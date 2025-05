WhatsApp test functie om kanalen via QR-code te volgen

WhatsApp werkt aan een functie waardoor gebruikers via het scannen van een QR-code kanalen kunnen bekijken en volgen. De tool is nog niet te gebruiken, maar werd ontdekt in een bètaversie van WhatsApp voor Android. Het is niet duidelijk wanneer de feature wordt uitgerold.

De QR-codefunctie zit volgens WABetaInfo in versie 2.24.22.20 van de WhatsApp-app voor Android vervat. Het zal beheerders van kanalen in staat stellen om QR-codes te genereren voor andere gebruikers zodat die op een snelle manier het kanaal kunnen bekijken en volgen. De functionaliteit lijkt op hoe gebruikers momenteel in staat zijn om een WhatsApp-profiel via een QR-code te delen.