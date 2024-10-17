Permira wordt eigenaar van Squarespace, haalt het van de beurs

De Amerikaanse hoster Squarespace wordt eigendom van Permira, een private investeerder. Squarespace stond genoteerd aan de beurs, maar Permira koopt een meerderheid van de aandelen. Squarespace verkocht nog wel restaurantdivisie Tock.

Permira had een bod gedaan dat Squarespace waardeerde op 7,2 miljard dollar en daardoor kreeg het 97,5 procent van de aandelen in handen, meldt het bedrijf. Daardoor gaat het bedrijf van de beurs. Permira wilde al langer Squarespace kopen, maar een eerder bod was volgens aandeelhouders te laag. Squarespace verdween donderdag van de beurs.

Wat Permira precies wil doen met het bedrijf, is nog onduidelijk. Squarespace verkocht nog wel Tock aan American Express. Die deal leverde ongeveer 400 miljoen dollar op. Tock is software voor de automatisering van reserveringen bij restaurants.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 17-10-2024 17:41 16

17-10-2024 • 17:41

16

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Reacties (16)

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Ves 17 oktober 2024 19:12
Slim, die hebben nu net alle oud Google Domain klanten overgenomen.

Vraag mij af hoe dit gaat aflopen. Want ik zie niks positiefs aan deze deal.
Zeekr001 @Ves18 oktober 2024 12:02
Want ik zie niks positiefs aan deze deal.
Nou, wellicht krijgen we minder YT plugs over squarespace :+
morrowyn 17 oktober 2024 18:23
Toevallig deze zitten bekijken: What happened to the public corporation? | Business Beyond op youtube van DW News.

Het sluit wel aan bij de trend die gaande is, die besproken wordt.
JelleDekkers 17 oktober 2024 22:48
Private equity is meestal geen goed nieuws helaas.
RCdeWit 18 oktober 2024 13:53
Wat gebeurt er in zo'n geval met de aandelen die de nieuwe eigenaar niet heeft gekocht? Stel dat ik een aantal aandelen SquareSpace had en ze niet wil verkopen, blijven die dan in je bezit?
Sander @RCdeWit18 oktober 2024 16:55
Voor private bedrijven regel je dit in een aandeelhouders overeenkomst (Shareholders Agreement) met drag along en tag along, waarbij drag along ervoor zorgt dat kleine aandeelhouders mee moeten verkopen in afgesproken situaties (bijv iemand wil 100% kopen en 50%+1 van aandeelhouders stemt voor). Tag along geeft het recht om in bepaalde situaties mee te doen wanneer een shareholder verkoopt en de kopende partij niet ook anderen wil uitkopen.

Voor publieke bedrijven heet dit niet zo maar werkt het wel verlijkbaar. Als er een aanbod wordt neergelegd voor alle aandelen en de meerderheid van aandeelhouders gaat akkoord dan wordt je als kleine aandeelhouder alsnog gedwongen om mee te doen. In sommige gevallen heb je nog wel wat rechten, maar dan wordt het wel specifiek.
Mosterd 17 oktober 2024 17:45
Wellicht beter, aandeelhouders kunnen erg bijdragen aan enshittification.
LOTG @Mosterd17 oktober 2024 19:57
Investeerders zijn meestal niet heel veel beter. Meestal kopen die een bedrijf ook met het doel om het weer te verkopen voor meer geld.

Het is en blijft een bestuur wat meestal niet veel om het product geeft maar alleen het geld wat er mee te verdienen valt. Dus als het maar meer geld oplevert is een slechter product prima.
SomniumAeterna @Mosterd17 oktober 2024 17:50
Om een actuele dienst te noemen die verpest wordt na overname: zie Twitter
biteMark @SomniumAeterna17 oktober 2024 17:54
Op zich knap, het was daarvoor ook al shit. Haat en cancel culture hebben er altijd al gewoed.
SomniumAeterna @biteMark17 oktober 2024 17:56
Helaas inherent aan veel social media.

Maar Musk maakt er echt een puinhoop van op het moment.
Ik zou het grappig vinden als ik er niet zolang gebruik van had gemaakt ...
Mellow Jack @SomniumAeterna17 oktober 2024 19:13
Is die heisa niet alweer voorbij? Veel over geschreven maar volgens mij is dr weinig social media wereld veranderd
SomniumAeterna @Mellow Jack17 oktober 2024 19:29
Op dit moment gaat hij blocking verwijderen en heeft de TOS herschreven zodat alle posts gescraped mogen worden ten behoeven van AI. Dit laatste kun je nu nog blokkeren, maar die optie wordt weggehaald.
Sander @SomniumAeterna18 oktober 2024 16:56
Ongeacht de puinhoop die Musk er van maakt, als hij dat niet had gedaan weet ik niet of het bedrijf nog had bestaan... Daar liep het geld aan alle kanten uit en overname door een concurrent was waarschijnlijk geblokkeerd door een mededingspartij.

Het is nu gewoon een soort van slow death ipv sudden....
downtime @Mosterd17 oktober 2024 17:49
Private equity ook.

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