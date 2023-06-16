Squarespace koopt Google Domains en Google hevelt alle domeinen over

Het Amerikaanse Squarespace maakt bekend websitehoster Google Domains over te nemen. Alle bezittingen van Googles service gaan naar Squarespace en alle domeinen die bij Domains geregistreerd zijn, worden overgeheveld naar servers van Squarespace.

In een blogpost belooft Squarespace dat huidige Domains-klanten ten minste twaalf maanden onder de huidige Google-voorwaarden en -prijzen blijven vallen. Dat wordt pas relevant als de transactie officieel is, wat naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 het geval zal zijn.

Er worden ongeveer tien miljoen domeinen overgeheveld naar het nieuwe bedrijf. Naar eigen zeggen worden 'Google Domains-klanten aanvullend aangemoedigd om een website te bouwen met de tools van Squarespace'. Deze aanmoediging betreft ook het overstappen op de abonnementenstructuur van laatstgenoemde. Google verzekert dat er niets verandert aan bestaande websites, maar dat klanten op den duur wel over moeten stappen op het betaalsysteem van Squarespace. Beide bedrijven zeggen hier ondersteuning voor te bieden.

Ook is er nog de kwestie Google Workspace. Via het overkoepelende abonnement voor professionals en bedrijven kan namelijk een domein aangemaakt worden. Squarespace schrijft dat het 'minimaal de komende drie jaar de exclusieve domeinprovider' wordt voor Workspace-klanten die via deze service een domein aanmaken.

Het is niet officieel bekend hoeveel Squarespace voor de assets van Google betaald heeft, maar een bron zegt tegen Bloomberg dat het om een bedrag van 180 miljoen dollar gaat. Er was tot dusver geen indicatie dat Google wilde stoppen met zijn Domains-service. In maart 2022 werd de dienst pas volledig operationeel na een bètafase van ruim 7,5 jaar.