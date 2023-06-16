Rabobank waarschuwt voor storing Rabo App en iDEAL - update

Ik denk dat 100% 'geplande uptime' (dus alleen downtime voor onderhoud/ingeplande werkzaamheden) in theorie mogelijk zou moeten zijn voor bepaalde dingen. Het gaat dan alleen supercomplex en superduur worden. Dat kan het onmogelijk waard zijn en je moet dan ook HEEL veel vertrouwen hebben in je contractanten/parijten met wie je werkt.
Anekdote:
Ik werkte jaren geleden voor een zakelijke ISP (eind jaren 90). één van onze klanten kreeg een directe uplink met glasvezels. Zij hadden 2 glaslijnen. De één was de ander z'n backup. Ze gingen beiden aan een andere kant het pand uit, gescheiden stroomgroepen, netwerksegmenten, load balancers. enz, enz, enz. Heel de bups
Op papier helemaal goed aangelegd om een hoge uptime te kunnen waarborgen.
Op een gegeven moment werd er ergens gegraven en trokken ze één van hun glaslijnen kapot. Alles lag helemaal plat. Wat bleek de aannemer gedaan te hebben met die glaslijnen? Kabel één ging naar het westen, kabel twee ging naar het oosten, zuiden, westen en sloot netjes aan in dezelfde 'geul' als de eerste lijn te hebben gelegd
(ofwel uiteindelijk liepen ze 100m naast het pand netjes met twee kabeltjes naast elkaar....
Anyway. Het niveau dat ING op het moment haalt is in elk geval onacceptabel voor een systeembank. (En voor degenen die het niet kennen. Een systeembank is een bank die vanuit wetgeving niet failliet mag en kan gaan. De banken zijn te essentieel voor Nederland. Als één van deze banken omvalt, dan staat Nederland stil. Deze banken zullen altijd door de overheid 'gered' worden tegen faillissement. Daar zitten uiteraard ook eisen aan vanuit diezelfde wetgeving. Deze banken hebben veel minder vrijheden als andere banken.
In Nederland zijn er 5 systeembanken: De BNG (Bank der Nederlandse Gemeenten), De ING Bank, De Rabobank, De ABN Amro en typisch genoeg: De SNS Bank )
Internationaal is er ook de Financial Stability Board (geleid door de Nederlander Klaas Knot) die een internationale lijst van systeembanken bijhoudt. Dit is allemaal naar aanleiding van "De kredietcrisis" van een paar jaar terug.