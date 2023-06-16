Rabobank waarschuwt voor storing Rabo App en iDEAL - update

Klanten van de Rabobank kunnen momenteel last hebben van een storing waardoor de Rabo App niet te gebruiken is. Ook zouden er problemen met iDEAL-transacties zijn. De Rabobank geeft geen indicatie wanneer de problemen verholpen moeten zijn.

Dat zegt de Nederlandse bank op zijn website. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Overigens zegt iDEAL op de beschikbaarheidspagina dat de storing sinds 08.40 uur weer verholpen moet zijn. Er is geen oorzaak van de problemen bekend.

Update, 10.10 uur: Rabobank zegt dat beide vermelde storingen ondertussen weer verholpen zijn. De bank maakt geen oorzaak van de problemen bekend.