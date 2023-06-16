Spyware gevonden op smartphones Belgische politieagenten en rechters

Er zijn sporen van spionagesoftware gevonden op de smartphones van verschillende politieagenten en rechters in België. Het is nog niet duidelijk wie er achter het gebruik van de software zit; dat wordt momenteel onderzocht.

De Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne bevestigt tegenover de Franstalige omroep RTBF de bevindingen van de omroep. "Het is waar dat we bij sommige politiediensten en magistraten aanwijzingen hebben gevonden die kunnen wijzen op mogelijke hacking of besmetting." Daar loopt momenteel een onderzoek naar. De Computer Crime Unit van de federale Belgische politie heeft intussen al meer smartphones van agenten, onderzoeksrechters en andere magistraten bestudeerd.

Het is niet duidelijk hoeveel toestellen besmet zijn met spionagesoftware en wie deze software zou hebben toegepast, al zegt Van Quickenborne dat het een 'vrij uitzonderlijk' incident is. Wel noemt hij Brussel de 'spionnenhoofdstad van de wereld'. Het Europees Parlement is gevestigd in de Belgische hoofdstad en RTBF speculeert dat het corruptieschandaal met Qatar en Marokko hiermee te maken kan hebben. Voor die theorie bestaat vooralsnog geen concrete aanleiding.