie. Ik heb het in al die jaren één keer gehad dat ik, wanneer ik geld wilde overmaken dat niet kon doen door een storing.

Ik zie hier regelmatig storingen voorbij komen van ‘mijn bank’, maar ik had op die momenten dus blijkbaar nooit de noodzaak om iets te doen, dus had ik er geen last van. (Net zoals ik geen last heb van een gestremde brug waar ik niet overheen hoef)
Jeroenzer @lenwar16 juni 2023 10:48
Dat jij het niet nodig hebt gehad tijdens de storing betekend niet dat het niet erg is natuurlijk.
Een bank moet gewoon ALTIJD uptime hebben van diensten waar direct geld in om gaat.

Zoals saldo in zien, geld overmaken naar rekeningen etc etc

De ING heeft gewoon te vaak dit soort storingen, ik heb er ook niet veel last van maar vind het alsnog on-acceptabel
lenwar
@Jeroenzer16 juni 2023 11:03
Dat spreek ik ook niet tegen.
Het is ook heel triest hoe vaak de er verstoringen zijn bij de ING. Ik geef alleen aan, dat niet iedere storing voor alle gebruikers daadwerkelijk een probleem is op dat moment.
Polydeukes @Jeroenzer16 juni 2023 13:46
ALTIJD dus 100% uptime is onbetaalbaar en waarschijnlijk ook onmogelijk, maar het moet wel op een acceptabel niveau liggen. In ieder geval op een hoger niveau dan bij ING.
lenwar
@Polydeukes16 juni 2023 14:17
Ik denk dat 100% 'geplande uptime' (dus alleen downtime voor onderhoud/ingeplande werkzaamheden) in theorie mogelijk zou moeten zijn voor bepaalde dingen. Het gaat dan alleen supercomplex en superduur worden. Dat kan het onmogelijk waard zijn en je moet dan ook HEEL veel vertrouwen hebben in je contractanten/parijten met wie je werkt.

Anekdote:
Ik werkte jaren geleden voor een zakelijke ISP (eind jaren 90). één van onze klanten kreeg een directe uplink met glasvezels. Zij hadden 2 glaslijnen. De één was de ander z'n backup. Ze gingen beiden aan een andere kant het pand uit, gescheiden stroomgroepen, netwerksegmenten, load balancers. enz, enz, enz. Heel de bups
Op papier helemaal goed aangelegd om een hoge uptime te kunnen waarborgen.

Op een gegeven moment werd er ergens gegraven en trokken ze één van hun glaslijnen kapot. Alles lag helemaal plat. Wat bleek de aannemer gedaan te hebben met die glaslijnen? Kabel één ging naar het westen, kabel twee ging naar het oosten, zuiden, westen en sloot netjes aan in dezelfde 'geul' als de eerste lijn te hebben gelegd :+ (ofwel uiteindelijk liepen ze 100m naast het pand netjes met twee kabeltjes naast elkaar....


Anyway. Het niveau dat ING op het moment haalt is in elk geval onacceptabel voor een systeembank. (En voor degenen die het niet kennen. Een systeembank is een bank die vanuit wetgeving niet failliet mag en kan gaan. De banken zijn te essentieel voor Nederland. Als één van deze banken omvalt, dan staat Nederland stil. Deze banken zullen altijd door de overheid 'gered' worden tegen faillissement. Daar zitten uiteraard ook eisen aan vanuit diezelfde wetgeving. Deze banken hebben veel minder vrijheden als andere banken.
In Nederland zijn er 5 systeembanken: De BNG (Bank der Nederlandse Gemeenten), De ING Bank, De Rabobank, De ABN Amro en typisch genoeg: De SNS Bank )

Internationaal is er ook de Financial Stability Board (geleid door de Nederlander Klaas Knot) die een internationale lijst van systeembanken bijhoudt. Dit is allemaal naar aanleiding van "De kredietcrisis" van een paar jaar terug.
muffer @lenwar16 juni 2023 18:11
Ik heb ze ooit een keer moeten bellen met een vraag. Ik belde het service nummer, wachte nog geen 5 minuten, vertelde tegen de persoon mijn probleem en die gaf antwoord. Er was geen keuzemenu, ik werd niet verwezen naar de website en de persoon aan de telefoon hoefde het ook niet na te vragen. Dat is mij bij andere banken nog nooit gelukt.
lenwar
@muffer16 juni 2023 19:17
Dat is inderdaad wel fijn. Nou heb ik in al die jaren nooit met mijn bank gebeld, dus ik zou niet weten hoe dat bij mijn van gaat, maar mijn verwachting is in elk geval niet hetzelfde :)
Verwijderd @evilution16 juni 2023 09:39
Heb tegenwoordig revolut als 2de bank, die lijkt wel soepel te werken... Geen storingen gehad nkg
supersnathan94
@Verwijderd16 juni 2023 10:10
Nee maar die heeft weer andere problemen:
nieuws: Online bank Revolut is getroffen door hack, gegevens van 50.000 klant...
Verwijderd @supersnathan9416 juni 2023 10:21
Dat kan bij iedere bank gebeuren
Tubby @Verwijderd16 juni 2023 10:24
Nee!

Dat zou in geen vorm acceptabel moeten zijn. En zeker een bank moet dit soort dingen dusdanig op orde hebben dat dat op geen manier acceptabel is.

|:(

[Reactie gewijzigd door Tubby op 23 juli 2024 09:49]

killerbie @Verwijderd16 juni 2023 10:25
slecht excuus
Kevinp @Verwijderd16 juni 2023 10:39
De vraag is altijd of het verwijtbaar is. en dat is iets wat bijna niet te beoordelen is.
machiel @evilution16 juni 2023 10:10
Het lijkt wel normaal te worden - ik vraag me af wat hier achter zit.
Johnny D @evilution16 juni 2023 10:36
enkele keren de laatste weken was het de ING zal je bedoelen
Verwijderd 16 juni 2023 09:51
Rabo app is geen app maar chrome in een wrapper
holoduke51 @Verwijderd16 juni 2023 10:28
Tegenwoordig kwa performance maakt het niet uit. Mits goed geïmplementeerd ook kwa look en feel precies gelijk.
En als ontwikkelaars hoef je niet met die gedrochten van met name Android SDKs te werken. Lang leve webapp/spa. Over 5 jaar is weer alles web. Zoals het hoort.
david-v
@Verwijderd16 juni 2023 10:04
dat heet een hybride app (als het klopt wat je zegt). Je bedoeld te zeggen dat het geen volledige native app is.
lenwar
@Verwijderd16 juni 2023 10:47
Dat lijkt me vrij sterk. Er zal mogelijk een stukje Chrome geheel worden om de front-end in te laden, maar er zal meer achter zitten dan dat.
vinkjb 16 juni 2023 15:33
Gek genoeg hoor je nu niemand die zegt Alweer ik ga weg, overstappen. Zegt mij meer dat men erg selectief is bij bepaalde banken.
gimbal @vinkjb16 juni 2023 16:56
Als persoon die een rekening heeft bij beide (en dus dergelijke nieuwtjes in de gaten houdt): de ING heeft maandelijks wel een storing, dat kan ik van de Rabo (nog) niet zeggen. Niet dat ik een storing per maand problematisch ga noemen, zolang de afhandeling maar degelijk is en het beperkt blijft tot 1 manier van bankieren en niet de gehele linie aan opties.
vinkjb @gimbal17 juni 2023 00:47
Eens maar grote bomen vangen veel wind zegt men, over het algemeen heb ik er geen last van of hoef ik misschien niets te betalen op het moment dat er storing is moet ik zeggen. En ik zit bij ING, maar als je dringend moet betalen of in de winkel staat of bij de pomp is het zeker helemaal ruk. Daarom Cash is King in sommige gevallen..
g_v_rijn 16 juni 2023 09:29
Wel fijn dat de hackers 'vooraf' hun aanval aankondiging _/-\o_
ongeregistreerd 16 juni 2023 09:41
Kan zonder issue de rabo app gebruiken...
Ollie_NL @ongeregistreerd16 juni 2023 10:30
Ik ook, wel melding maar kon 8:25 uur gewoon betaling via de app doen naar de ING
Kevinp @ongeregistreerd16 juni 2023 10:37
Ik heb zojuist iets betaald.
Jeroenzer 16 juni 2023 09:44
verfrissend.... een keer niet de ING
ArcticWolf @Jeroenzer16 juni 2023 10:42
Niet te hard roepen :P
RRR2003 @Jeroenzer16 juni 2023 10:45
ik dacht precies het zelfde haha.
RxTweak @Jeroenzer16 juni 2023 17:28
Die zijn doorgaans op de maandag, de dinsdag en de woensdag. Het is vrijdag vandaag dus geen zorgen.
Alxndr 16 juni 2023 09:59
LOL, heb ik weer. Ben alweer twee weken m'n administratie aan het uitstellen en net als ik er echt niet meer onderuit kan komen... Zal in de loop van de dag wel opgelost zijn hoop ik. :9~

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