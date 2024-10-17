Meta ontslaat mensen bij WhatsApp en Instagram

Meta is bezig met het ontslaan van diverse mensen bij onder meer WhatsApp en Instagram. Ook moeten diverse teams verplaatst worden naar andere locaties, zo zegt het bedrijf. Het is onduidelijk waarom de ontslagen precies nodig zijn.

Meta zegt dat het op die manier zijn 'resources' beter in lijn kan brengen met zijn langetermijnstrategie, schrijft The Verge. Het is onduidelijk om hoeveel mensen het precies gaat, omdat de diverse teams apart te horen krijgen wat er precies verandert. Het lijkt niet te gaan om een grote ontslagronde. Of de ontslagen iets veranderen aan de huidige of toekomstige functionaliteit van WhatsApp en Instagram, is onduidelijk.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 17-10-2024 18:05 54

17-10-2024 • 18:05

54

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Reacties (54)

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jegelie 17 oktober 2024 18:51
Lijkt me een langetermijnstrategie om de gehele boel in Facebook Messenger te plaatsen en dat een nieuwe naam te geven. Er is extreem veel overlap tussen Facebook, Whatsapp en Instagram (chat, reels en stories). Downsizing levert in dat geval giga veel pecunia op.
B64 @jegelie17 oktober 2024 19:32
Dat lijkt me sterk. Als ze WhatsApp opheffen om over te gaan in FB Messenger dan zijn ze een heleboel klanten kwijt. Een beweging andersom lijkt me een stuk reëler.
Andros @B6417 oktober 2024 19:44
Je bedoelt gebruikers. De mensen die de diensten gebruiken zijn niet de klanten van meta, hun klanten zijn adverteerders etc, die betalen effectief geld.
Frame164 @jegelie17 oktober 2024 19:28
Maar meer producten in je portfolio is ook biet verkeerd. Een hoop mensen weten weliswaar dat het allemaal van hetzelfde bedrijf is maar of men zich dat ook realiseert tijdens het gebruik is maar de vraag. Whatsapp en Instagram zijn hele sterke merken, waarschijnlijk sterker dan Facebook momenteel. Samenvoegen is dan niet handig. En zo gek is het ook niet om een breed portfolio te hebben. De meeste fabrikanten van traditionele producten doen dat net zo goed. Mensen die dan wat tegen Coca-cola hebben en daarom Fanta kopen bijvoorbeeld.
Roel1966 17 oktober 2024 22:57
Het zou mij eerlijk gezegd niet verbazen als AI hier een rol in mee speelt vooral bij kantoorbanen.
mjtdevries @Roel196618 oktober 2024 16:36
Wat voor dingen denk je dan concreet aan?

AI is nog veel te nieuw om daar echt al invloed op te hebben.
Bij ons word er ook heel fanatiek gekeken waar AI nuttig ingezet kan worden, want iedereen ziet in zijn roze bril de winst maximaliseren. En naar buiten toe word er ook al druk verteld dat we AI gebruiken.
Maar ondertussen valt het nogal tegen Er zijn wat kleine dingetjes waar AI nuttig gebruikt kan worden, maar het zijn vooral ideen voor de toekomst en nog totaal geen invloed op dit moment.
Roel1966 @mjtdevries18 oktober 2024 18:41
Wat voor dingen denk je dan concreet aan?
Ik denk dan vooral aan helpdesks die steeds meer vervangen worden door vervelende chatbots.
mjtdevries @Roel196618 oktober 2024 18:44
uit de karige informatie die beschikbaar is lijken het geen helpdesk banen te zijn.
evilution 17 oktober 2024 18:22
Het is onduidelijk waarom de ontslagen precies nodig zijn.
Gewoon kosten vs opbrengst veronderstel ik.
Kun @evilution17 oktober 2024 20:09
Ik vermoed eerder het maximaliseren van de winst.
DNN!S @Kun18 oktober 2024 19:32
Dat klinkt negatief. Waarom zou je overbodige mensen in dienst houden met als gevolg minder winst dan mogelijk?
Verwijderd @evilution17 oktober 2024 20:28
juist
dimdek 17 oktober 2024 19:44
Is dit niet om de kans te verkleinen dat Meta op termijn opgesplitst moeten worden? Toen de bedrijven werden overgenomen werd beloofd dat er niets zou veranderen, maar nu er steeds meer stemmen opgaan om de big-tech mastodonten op te splitsen wil Meta misschien zorgen dat dit min of meer onmogelijk wordt door de bedrijven te veel met elkaar verstrengeld te laten zijn.
m_snel @dimdek17 oktober 2024 21:54
Dat gaat volgens mij niet over het aantal medewerkers maar meer over de dominantie op de markt.
Het zelfde met minder mensen levert meer winst op wat in dat geval ongunstig uit pakt.
dimdek @m_snel18 oktober 2024 20:20
Tuurlijk, maar als de werknemers zijn wegbezuinigd bij WhatApp en Instagram kunnen die bedrijven niet meer worden losgekoppeld van Facebook zodat Meta makkelijker en diverser persoonsgegevens kan verzamelen.
m_snel @dimdek18 oktober 2024 20:55
Ik begrijp verder weinig van uw reactie. Die medewerkers verzamelen geen informatie, dat gebeurt automatisch als je een account aan maakt.
dimdek @m_snel19 oktober 2024 23:14
De meeste persoongegevens verkrijgt Meta niet uit de accountinformatie. Iedereen met een Whatsapp account deelt de persoongegevens van al zijn contacten (heel dubieus, want die hebben daarvoor nooit toestemming gegeven). Wanneer je de apps gebruikt hebben die allerlei rechten waarmee de gegevens over je telefoon kunnen worden gedeeld. Dat kan via camera, microfoon en bestanden in de mappen waartoe de app toegang heeft.
Dus hoe meer kans er is dat een Meta app op een smartphone of computer staat of dat een meta-pixel op een gebruikte website staat, hoe meer persoonsgegevens Meta binnenhaalt. Het verdienmodel van het bedrijf is informatie verkopen op basis van de profielen. Het is dus heel belangrijk dat de bedrijven die Meta heeft opgekocht onder Meta blijven functioneren en Meta heeft er belang bij dat ze niet kunnen worden losgekoppeld.
browser666 17 oktober 2024 19:33
Hoeveel mensen werken eigenlijk aan Whatsapp? Any ideas?
CelisC 18 oktober 2024 11:28
Een bedrijf met een 'marktwaarde' van 1.5 biljoen en netto winst van over de 40 miljard over 2023. Volgens mij doen ze het absoluut niet slecht.

Is het effect van personeelsreductie dan uberhaupt nog significant als we het over zulke bedragen hebben, of is dit een gevalletje 'penny pinching'?
Triblade_8472 17 oktober 2024 18:18
Er kan net zo goed staan: Er gebeurt ergens, iets. Net zoveel informatie...

Dit gebeurt wel vaker bij grote bedrijven toch? Niet echt nieuwswaardig imo.
Pas als het om massa ontslagen gaan kan het nieuwswaardig worden.
Rukapul @Triblade_847217 oktober 2024 18:32
De afgelopen jaren is de trend ontstaan om juist massaal mensen te ontslaan in kleinere losse plukjes en verspreid over de tijd.

Bedrijven doen dit voor hun reputatie in maatschappij, politiek en arbeidsmarkt.

In NL komt daar de variant 'vaststellingsovereenkomst' bij.

[Reactie gewijzigd door Rukapul op 17 oktober 2024 18:33]

Zoijar @Rukapul17 oktober 2024 18:38
Dat mag in nederland volgens mij niet. Massaal wel als je een goede reden hebt (in losse plukken moet je nl echt aantonen dat ze niet functioneren en dat je er samen aan gewerkt hebt om dat beter te maken en eventueel ander werk hebt aangeboden. Bij massa ontslag kan een reorganisatie genoeg zijn zonder dat alles)

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 17 oktober 2024 18:41]

Azenomei @Zoijar17 oktober 2024 19:04
Je kan hele plukken mensen met wederzijds goedvinden overbodig verklaren. Of gewoon reorganiseren. Die oneindige groei in het personeelsbestand van de grote tech reuzen is al een tijdje aan het keren. Goed voor de werknemers tekorten in andere sectoren.
roelst1 @Azenomei17 oktober 2024 20:13
"gewoon reorganiseren" is er in Nederland niet bij. Dat kan alleen als je aan het UWV goed kunt uitleggen waarom je mensen moet ontslaan en een aangepaste strategie is daarbij meestal niet voldoende. Daarnaast zal het UWV eerst vereisen dat je mensen zo veel mogelijk verplaatst naar nieuwe functies. Op het moment dat je echt toestemming hebt om werknemers te ontslaan heb je ook nog eens weinig keus in wie je mag ontslaan. Daar zijn extreem strikte regels voor om te voorkomen dat het wordt misbruikt om van al het ondermaats presterend persoon af te komen.
m_snel @roelst117 oktober 2024 23:35
Ik heb het zelf meegemaakt, bv was een paar jaar daarvoor leeg gehaald en ik was nog de enige werknemer. Dan krijg je van het UWV een kopie van een excel sheet van een paar jaar. Met alleen de inkomsten, uitgaven en vermogen.
Maar ook bij grote bedrijven is het best makkelijk. Hoge gas rekening, moeten moderniseren in een vestiging en je krijgt je hulp als bedrijf.
MrFax @roelst118 oktober 2024 03:38
Een reorganisatie wordt om deze reden vaak met goedkeuring en een lekkere ontslagvergoeding. Veruit de meeste mensen vinden dat helemaal niet erg. De mensen die echt willen blijven daar heb je vaak wel wat aan.
robbinwehl @roelst118 oktober 2024 08:17
Wat roelst1 zegt klopt helemaal..
Als het allemaal zo ver komt dan bepaald uiteindelijk het uwv gewoon wie er uit moet..
Ben zo zelf ook eens 'genaaid' .. Last in first out.
Tintel
@roelst118 oktober 2024 11:06
Daar zijn extreem strikte regels voor om te voorkomen dat het wordt misbruikt
Helaas... bedrijven doen het [massa-ontslag] gewoon en hopen er mee weg te komen. Werkte bij bedrijf waar het door externe omstandigheden slechter ging => 30 man eruit (over de hele linie - totale bedrijf rond de 100 man - aparte BV voor ICT deel). Geen ontslagvergunning aangevraagd. Maar omdat een groot deel blijft zitten (dus niet ontslagen) en bang is voor eigen hachje (logisch) zal de vakbond en werknemersvereniging niet reageren. Want dit soort bedrijven zetten 'onrruststokers' zo buiten de deur.

Ben toen zelf naar advocaat gestapt en die zegt meteen "maar dat mag helemaal niet" maar omdat de groep allemaal mensen betreft die elkaar eigenlijk niet persoonlijk kennen, is er geen 'vereniging'.
Dus ga je individueel bezwaar maken en dat win je heel makkelijk. Maar levert uiteindelijk vooral geld op voor de advocaten mar toch een besparing voor het bedrijf. Omdat lang niet iedereen naar een advocaat stapt.
De gang naar de rechter hoefde niet eens omdat het bedrijf weet dat ze verliest en meteen aanbiedt om te compenseren.

Dus: strikte regels die heel makkelijk niet worden nageleefd zonder echte problemen.

(Grappig puntje: dat bedrijf benaderde me daarna weer om te komen werken.... :| )
mjtdevries @Tintel18 oktober 2024 16:31
Tja, gelijk hebben en gelijk krijgen zijn helaas twee verschillende dingen. Ook in Nederland.
Ik ken ook een aantal van dat soort voorbeelden.

[Reactie gewijzigd door mjtdevries op 18 oktober 2024 16:31]

Tintel
@mjtdevries21 oktober 2024 11:06
Ja en daar bovenop: recht hebben en recht krijgen zijn ook verschillend (of bedoelde je dat ook?).

Wat dus betekent dat ook al heeft iemand gelijk dan kan deze nog steeds financieel flink slechter uit de rechtzaal komen....
Zoijar @Azenomei17 oktober 2024 19:51
Waarom zouden die mensen daar me akoord gaan? Tenzij je flink geld neerlegt in schikkingen...
Azenomei @Zoijar17 oktober 2024 19:56
Omdat die keuze beter is dan het alternatief. Kijk naar TikTok en het geheel sluiten van de Nederlandse moderatie locatie. Je zult zien dat die mensen ook nooit in dienst zijn bij Meta Moederbedrijf B.V. maar bij Meta Obscure Noord Nederland Divisie B.V. en die kan gesloten worden. Of failliet gaan.
Pasteis
@Azenomei17 oktober 2024 20:37
Omdat die keuze beter is dan het alternatief. Kijk naar TikTok en het geheel sluiten van de Nederlandse moderatie locatie. Je zult zien dat die mensen ook nooit in dienst zijn bij Meta Moederbedrijf B.V. maar bij Meta Obscure Noord Nederland Divisie B.V. en die kan gesloten worden. Of failliet gaan.
Zulke constructies mogen wat mij betreft moeilijker gemaakt worden. Er zou naar mijn mening zulke situaties beter onderzocht moeten ten laste van de moederbedrijf.
Zeekr001 @Pasteis18 oktober 2024 10:16
Ik vind juist dat we in Nederland al extreem moeilijk mensen kunnen ontslaan. Laten we alsjeblief niet nog meer hordes opwerken. Functioneer je niet, dan lig je op straat. Dat zou dewerkethos ook ten goede komen.
m_snel @Rukapul17 oktober 2024 21:57
Dat is ideaal , mijn vrouw is daarbij vertrokken, dat was dan niet de bedoeling maar ondertussen nemen ze oud medewerkers weer aan.
Je zag dat bij de belastingdienst, weg met een jaar salaris en terug als zzp met een veel hoger salaris.
g_v_rijn @Triblade_847217 oktober 2024 19:51
Het gaat hier om een grote speler - dat maakt het juist belangrijk om marktinformatie als deze te delen.
B64 @Triblade_847217 oktober 2024 19:28
Ik heb tientallen jaren bij Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven gewerkt, en allemaal hadden ze de gewoonte iedere paar jaar de boel op te schudden. Afdelingen werden opgeheven of ingekrompen, werkzaamheden herverdeeld, nieuwe teams opgericht.
Dit soort reorganisaties kunnen heel nuttig zijn als het goed gebeurt, maar niet zelden is het helaas puur voor de bühne (lees: de aandeelhouders of de kwartaalcijfers)
Verwijderd @B6417 oktober 2024 20:22
Helaas is het ook zo dat er best wel sprake is van een toxisch werkcultuur. Dat kan ook niet anders als ieder jaar jouw baan op de tocht staat
m_snel @Verwijderd17 oktober 2024 23:32
Dat ligt er maar aan of je goed in je werk bent of slecht. Ik heb bijna altijd in detachering gewerkt. Soms een klus van een half jaar en andere keren jaren .
Zo moet je het in de VS zien, zo een baan en als je overbodig bent zoek je iets anders.
Quintiemero @slijkie17 oktober 2024 18:16
Als ik al die IT’ers zie. Posten op internet gedurende dag. Zal iets zeggen over de gehele sector ;s
m_snel @Quintiemero17 oktober 2024 22:02
Dat zegt natuurlijk vrij weinig. En slechte it’er rent achter z’n fouten aan en is de hele dag bezig met zaken die een ander automatiseert.
Nee druk doen en veel toegevoegde waarde is iets wat je in elke bedrijfstak ziet..
Quintiemero @m_snel18 oktober 2024 13:58
Gekkie, was natuurlijk niet serieus he.
Zoijar @slijkie17 oktober 2024 18:36
Klopt hoor. Er wordt door veel erg weinig gedaan (ook mannen)
Jazco2nd @slijkie17 oktober 2024 19:39
Volgens mij bedoel je dan zelfstandigen die voor 1 of meerdere bedrijven op uurbasis wat klussen doen. Niet per se de engineers die in dienst zijn bij de tech bedrijven.

Deze klussers doen vaak zeer operationeel werk, wat makkelijk uit te besteden is. En vaak doen ze dat niet voor de grote tech bedrijven want die regelen dat wel in house (incl outsourcing naar lage lonen landen in Oost Europa en Azië).

Los daarvan, sja we hebben enorm veel bullshit banen. Niet alleen in tech, ook bij centrale en lokale overheden in NL. En in NL zijn dat meer mannen dan vrouwen doordat hier absurd weinig (tov vergelijkbare landen) vrouwen een volwaardige baan hebben.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 17 oktober 2024 19:41]

Vlizzjeffrey @slijkie17 oktober 2024 22:06
Geen één van die mensen die die video's maken werken ook daadwerkelijk bij een tech bedrijf.
Is hetzelfde als die videos in privé jets, huren ze een set waar het lijkt alsof je in een prive jet zit voor een foto online.
Kelin @slijkie17 oktober 2024 18:40
Volgens mij heeft het algoritme door dat jij je heerlijk opvreet door zulke videos. Goed voor de engagement. Ik kom ze niet tegen.

Ontopic: Beetje vaag bericht. Er vallen ontslagen. Zal wel signaal zijn dat de aandeelhouders fijn vinden. Ben altijd wel benieuwd hoeveel banen er netto, na een paar jaar, echt zijn verdwenen. Aantal keren gezien dat enthousiast werd gesneden, mensen baan kwijt en betoeterd, om na een tijdje toch weer iemand aan te trekken om de lacune op te vullen.
BlaDeKke @slijkie17 oktober 2024 18:38
Zo’n filmpjes zijn toch altijd verbloemd. Kan wel zijn dat ze hun werkdag zo willen tonen. Maar int echt gaat die er 9 van de 10 toch anders uitzien. Ik heb bij een bedrijf gewerkt waar 50 werknemers elke dag, de hele dag koffiekletsjes houden. Mannen even goed als vrouwen. Iedereens loon werd betaald van de overige 8 die heel de dag in de weer waren. Die 8 zijn vertrokken, het bedrijf is nu failliet.
Pasteis
@BlaDeKke17 oktober 2024 20:35
Zo’n filmpjes zijn toch altijd verbloemd. Kan wel zijn dat ze hun werkdag zo willen tonen. Maar int echt gaat die er 9 van de 10 toch anders uitzien. Ik heb bij een bedrijf gewerkt waar 50 werknemers elke dag, de hele dag koffiekletsjes houden. Mannen even goed als vrouwen. Iedereens loon werd betaald van de overige 8 die heel de dag in de weer waren. Die 8 zijn vertrokken, het bedrijf is nu failliet.
Herkenbaar. Je ziet toch altijd dat een select aantal collega's heel veel compenseert van andere collega's.
BlaDeKke @Pasteis17 oktober 2024 20:36
Er is blijkbaar een formule voor, een verhouding die vaak terugkomt. een klein gedeelte van het werkvolk doet AL het werk.
m_snel @BlaDeKke17 oktober 2024 22:00
Ik zei altijd maar als je goede helft omslaat gaat het vanzelf beter, maar tegenwoordig lees je dat 70% ook best mogelijk is.
Ik noem z’n salaris dan ook een aanwezigheidspremie

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