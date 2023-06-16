Squarespace koopt Google Domains en Google hevelt alle domeinen over

Het Amerikaanse Squarespace maakt bekend websitehoster Google Domains over te nemen. Alle bezittingen van Googles service gaan naar Squarespace en alle domeinen die bij Domains geregistreerd zijn, worden overgeheveld naar servers van Squarespace.

In een blogpost belooft Squarespace dat huidige Domains-klanten ten minste twaalf maanden onder de huidige Google-voorwaarden en -prijzen blijven vallen. Dat wordt pas relevant als de transactie officieel is, wat naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 het geval zal zijn.

Er worden ongeveer tien miljoen domeinen overgeheveld naar het nieuwe bedrijf. Naar eigen zeggen worden 'Google Domains-klanten aanvullend aangemoedigd om een website te bouwen met de tools van Squarespace'. Deze aanmoediging betreft ook het overstappen op de abonnementenstructuur van laatstgenoemde. Google verzekert dat er niets verandert aan bestaande websites, maar dat klanten op den duur wel over moeten stappen op het betaalsysteem van Squarespace. Beide bedrijven zeggen hier ondersteuning voor te bieden.

Ook is er nog de kwestie Google Workspace. Via het overkoepelende abonnement voor professionals en bedrijven kan namelijk een domein aangemaakt worden. Squarespace schrijft dat het 'minimaal de komende drie jaar de exclusieve domeinprovider' wordt voor Workspace-klanten die via deze service een domein aanmaken.

Het is niet officieel bekend hoeveel Squarespace voor de assets van Google betaald heeft, maar een bron zegt tegen Bloomberg dat het om een bedrag van 180 miljoen dollar gaat. Er was tot dusver geen indicatie dat Google wilde stoppen met zijn Domains-service. In maart 2022 werd de dienst pas volledig operationeel na een bètafase van ruim 7,5 jaar.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 16-06-2023 08:07
113 • submitter: Rafe

16-06-2023 • 08:07

113

Submitter: Rafe

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Reacties (113)

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binbash2014 16 juni 2023 09:22
Gek inderdaad dat ze dat zo snel weer weg doen. Ik ben nog niet lang geleden overgestapt vanwege de prijs en gemak. Een aantal Nederlandse hosters voerden ineens enorme verhogingen voor domain hosting, vandaar. Die zoektocht begint straks opnieuw. Gelukkig is een domain veel sneller verhuisd dan een website. ;-)
Verwijderd @binbash201416 juni 2023 11:31
Erg teleurstellend inderdaad.
Ik was ook al geruime tijd aan het experimenteren met verschillende Domain Registrars en hosters om te zien wat een goede optie was.

De Nederlandse hosters worden allemaal opgekocht en verhogen sterk hun prijzen. Daarom maar weg bij versio (ook slechte api ondersteuning). Toen naar Cloudflare maar die doet helaas weer geen .nl domeinen. Ik was net aan het experimenteren met Google en dat beviel erg goed.

Microsoft was mijn eerste optie maar die biedt ook al helemaal niets aan. Volgens mij is het zo'n verloren markt dat iedereen het maar opgeeft...
edebont @Verwijderd16 juni 2023 14:08
Hier kun je omheen werken door je de domain bij .nl domein registrar onder te brengen, maar vervolgens de DNS te koppelen aan die van Cloudflare. Voor thuis/hobby gebruik heb je bij Cloudfare de free tier, dus het kost je niks. Je hebt dan echter wel de Cloudflare DNS met alle voordelen (API, Zero trust etc...)

Ik gebruik dit al een tijdje en het werkt uitstekend.

[Reactie gewijzigd door edebont op 22 juli 2024 13:17]

Verwijderd @edebont19 juni 2023 13:04
Dat doe ik inderdaad zelf ook voor 1 domein (een overblijfsel van het experimenteren). Vanwege DNSSEC problemen (dat loopt niet altijd even goed tussen partijen) had ik juist de beslissing genomen om alles naar Google domains te zetten (wanneer de huidige zaken verlopen). Nu maar eens gaan kijken naar AWS..
edebont @Verwijderd20 juni 2023 11:34
Tip: je hoeft volgens mij niet persé te wachten totdat je domeinen verlopen. Mijn ervaring is dat de meeste hosting providers je domein "gratis' overnemen met de looptijd van het oude registrar. Ik heb 4 domeinen overget van Google Domeins naar GoDaddy (ja, ik weet dat betere registrars zijn, maar dit kwam even zo uit), en ik ga pas betalen als de termijnen die ik had bij Google Domains zijn verlopen. Bij ééntje was dit het geval, en daarvoor moest ik dan ook betalen. Verder nog even handig om te weten dat je na een domain transfer over het algemeen 60 dagen moeten wachten voor een eventuele volgende transfer.
Verwijderd @edebont20 juni 2023 12:59
Ga ik eens uitproberen met een domein, dank voor de tip!
Mic2000 16 juni 2023 08:13
Geldt dit ook voor domeinen van one.com?

Edit: ik heb het even nagevraagd bij ze. Nee one.com heeft geen samenwerking met Google.

Zoals ik hieronder al schreef, vroeger stond daar altijd iets over op hun voorpagina.. Maar dat kan al 18 jaar geleden zijn.

Edit 2: Even gekeken in internet webarchive, het stond mij bij dat er nog meer bij stond, zoiets als. Powered by Google, maar goed dat kan van alles betekenen, ik heb het waarschijnlijk verkeerd geïnterpreteerd.

https://web.archive.org/w...11BE6C563616D372EC358CAA2

[Reactie gewijzigd door Mic2000 op 22 juli 2024 13:17]

Anomnomnomymous @Mic200016 juni 2023 08:59
Ik heb zelf meerdere domeinen bij one.com, en heb zelf nog nooit gehoord van enige affiliatie met Google.
Mic2000 @Anomnomnomymous16 juni 2023 09:00
Het stond vroeger letterlijk op de voorpagina. Let op ik heb daar al een domein sinds ongeveer 2005 of 2006.
Anomnomnomymous @Mic200016 juni 2023 09:20
Hetzelfde hier qua periode - het enige dat ik me herinner mbt Google is dat je standaard een voucher/tegoed kreeg voor Google’s AdSense.
Verder nooit enige links/naam van Google gezien.
Mic2000 @Anomnomnomymous16 juni 2023 09:26
Dit is een snapshot van 2007, ik had het idee en de indruk dat er meer stond, ook powered by Google.

https://web.archive.org/w...11BE6C563616D372EC358CAA2
Anomnomnomymous @Mic200016 juni 2023 11:14
Ik neem aan dat ze met die AdSense deal wel íets met Google hadden (voor wat hoort wat), maar zoals ik zei - verder nooit iets over gelezen binnen hun CMS/communicatie over affiliatie met Google.

Anyway; moet zeggen dat ik uit luiheid nog steeds m’n meerdere domeinen bij hen heb; ondanks de goede hosting over de afgelopen jaren, is het nu toch wel erg prijzig per jaar.
Off-topic; Iemand nog enige aanbeveling voor goede domein/space providers?
Zoop @Mic200016 juni 2023 13:13
Wellicht iets van een "official google partner" banner? Die zijn tegenwoordig wat simpel (wit vlakje, met google logo en int blauw "partner"). Maar vroeger werd daar meer mee gepronkt, dus ik vermoed dat je zoiets hebt gezien. Een official Google partner zijn betekend niet veel meer dan dat het bedrijf of werknemers ervan een certificaat bij Google hebben behaald. Of andere vormen van samenwerken zoals het ondersteunen en of gebruiken van bepaalde Google diensten.
Hierdoor lijkt er een sterke visuele affiliering met Google, maar het is niet veel meer dan een keurmerkje.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 22 juli 2024 13:17]

Mic2000 @Zoop17 juni 2023 17:31
Ik denk inderdaad zoiets... Al goed, blijkbaar loos alarm.

[Reactie gewijzigd door Mic2000 op 22 juli 2024 13:17]

Blizz @Mic200017 juni 2023 12:56
Powered by Google bestond toen nog niet? of was/is voor gebruik van Google Places/Maps e.d. Dus als zij Google's diensten gebruiken om dingen in je buurt te laten zien of een Maps kaart of adres auto-complete o.i.d., dan moest ergens Powered by Google staan. Zie de Maps (Places) API.
Note: When you display predictions from the Google Places search box, you must include the 'powered by Google' logo. This logo is included in the results list by default, for your convenience.
MrMonkE @Anomnomnomymous16 juni 2023 10:45
"Jacob Jensen (2002-2019): Jacob Jensen was de oprichter van One.com en de oorspronkelijke eigenaar van het bedrijf."

Aldus ChatGPT (Dus niet 100% te vertrouwen)

"In the past, Google had a program called the "Google Search Appliance" (GSA), which allowed organizations to integrate Google's search technology into their own websites. Websites that used the GSA were often required to display a "Powered by Google" or similar attribution notice to indicate that the search functionality was powered by Google's technology."

Dus waarschijnlijk de search.
Blamm @Mic200016 juni 2023 08:22
is die ook van Squarespace dan?
Mic2000 @Blamm16 juni 2023 08:23
Nee het stond mij bij dat er vroeger altijd stond dat het op Google servers draaide / onderdeel uitmaakte van google... Maar ik kan dat nu niet meer vinden op hun website...

[Reactie gewijzigd door Mic2000 op 22 juli 2024 13:17]

Bender @Mic200016 juni 2023 09:09
One.com is niet van Google.
Google had volgens mij zijn .dk via one.com geregistreerd.
Dylan_R 16 juni 2023 08:37
Deze vat ik niet helemaal. Google heeft hier toch alleen maar omzet aan? Om het af te staan vind ik een interessante keuze.
ddkiller0900 @Dylan_R16 juni 2023 08:41
Ik vermoed vooral meer focus op de core business.
Martiveen @ddkiller090016 juni 2023 08:44
Is Google Cloud Platform dan geen core service van hun meer? Of gaat dat eraan komen dat het niet goed genoeg draait. Want het lijkt me dat daar een domein provider erbij te hebben misschien wel handig is..
ddkiller0900 @Martiveen16 juni 2023 08:49
Jawel, maar ik denk dat ze zich meer willen focussen op hun cloud diensten en dat het beheer van domeinnamen niet (meer?) in dat rijtje thuis hoort.
Martiveen @ddkiller090016 juni 2023 10:36
Dit voelt als een voorbode voor een killed by. Maar kan het me bijna niet voorstellen dat ze zo'n grote vis zouden laten liggen..
n9iels @Martiveen16 juni 2023 11:02
Dit onderstreept denk ik wel een beetje het gevoel dat veel mensen bij Google hebben. Ze zijn nooit bang geweest om ergens de stekker uit te trekken dus volledig instappen is een risico. Vaak kiezen bedrijven voor één Cloud partner en dat is Amazon of Microsoft. Google is relatief wat duurder (dacht ik) en erg onderhevig aan veranderingen. Zolang dit gevoel blijft trek je niet echt grote bedrijven aan.
Verwijderd @n9iels16 juni 2023 11:22
Google is iets goedkoper maar voor grote ondernemingen kunnen die prijzen flink uiteenlopen (ook aan de kant van Microsoft). Het onderhevig aan verandering klopt niet in de context die je suggereert, de consumenten zaken zijn de experimenten zaken, niet de zakelijke onderdelen. Ook weer, net zoals Microsoft.

Zolang dit gevoel blijft trek je niet echt grote bedrijven aan.
Als bedrijven op 'gevoel' zouden draaien dan zou dit kloppen maar bedrijven draaien op centen ;)
!GN!T!ON @Verwijderd16 juni 2023 12:11
Ook een de Cloud kant van Google wordt met enige regelmaat de stekker uit diensten getrokken. Wij hadden op het werk een app gebouwd met Google IoT Core, i.o.m. met Google en een Google Partner. Dik een jaar aan gewerkt, avond voor we de eerste klanten gingen aansluiten (B2B app) kregen we ineens een mailtje, we stoppen over een paar maanden met IoT Core, er komt geen vervanging. Dus toen hebben we de uitrol voor deze begonnen was alweer kunnen stoppen.

Bij navraag via Google partner kregen als we antwoord 'ja dat had ik alwel verwacht eigenlijk' 8)7 Hebben het nu via een third party geimplementeerd, maar dat heeft wel maanden vertraging en duizenden euro's aan license kosten voor een third party component gekost.
Verwijderd @!GN!T!ON16 juni 2023 12:23
Ik zeg niet dat het nooit gebeurd, alleen dat de stelling 'onderhevig aan verandering' een breed begrip is.
Iedere clouddienst zoals Microsoft 365, Azure, Google, AWS is 'onderhevig aan verandering', dat ligt juist in de kern van deze diensten en is zowel een positief punt als een negatief.
mac1987 @Verwijderd16 juni 2023 12:55
Bedrijven draaien ook op het beperken van risico's en houden daarom van voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. Google is een hoop, maar voorspelbaar en tot op zekere hoogte betrouwbaar kun je ze moeilijk noemen. Zie ook de reactie van @!GN!T!ON

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 22 juli 2024 13:17]

Verwijderd @mac198719 juni 2023 12:51
Ik denk niet dat je dan echt de zakelijke cloud markt volgt? Zowel Google WorkSpace als Microsoft 365 is 'onderhevig aan verandering', dat is inherent aan het 'cloud' model. Dat is een kracht voor de meesten en een zwakte voor sommigen.

Je ziet hier een boel 'fanboys' die graag killedbygoogle sites aanhalen zonder erbij te vertellen dat veel van de diensten die vernoemt worden gewoon een vervanger hebben gekregen of een ander transitiepad. Dat geldt ook voor Microsoft. Maar mensen kijken hier vooral vanuit een bepaalde positie (Google is bad, Microsoft is bad, Amazon is bad) terwijl de werkelijkheid helemaal niet zo bleek is.

Ik hoor hier ook bij de 'getroffenen' maar ik denk wat langer na? Blijkbaar willen ze deze markt niet en kijk wel eerst of Squarespace wat is. Ik heb geen verwachtingen maar kijk eens naar de markt, Microsoft bied ook geen domeinen aan. De Nederlandse partijen zijn zeer slecht (wat je hier leest) en ook allemaal opgeslokt door een handvol bedrijven. Het is een lastige markt, dat is zeker.
djiwie @Martiveen16 juni 2023 12:08
GCP draait/draaide jaren met verlies... ten opzichte van AWS en Azure stelt het niet zoveel voor. Kan me niet voorstellen dat ze dat helemaal killen maar ik snap het ook wel als ze daar geen prioriteit meer aan geven.
Verwijderd @Martiveen16 juni 2023 14:04
Ik ben het wel met je eens maar Azure biedt dit bijvoorbeeld ook niet. Het zal wel een moeilijke markt zijn?
n9iels @Dylan_R16 juni 2023 10:53
Ik ben er ook een beetje verbaasd over. Vooral omdat Google ook cloud producten verkoopt aan consumenten en bedrijven. Het hele pakket aanbieden lijkt mij dan best logisch en ook voordelen hebben. Maar wellicht dat de kosten-baten hier toch scheef zijn ofzo.
!GN!T!ON @n9iels16 juni 2023 12:14
Ze hadden Google Domains ook net in een nieuw jasje gestoken, en verder geintegreerd met GCP. Deze zag ik eerlijk gezegd niet aankomen. Heb persoonlijk net (privé) twee domeinen daar afgesloten één week geleden. Benieuwd wat dit met de pricing gaat doen...
Bender @Dylan_R16 juni 2023 09:07
Nee zeker niet.
Onderhoud van domeinnaam en webhosting vergt de nodige manuren. En het geld dat Google vraagt was aan de onderkant dus veel marge was er ook niet.
Verwijderd 16 juni 2023 08:35
Lijkt mij een wat rare partij om google domains over te namen. Het lijkt mij, ik kan ernaast zitten, dat domeinen bij google vooral (semi) profs zijn, en die gaan toch niet zo;n site van Squarespace afnemen?
maar 10 miljoen domain klanten, ze vragen 20 dollar per jaar voor een .com dat is meteen 200 miljoen dollar omzet.
Asitis @Verwijderd16 juni 2023 08:53
Het zal voor Squarespace ook wel interessant zijn om de pro markt op te gaan. Ze zullen daar vast een degelijke server architectuur hebben staan, mss gaan ze via deze weg ook wel (un)managed hosting aanbieden.
Bender @Verwijderd16 juni 2023 09:09
Tenzij ze nu een vliegende start kunnen maken met een nieuw product
djiwie @Verwijderd16 juni 2023 12:09
Moet zeggen dat ik maar weinig pro's ken die domeinen bij Google hosten. Maar we hebben in NL natuurlijk onze eigen pro registrars die wat meer voor de hand liggen.
Remzi1993 16 juni 2023 10:06
Ik wordt hier enorm boos van 😤
Ik ben sinds enkele weken overgestapt op Google Domains omdat ik alles onder 1 partij wilde hebben en dan lees ik dit. Ik wordt er helemaal niet goed van. Ik heb hier geen woorden voor.
Autisme_tech @Remzi199316 juni 2023 10:11
Het is ook beter om te spreiden, als er bij de 1 iets mis gaat dan draait het bij de ander nog
sterkeronline @Autisme_tech16 juni 2023 10:44
Als de DNS bij de DNS provider het niet meer doet werkt je hosting ook niet meer. Als de hosting niet meer werkt en de DNS bij de DNS provider nog wel, heb je er als nog geen fluit aan. Het is absoluut beter om dergelijke zaken bij 1 partij te hebben. Waarom je dan zou kiezen voor Google Domains zal ik echter nooit begrijpen.
Verwijderd @sterkeronline16 juni 2023 11:33
Waarom je dan zou kiezen voor Google Domains zal ik echter nooit begrijpen.
Het was een erg goede optie, normale prijzen met prima basis features zoals mail forwarding.
Laten we eerlijk zijn, wat zijn de betere opties dan? Iedere maand een andere nederlandse partij die over wordt genomen en de prijzen zwaar verhoogt?
Remzi1993 @sterkeronline17 juni 2023 06:28
Ik heb ook Google Workspace vandaar.
ruben @Autisme_tech16 juni 2023 20:25
of meer risico dat er 1 van de diensten uitvalt en dan niks meer werkt, of niet meer samenwerkt.
JustRob 16 juni 2023 08:13
Fijn. Net alles overgeheveld naar Google vanwege de relaxte interface…
The Zep Man
@JustRob16 juni 2023 09:00
Fijn. Net alles overgeheveld naar Google vanwege de relaxte interface…
Google: How many times do we have to teach you this lesson, old man? :+

Iets serieuzer: dankzij Google's verleden weet dat als je diensten van Google afneemt, dat je een risico loopt op beschikbaarheid. Het is vaak genoeg aangetoond dat een dienst vlot wordt uitgefaseerd, met teleurgestelde gebruikers als gevolg.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:17]

!GN!T!ON @The Zep Man16 juni 2023 12:21
Domeinen zijn sowieso wel een lastig dingetje, ik was ook net overgestapt naar Google Domains, na eerst bij verschillende NL registrars gezeten te hebben. Maar de NL registrars worden constant overgenomen met (grote) prijsverhogingen. Na dit de derde keer te hebben gehad en voor de derde keer moest verhuizen dacht ik (vorige week :/ ) laat ik Google Domains een proberen, was / is de goedkoopste, prima interface.

Nou ja, als de pricing gelijk blijft vind ik het bij Squarespace ook wel prima. Daar heb ik ook wat websites voor vrienden en familie draaien (best heel fijn pakket, makkelijk aanpassen maar je kan wel gewoon bij code komen als de wysiwyg editor niet precies doet wat je wilt en 0 onderhoud nodig).
SuperDre @The Zep Man16 juni 2023 18:29
Her risico op beschikbaarheid heb je met elk bedrijf, niet alleen met Google.
Cergorach
@JustRob16 juni 2023 08:37
"Spelende Vrouw, wat heb je nu geleerd?"
Google Dood!
;)
DigitalExorcist @Cergorach16 juni 2023 08:45
Het was 'Kweetnie" en Mevrouw Stemband toch?

Oef da's wel lang geleden om zo even te herinneren..
D-Day @DigitalExorcist16 juni 2023 08:47
waar gaat dit over (ben 50+ 8)7 )
DigitalExorcist @D-Day16 juni 2023 08:49
De Meneer Kaktus Show natuurlijk! (Ik ben 44, heb het vroeger nogal vaak gekeken .. in de tijd dat Peter-Jan Rens nog normáál was).

https://www.youtube.com/watch?v=kvkQSJmsiiI

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 13:17]

i-chat @DigitalExorcist16 juni 2023 10:50
is die ooit normaal geweest?

LAAT JE HANDEN ZIEN! LAAT JE TANDEN ZIEN!


mare ontopic, ja dat is wel echt een gevalletje spelende vrouw!,

of zoals in the expanse, the magic word is OOOPS

[Reactie gewijzigd door i-chat op 22 juli 2024 13:17]

ShockWave_Omega @DigitalExorcist16 juni 2023 15:11
Ben 41.. Meen dat ik ooit een keer ze live heb mogen zien in Tilburg (Ibis Hotel). Super veel weet ik er niet meer van. Maar het was wel erg leuk.
sOid 16 juni 2023 08:22
Kan me niet herinneren dat een andere partij eerder iets heeft overgenomen ván Google. Altijd alleen andersom. Is dit vaker gebeurd?
Roerdomp @sOid16 juni 2023 08:26
Boston Dynamics was eerst van Google/Alphabet en is nu van Hyundai.
Motorola was van Google en is nu van Lenovo.

Op het gebied van daadwerkelijke software of dienstverlening kan ik me niet echt iets herinneren.
Shdow-Link @Roerdomp16 juni 2023 08:37
Sketchup is ook een tijdje van Google geweest voor het weer werd door verkocht.

Maar dat is dan ook het enkele voorbeeld dat ik kan noemen.
Kontsnorretje 16 juni 2023 09:00
Geldt dit nou ook voor Cloud Domains? Zat juist te kijken daar e.e.a. heen te migreren.
!GN!T!ON @Kontsnorretje16 juni 2023 12:24
Ja, zelfde pakket. Even gekeken in een GCP project van mij en die linkt gewoon door naar de consumenten Cloud Domains, met daarbij een header waarin staat dat Squarespace het gaat overnemen.
IrBaboon79 16 juni 2023 08:31
Hmm, maar even de auto expire vinkjes in de gaten houden dus - geen onverwachte automatische verlengingen wegens ‘wij vonden dat handig’ aub :)
telenut 16 juni 2023 09:06
Ik veronderstel dat ze hun dns settings wel nog gewoon behouden, enkel alle administratieve zaken die komen kijken bij domeinnamen niet meer willen.
Onlangs nog gekeken om mijn domeinnaam voor het gemak ook via google te betalen, maar die deden al geen .be

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