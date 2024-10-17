Meta ontslaat mensen bij WhatsApp en Instagram

Meta is bezig met het ontslaan van diverse mensen bij onder meer WhatsApp en Instagram. Ook moeten diverse teams verplaatst worden naar andere locaties, zo zegt het bedrijf. Het is onduidelijk waarom de ontslagen precies nodig zijn.

Meta zegt dat het op die manier zijn 'resources' beter in lijn kan brengen met zijn langetermijnstrategie, schrijft The Verge. Het is onduidelijk om hoeveel mensen het precies gaat, omdat de diverse teams apart te horen krijgen wat er precies verandert. Het lijkt niet te gaan om een grote ontslagronde. Of de ontslagen iets veranderen aan de huidige of toekomstige functionaliteit van WhatsApp en Instagram, is onduidelijk.