Permira wordt eigenaar van Squarespace, haalt het van de beurs

De Amerikaanse hoster Squarespace wordt eigendom van Permira, een private investeerder. Squarespace stond genoteerd aan de beurs, maar Permira koopt een meerderheid van de aandelen. Squarespace verkocht nog wel restaurantdivisie Tock.

Permira had een bod gedaan dat Squarespace waardeerde op 7,2 miljard dollar en daardoor kreeg het 97,5 procent van de aandelen in handen, meldt het bedrijf. Daardoor gaat het bedrijf van de beurs. Permira wilde al langer Squarespace kopen, maar een eerder bod was volgens aandeelhouders te laag. Squarespace verdween donderdag van de beurs.

Wat Permira precies wil doen met het bedrijf, is nog onduidelijk. Squarespace verkocht nog wel Tock aan American Express. Die deal leverde ongeveer 400 miljoen dollar op. Tock is software voor de automatisering van reserveringen bij restaurants.